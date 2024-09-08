低碳移動新潮流 共享港灣綠色小旅行

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市輪船公司】

減碳也能「共享」，漫遊高雄海灣更輕巧無負擔，乘坐新推出的電動公共載具，來駁二、旗津和鼓山體驗一趟追風小旅行吧！輕巧便利的電動滑板車、往返旗津及棧貳庫的彩繪電動渡輪，以及負責捷運到景點最後一哩路的YouBike，新興的低碳旅遊趨勢，讓遊客樂遊城市景點更便利，還能為城市減碳淨零神助攻！

「減碳樂活」成為高雄旅遊的熱門關鍵字，繼輕軌、電動公車等公共運具增添更多交通選擇，今年起在駁二又有共享電動滑板車以及彩繪電動渡輪登場！不用走得滿身汗，聰明利用共享運具，從西子灣捷運站出發，騎乘YouBike暢遊鐵道自行車道，搭乘沒有柴油味和引擎聲的電動渡輪，到旗津看海吃道地小吃，再回到駁二跳上滑板車沿碼頭自在悠遊，靈活移動感受有風的愜意之旅，也能有效降低旅遊碳足跡。

高雄市政府交通局表示，高雄YouBike 2.0啟用迄今，已超過5200萬人次使用，是綠色旅行的一大功臣。(攝影/李瑰嫻) 追風之旅從捷運西子灣站出發，一到出口就有成排YouBike可供租借。高雄YouBike 2.0光是2023年即有1,549萬人次使用，換算減少了2430噸二氧化碳排放，相當於2.6座高雄都會公園減碳量，對高雄的淨零交通功不可沒。

許多民眾租借YouBike，暢行在哈瑪星與駁二藝術特區。(攝影/李瑰嫻) 哈瑪星鐵道文化園區昔時的鐵道路線經過修整，變身寬闊平緩的自行車道，騎著YouBike漫遊鼓山，傳統市街與青蔥綠意相互映襯，還會經過紅色的天空雲台及北號誌樓，懷舊氣氛撲面而來，悠閒復古的氣氛讓人心情也跟著飛揚。

跟著海風吹拂的方向，騎行到高雄港灣，在棧貳庫海側廣場的渡輪碼頭，新推出的「名偵探柯南海上巴士」亮麗入港，怪盜基德、柯南、小蘭、園子，以及少年偵探團等角色在船身現蹤，準備帶著遊客一起到旗津吃美食、看海景。由高雄市輪船公司與《名偵探柯南》攜手推出的主題海上巴士，每日（週二公休）載運旅客往返棧貳庫碼頭與旗津，熟悉的人氣角色以駁二特區倉庫群、音浪塔為背景穿梭在海面，把渡輪變成讓人想象力爆發的「探險場景」。

知名動漫《名偵探柯南》的主要角色在彩繪船上登場，陪伴民眾一起節能減碳，暢遊旗津與駁二。 (圖片提供/高雄市輪船股份有限公司) 搭上渡輪，會發現船艙變得很安靜，熟悉的柴油味也不見了。高雄市輪船公司創亞洲之先推出的電動渡輪，首次將低碳旅行應用在海上交通，可以改善以往渡輪引擎震動和柴油消耗等缺點。副理吳尚樫說：「輪船使用兩組鋰鐵電池系統，估計一年可以減少碳排放約170萬公噸。」在柯南角色們的陪伴下，海上巴士悠緩行駛在高雄海域，平緩舒適的綠色旅行讓人神清氣爽，對接下來旗津的文化美食也充滿期待。

逛玩高雄觀光勝地駁二藝術特區，也可以輕鬆又環保。租一台電動滑板車oloo走逛去！(攝影/李瑰嫻) 回到駁二，穿梭在倉庫群的「oloo」電動滑板車，成為近來駁二觀光的新亮點，在輕軌、自行車與步行之外，提供人們一個「走路更有風」的新選擇。站點設置在駁二8號倉庫（Pinway）與7號倉庫中間，兩排整齊停放的滑板車供民眾自由租還。下載APP登錄完成後，只要掃描滑板車上的QR Code，按照指示完成租借手續，就可以騎車自在暢遊。第一次嘗試電動滑板車的陳小姐說：「駁二範圍大，騎滑板車可以輕鬆到大義倉庫和大港橋，一路吹風很舒服。」起步時雖然還有點生疏，但摸到「眉角」之後很快就能上手，平穩愜意地沿港邊暢遊。

只要掃描OR Code下載APP，按照指示就可以一指輕鬆租借滑板車，歸還時再騎到原站點，開啟APP操作即可。(攝影/李瑰嫻) 共享滑板車符合減少碳足跡的趨勢，同時讓遊客能以輕鬆有效率的方式，在駁二與棧貳庫觀光旅行。站長浚祐說：「未來我們希望增加站點，甲租乙還更容易安排行程。另外提醒遊客，要留意別超出指定範圍內行駛。」

低碳排放的共享滑板車，拉近了大港橋和棧貳庫的距離，騎著滑板車欣賞璀璨夕陽，美景令人沉醉。(攝影/李瑰嫻) 沿著濱海步行街道騎著滑板車來到高雄流行音樂中心，接著還可以在大義倉庫逛市集，當夕陽西下的時刻，別忘了到大港橋欣賞夕陽璀璨的餘暉，滑板車可以推上大港橋，然後到棧貳庫漫遊逛街，海風照拂下，美好的港灣之旅顯得便利而隨心所欲。屬於高雄港都的城市小旅行，在低碳公共運具接力服務下，展現出更樂活自在的魅力。