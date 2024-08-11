2024海洋派對在高雄 大港橋造筏揚帆X最Chill水花樂園

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府海洋局、高雄市政府運動發展局】

還記得豪華遊艇齊聚愛河灣的大陣仗，或在湛藍海洋揚帆破浪的「帆船競速」嗎？挾去年高人氣重返高雄港灣，「2024高雄海洋派對」除了每年備受船舶產業矚目的「遊艇展覽」、船艇體驗與水域遊憩活動，以及初登場便獲得一致好評的「創意造筏競賽」，還有破天荒在今年推出「水花樂園」海洋互動設施，包含陸域親水大型遊具、互動設施、水舞裝置、舞台表演等，更有來自法國的國際級海、空水舞光影展演，將結合高雄港灣風貌驚艷開場。想感受最海派消暑的藍色夏日，請鎖定8月17日起連續九天在高雄暑假壓軸登場的清涼盛會！

2024高雄海洋派對，今年活動亮點有「大港造筏競賽」、「水花樂園」海洋互動設施等，更有來自法國的國際級表演「水上飛板秀」，內容絕對精采可期。(圖片提供/高雄市政府海洋局)

今年夏天最Chill的「2024高雄海洋派對」將於8月17起至25日，在高雄這座最貫徹、力行「向海致敬」的城市舉行，結合陸海空推出全新體驗，首度將地點選在第三船渠大港橋周邊海域及陸域舉行。這場年度海洋主題節慶，將展現高雄港區水岸親水休閒活動的多元樣貌，與周邊水陸域空間，打造出可以享受其中、輕鬆放空的氛圍。

最Chill水花樂園 國際級飛板秀開幕演出

水花樂園首度引入大型親水遊具及互動設施，將海洋元素融入其中，讓民眾更加認識、親近海洋。高雄市政府海洋局透露，本次專為「水花樂園」量身打造了四座大型親水遊具設施，包括高達14公尺的豆腐鯊造型刺激滑道、適合親子同樂的海豚造型雙戲水池，以及不同難度的水上闖關遊戲「波波碼頭」與「鯨魚島」，絕對讓大人小孩都玩瘋。「海洋舞台」則在週末安排吸睛的親子劇團及互動表演，讓小朋友既能盡興地玩，又有得看，動靜皆宜！而「水舞廊道」除了有消暑的旋轉噴水裝置，還加入了八隻可愛的海洋寶貝，陪伴大小朋友一起打水戰。這「夏」，一定讓你家的寶貝玩得不想回家！

「波波碼頭」猶如水上版極限運動場，需攀爬、匍匐向前、吊臂前行，越過大大小小阻礙物，闖關樂趣無限。(模擬圖提供/高雄市政府海洋局) 「鯨魚島」是一座輕鬆愜意的戲水設施，也是適合大小朋友的快樂天堂。(模擬圖提供/高雄市政府海洋局)

「2024高雄海洋派對」開幕將由來自法國的國際級表演水上飛板秀(Flyboard Show)演出。運用愛河灣獨特的港灣景致、大港橋柔美的曲線，結合音樂、水舞、水幕、燈光、投影、雷射等聲光特效，這場世界級視覺饗宴的海空大匯演，將在高雄獻上一場扣人心弦的派對開幕秀。

「2024高雄海洋派對」主視覺即是以水上飛板秀(Flyboard Show)作為設計概念。(圖片提供/高雄市政府海洋局) 圖為FLYBOARD SHOW飛板秀團隊在世界各地演出之實況，實際表演內容將視場地現況配置調整。(圖片提供/高雄市政府海洋局) 圖為FLYBOARD SHOW飛板秀團隊在世界各地演出之實況，實際表演內容將視場地現況配置調整。(圖片提供/高雄市政府海洋局)

賞船及搭乘體驗 備受好評「自力造筏」

數十艘造型優雅的休閒遊艇、張揚白帆的重型帆船，一字排開為海洋派對助陣，聲勢浩大，成為高雄港灣最亮眼的視覺焦點！在海洋派對活動期間，第三船渠遊艇碼頭推出「海派遊艇展」，以遊艇碼頭專門停泊42呎以下的泊位特色，推出零距離的「賞船」體驗，現場還備有cosplay服裝供民眾免費借用拍照，邀請民眾來與遊艇「華麗相遇」。另外，也可藉由重帆體驗來場追風逐浪的小旅行，或者邀三五好友乘船繞行高雄港灣，從海面欣賞高雄流行音樂中心、大港橋的優美曲線，享受港灣夕陽浪漫遊以及愛河美食之旅，來場獨一無二的海上遊艇Party。

2023高雄海洋派對遊艇展覽好評不斷，今(2024)年將加入cosplay服裝供民眾免費借用拍照。(圖片提供/高雄市政府海洋局) 海派漫遊船艇搭乘體驗，最適合邀三五好友同行。(圖片提供/高雄市政府海洋局)

在去(2023)年大受好評的遊艇駕訓推廣活動，今年也將持續推出。課程中不但有專業教練傳授遊艇操作的基本技巧，還可在學習的過程中飽覽高雄港風光。在高雄，遊艇自駕早已不是遙不可及的夢想！

好評不斷的遊艇駕訓推廣活動今年也將持續推出。(圖片提供/高雄市政府海洋局)

又或者，你想要乘坐自己製造的船筏，在高雄港內「下水」消暑嗎？高雄市政府運發局於今年黃色小鴨回歸高雄期間，結合「還河於民」與「創意永續」兩大理念，推出話題性十足的「愛河創意造筏競賽」，邀請民眾結合環保與創意，運用團隊合作，以有限材料打造屬於自己的船筏。比賽現場，有參賽隊伍以袋裝洋芋片、大水桶、寶特瓶等回收物製作船筏載具，各種五花八門的船筏有如百花齊放。競賽開始後，許多隊伍一下水便立即翻船，但在全場吶喊加油聲下重整陣勢，極富運動家精神地划完全程。此一備受好評的造筏競賽，也將於暑假期間加入海洋派對，移師大港橋周邊海域，趁勢推出2.0進階版本，規模更大、參賽組別更多，民眾也可以攜家帶眷或與三五好友報名參加「體驗組」，一樣能一展無限創意。準備好打造2024最清涼的夏日大作戰了嗎？現在就立即報名去！

高市府運發局舉辦「海洋派對－大港造筏競賽」，參賽者須利用有限材料、自身智慧及團隊合作，創造獨一無二的船筏。(圖片提供/高雄市政府運動發展局) 活動時間：8/24（六）~8/25（日）

活動地點： 大港倉（大港橋旁）

報名連結：2024大港造筏競賽

多樣的水域遊憩活動：SUP、水上腳踏車、獨木舟體驗等，以及大小朋友都喜愛的市集、美食餐車也是本次絕不缺席的港都派對咖，大港閱冰(8/17-18)、台日大港水果祭(8/24-25)也將於海洋派對期間陸續在周邊登場，加入派對。8月17日到8月25日，精采豐富的「2024高雄海洋派對」邀請民眾走出冷氣房，到港灣看船吹海風，讓海洋融入生活之中、與海共好，一起感受最Chill的高雄盛夏吧！

• 2024高雄海洋派對

時間：8/17（六）~8/25（日）

會場：大港橋及愛河灣周邊水域（第三船渠）

場域示意圖