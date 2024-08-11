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解密演唱會經濟！揭開永續、科技、產業的高雄新魅力

聯合新聞網／ 高雄畫刊
越來越多人來高雄聽演唱會，體驗高雄專屬的城市氛圍。(圖片提供/民眾)
越來越多人來高雄聽演唱會，體驗高雄專屬的城市氛圍。(圖片提供/民眾)

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter、Liv ◎圖片提供/高雄市政府交通局、高雄市政府文化局、高雄市政府運動發展局】

　　臺灣、國際藝人眾星聚集在高雄，吸引來自各地的粉絲們，搭捷運、輕軌來聽演唱會，加上吃美食、逛景點，儼然是到高雄聽演唱會的經典行程。當大家意猶未盡期待下一場演唱會到來，敲碗詢問：「下一場會是哪個巨星？」之時 ，讓我們一起看看高雄如何從永續、科技及產業串連，打造專屬的城市體驗，為粉絲們創造難忘快樂記憶。

歡迎來高雄聽演唱會！城市總動員 粉絲改觀驚豔

　　今年28歲的葉子，是Coldplay、紅髮艾德的忠實粉絲，她說過去習慣在台北看演唱會，為了一睹偶像風采，近期開始了南下追星的旅程。讓她感覺意外的是，從交通、住宿、美食娛樂，高雄一環接一環搭配得相當精采，彷彿整個城市都卯起來歡迎大家來到高雄，這也讓她這個土生土長的臺北人對高雄改觀，同時更加期待今年九月的ONE OK ROCK演唱會，屆時要跟朋友一起暢遊港都。

一睹偶像風采後，粉絲還能搭配各種遊程，暢玩高雄。(攝影/Liv)
一睹偶像風采後，粉絲還能搭配各種遊程，暢玩高雄。(攝影/Liv)

　　2023年高雄舉辦超過117場次的演唱會，吸引超過139萬人潮，其中不乏是像葉子這樣的年輕人。相關住宿及餐飲收益受到演唱會帶動，創下929億元的歷史新高；而今年1～6月已舉辦超過77場演唱會，並帶來超過79萬次人潮，經濟產值超過25億，且下半年還有多場國際演唱會將在高雄舉辦，搭配市府推出的「加食延暢」等城市行銷活動，預期將帶來更高產值。

　　為何粉絲們能輕鬆來到高雄，一睹國際巨星？其幕後還有兩大關鍵！

高雄國家體育場。(攝影/Carter)
高雄國家體育場。(攝影/Carter)

演唱會要永續 場館更要永續：國家體育場

　　在參加Coldplay演唱會時，葉子從捷運世運站走出來就能抵達的「高雄國家體育場」，是全球第一座開口型場館，由國際建築師伊東豊雄與劉培森規劃，配合氣候導入風向，自然降低場館內的悶熱感，周邊的綠化生態水池可調節溫度，利用規劃巧思納入環保、永續、綠能的概念。

永續概念十足的高雄國家體育場。(圖片提供/高雄市政府運動發展局)
永續概念十足的高雄國家體育場。(圖片提供/高雄市政府運動發展局)
高雄國家體育場周邊的綠化生態水池。(圖片提供/高雄市政府運動發展局)
高雄國家體育場周邊的綠化生態水池。(圖片提供/高雄市政府運動發展局)

　　2021年底，SONY（索尼）、WMG（華納）、UMG（環球）全球三大唱片公司及其他獨立唱片公司共同響應聯合國氣候大會，簽署《音樂產業氣候公約》，預計在2030年達到溫室氣體排放量減少50％，並在2050年實現淨零永續目標，當音樂產業提出承諾，相關活動必然朝此目標進行，因此除了周邊商品、活動規劃外，演唱會活動的場域也有所呼應，在臺灣能夠符合永續環保的場館，且又能容納萬人舉辦演場會的地方，目前就屬高雄國家體育場。

善用南臺灣充沛日照，高雄國家體育場在屋頂配置有大量的太陽能光電板。(攝影/Carter)
善用南臺灣充沛日照，高雄國家體育場在屋頂配置有大量的太陽能光電板。(攝影/Carter)

　　場館屋頂舖設逾八千片太陽能板，全年可自發電量達110萬度電，每年可減少碳排量達660噸，還能售出多餘電力提供給台電；搭配雨水回收系統，蒐集雨水儲存再進行環境澆灌，無論是電力或水源，使用再生能源充分達到自給自足，完成場場精彩的演唱會。

AI科技解決交通問題、大眾運輸紓解演唱會人流

　　如何在記憶中留下一場完美的演唱會？除了演場會現場視聽上的歡愉享受外，行前抵達及歸途體驗、順暢的進出口動線等都是能替演唱會加分的點，而高雄便捷的大眾運輸系統占得優勢。

順暢的交通體驗，是高雄演唱會經濟的重要一環。(圖片提供/高雄市政府交通局)
順暢的交通體驗，是高雄演唱會經濟的重要一環。(圖片提供/高雄市政府交通局)

　 對此，交通局智慧運輸中心導入了AI雲端技術與科技，推估出車流、人潮的行徑方向；搭配大眾運輸增開加密發車，能夠在演唱會舉辦前後快速疏運、讓粉絲們安全回家，避免拉長時間影響周邊住家與店家。

透過大數據，高雄在演唱會期間能快速疏運人潮。(圖片提供/高雄市政府交通局)
透過大數據，高雄在演唱會期間能快速疏運人潮。(圖片提供/高雄市政府交通局)

　　高雄擁有全臺唯一綠建築黃金標章的場館，再搭配大眾交通工具捷運系統，減少碳足跡，讓參與演唱會的粉絲們能夠擁有完整體驗，帶回美好的記憶，讓快樂記憶持續更久遠。

演唱會經濟活絡了高雄，也讓高雄接軌國際。(圖片提供/高雄市政府交通局)
演唱會經濟活絡了高雄，也讓高雄接軌國際。(圖片提供/高雄市政府交通局)

　　演唱會帶動經濟活絡，從點、線、面整體的串接與規劃，以永續為核心價值，由科技及產業為開展面貌，讓高雄在城市升級上有了更明確的定位，與國際接軌早已不是口號，而是進行式。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.08】

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