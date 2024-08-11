高雄聽演唱會 在地美食x大眾運輸 100元優惠讓你玩到不想睡

【◎文/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市政府經發局】

到高雄追星、聽演唱會別急著散場！今（2024）年下半年起，超人氣歌手、流行天團和主題音樂祭接力高雄開唱。市府為粉絲推出「加食延暢」升級版，祭出面額50元的「商圈夜市優惠券」及可折抵大眾運輸費用的「綠點50點」超值優惠。無論到前鎮夜市享用澎湃海鮮熱炒，還是選擇時尚餐酒館點杯精緻特調，就是要讓歌迷朋友們看完演唱會後，接力玩轉高雄不冷場，美食、夜市吃透透。

今年「加食延暢」好評安可，推出總值100元的商圈夜市優惠券與一卡通綠點雙重優惠。(圖片提供/高雄市政府經發局)

高雄啤酒音樂節

舞台上，臺、日、韓、泰眾星雲集，潮流音樂炒嗨氣氛；舞台下，歌迷手拿啤酒，品嚐創意下酒菜，在音浪中享受微醺的夏日魅力。7月甫落幕的「高雄啤酒音樂節」結合音樂與美食盛大演出，三天吸引超過8萬人次進場，充分展現高雄作為「粉絲之都」的超強吸引力。

各國天團及巨星接力來高雄開唱，帶動演唱會經濟，2024年下半年已經公佈50組藝人，必將再掀港都音浪。(圖片提供/高雄市政府經發局) 許多從北部下來的歌迷們在現場兌換商圈夜市券與一卡通綠點，期待聽完音樂節後，繼續與友人一起續攤玩高雄(圖片提供/高雄市政府經發局)

為鼓勵蜂擁而至的樂迷們在地消費，高雄市政府從去（112）年起推出「加食延暢」續攤優惠活動，今年更加碼提供總值100元的商圈夜市券及交通點數，邀請歌迷逛高雄、品嚐在地美食。高雄在地、已經參與過3次高雄啤酒音樂節活動的周先生表示，本次特別邀請來自東部與臺北的友人一起來參與，並兌換「商圈夜市優惠券」，感謝市府推出續攤優惠活動，讓外地朋友參與高雄盛事的同時，還能享用在地美食。爆滿的客群、排隊人龍也讓周邊商家們直呼忙得好開心！

「加食延暢」以夜經濟特色店家為主，包含小吃、火鍋、餐酒館等，更陸續納入了早午餐店與龍華、鹽一及苓雅等傳統市場與夜間市集。(圖片提供/高雄市政府經發局)

市府經發展局表示，今年截至5月止，高雄已經舉辦超過66場演唱會，帶來78萬次以上的人潮。在「加食延暢」優惠助攻下，夜市商圈、早餐店及各種主打夜經濟的商家，營收成長至少3成。下半年延續「美食」及「交通」雙優惠，來高雄參加演唱會，即可兌換面額50元的「商圈夜市優惠券」，直接折抵市內47處商圈夜市與超過百家優質好店消費。此外，還能獲得與一卡通合作的「綠點50點」，折抵大眾運輸費用，補貼樂迷交通費。

其中，商圈夜市優惠券使用範圍包括捷運商場–墨凡美麗島商場、高雄駅一番街，還新增近40間老字號和特色餐廳。為搶攻演唱會續攤「延長賽」，許多合作店家加碼贈送飲料、餐點，並舉辦各種特色活動。例如，位於鼓山的紅瀰餐酒咖啡館，就曾在韓團拼盤演唱會時，規劃韓樂大舞廳活動，吸引大量歌迷進場同歡。不少店家也表示，演唱會期間有不少客人是為了聽演唱會而順道遊覽高雄，再加上市府的優惠券加持，帶動業績成長不少。

位於鼓山的紅瀰餐酒咖啡館，所規劃的韓樂大舞廳活動。(圖片提供/紅瀰 Homie bistro&coffee)

為鼓勵歌迷搭乘大眾交通工具前往會場，市府也與一卡通合作，兌換商圈夜市優惠券即可領取綠點50點登錄券，在iPASS MONEY APP輸入序號就能完成登錄，每人每個帳號限登錄1次。1點綠點等同1元現金，可折抵臺鐵、捷運、輕軌、渡輪、客運或Youbike等大眾運輸工具費用，邀請歌迷朋友們一起搭乘大眾運輸，響應節能減碳。

配合市府演唱會經濟，首次在活動現場發放商圈夜市優惠券。(圖片提供/高雄市政府經發局) 「加食延暢」促進演唱會經濟，以47處夜市商圈與一卡通好康優惠，吸引意猶未盡的歌迷們續攤消費。(圖片提供/高雄市政府經發局)

港都音浪不間斷，接下來還有西洋流行天王火星人布魯諾Bruno Mars、日本搖滾天團ONE OK ROCK等輪番開唱，還有十月將登場的打狗祭TAKAO ROCK，並將有更多吸睛大咖值得期待，市府經發局也將持續推出各種超划算續攤優惠，讓歌迷朋友們感受到高雄一趟絕對值回票價、物超所值。歌迷們，追星之餘也別忘了順手拿好康，留在高雄續攤玩樂，暢遊港都、大啖美食！

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