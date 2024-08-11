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「唱」遊港都

聯合新聞網／ 高雄畫刊
高雄市政府青年局與超強業師群合作推動「高速青春」計畫，提供對有音樂夢青年一個嶄露光芒的舞臺。(圖片提供/夥球擊股份有限公司)
高雄市政府青年局與超強業師群合作推動「高速青春」計畫，提供對有音樂夢青年一個嶄露光芒的舞臺。(圖片提供/夥球擊股份有限公司)

　　高雄的聲音揚名國際！七月，來自六龜的寶來國中、嘎呼拉斯兒少團、尼布恩合唱團於「2024紐西蘭世界合唱大賽」中共獲得3面金牌1面銀牌，彷彿天籟的歌聲令評審相當驚艷，讓大家再次注意到高雄璀璨的多元文化。

　　不只是高雄聲音「國際化」，越來越多的國際巨星齊聚高雄開唱。透過永續的場館、順暢的交通，高雄一次次刷新自己的紀錄，透過聆賞、追星、順遊行程，在粉絲前驚艷登場。

　　演唱會結束後，一起繼續「唱」遊港都！從大眾運輸可達的質感旅宿開始，本期《高雄畫刊》帶大家輕鬆探索高雄，以追星美食攻略，讓您跟著偶像在高雄大吃一波；「加食延暢」讓您划算追星，和朋友嗨到淋漓盡致；更千萬別錯過各式伴手禮，將港都的美味分享給親朋好友。

　　除了更多的國際歌手將來開唱，高雄儼然已成為音樂創作的基地。一群高雄資深樂師在秀場巔峰後，回歸愛音樂的初心繼續玩樂團；另一方面，市府也投注資源培育樂團，拉近音樂人與夢想的距離，持續傳遞不同世代間對音樂的熱情。

　　邀請您來體驗「唱」遊港都的魅力，熱情追星，也追逐心中對音樂永不滅的熱情！

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.08】

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