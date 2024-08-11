睡飽再追星！捷運輕軌好便利 走路就能到的旅店

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/帕鉑候工所、癮室、塩．泊思行旅、J.S 23溜滑梯親子民宿】

高雄是一座充滿魅力的城市，壯麗的山河海港景色吸引世界各地遊客前來朝聖，近來演唱會經濟蔚為熱門，為了看演唱會、追星的粉絲更是蜂擁而至。

想玩得開心、輕鬆追星，鄰近大眾運輸站點的飯店旅館，絕對是住宿首選！本期精心蒐羅4家交通方便的旅宿，對粉絲們來說不管是追星、還是旅遊高雄，既省時又省力。

帕鉑候工所前身為高雄港務局單身宿舍，擁有超過半世紀歷史。(圖片提供/帕鉑候工所)

帕鉑候工所：輕軌駁二蓬萊站、捷運鹽埕埔站

鄰近駁二藝術特區的帕鉑候工所（PAPO'A HARBOR HOTEL），改建自昔日高雄港務局單身宿舍，這棟三層樓高的建築，從船員技工等候上船的臨時住所，搖身一變為迎接旅人的質感旅宿，充滿歷史情懷。

帕鉑候工所裝潢走質感復古風，充滿文青氣息。(攝影/Carter)

帕鉑候工所64間客房全都面向海港，加上偌大的陽臺空間，戶戶擁有迷人海景。除欣賞水岸美景外，也可在此尋訪歷史痕跡，老建築原始的水泥外牆、經典磨石子地板皆被完整保留，細細訴說港都半世紀來的故事。

帕鉑候工所保留建築原始的水泥外牆，呈現當年候工室樣貌。 (攝影/Carter) 溜滑梯房讓住宿不無聊，適合親子家庭或三五好友入住。(圖片提供/帕鉑候工所)

帕鉑候工所距輕軌駁二蓬萊站僅需步行約1分鐘，從捷運鹽埕埔站步行約5分鐘。想前往「高雄流行音樂中心」看表演，可選擇搭乘輕軌或沿著港灣散步過去，都能輕鬆抵達，沿途在駁二彩虹地景還可拍照打卡。若時間剛好，還能欣賞輕軌從遠處行駛而過，為旅程增添獨特的風景。

經典磨石子地板充滿臺灣味，彷彿細細訴說港都半世紀來的故事。(攝影/Carter) 地址：鹽埕區瀨南街4號

交通：輕軌駁二蓬萊站步行1分鐘、捷運鹽埕埔站步行5分鐘

官網：帕鉑候工所

FB：Papo'a 候工所

癮室：捷運前金站、美麗島站

位於前金區的癮室（Inns Hotel），在熙攘鬧街上如同一方靜謐樂土，溫暖而沉穩的米色建築佇立於六合路上，搭配活潑的圓弧門框及窗格，預告開啟一場趣味十足的旅遊體驗。

癮室外觀簡約柔美，帶點摩登氣息。(圖片提供/癮室)

一進入癮室，會被質樸的侘寂風格和米白色調所吸引，「癮於旅、居於室」金屬字牌揭示店名由來，古典木質調氛圍，讓人油然產生時光靜好的情愫。這裡還貼心設有自助洗衣間，即使是長時間旅行，也省去衣服不夠穿的問題。

癮室位於熱鬧的六合路上，離捷運前金站步行約5分鐘。 (圖片提供/癮室) 癮室設有自助洗衣間，多日旅行也不用擔心衣服不夠穿。(圖片提供/癮室)

旅店坐落在兩個捷運站之間，步行約5分鐘就能抵前金站、約9分鐘可到達美麗島站，周邊超商、早餐店、藥妝店等一應俱全，利用大眾運輸前往高雄巨蛋、高雄國家體育場及高雄流行音樂中心等三大演唱會場館，都相當便利。

無論獨旅或三五好友，都能在癮室找到適合的房型。(圖片提供/癮室) 聽完演唱會仍意猶未盡嗎？喜愛音樂的朋友，也可在旅店附近踩點多家特色音樂餐廳，帶著愉快的心情續攤。從捷運美麗島站到飯店的路上，千萬不要錯過美食雲集的六合觀光夜市。這裡從道地小吃、海產到冷飲冰品應有盡有，是宵夜愛好者的天堂，保證能滿足參加完演唱會後，亟需補充體力、飢腸轆轆的你。

地址：前金區六合二路128號

交通：步行約5分鐘抵達捷運前金站、約9分鐘抵達捷運美麗島站

FB：癮室Inns

IG：癮室Inns

塩．泊思行旅：輕軌駁二蓬萊站、捷運鹽埕埔站

塩．泊思行旅（HOTEL YAM LAGOM）位於鹽埕區公園路綠廊一隅，與高雄港為鄰，「YAM」來自「塩」的臺語讀音，當地曾是曬鹽場，歷經歲月淘洗，如今成為相容歷史風華與現代風貌的觀光熱區。

塩．泊思行旅與高雄港為鄰。(圖片提供/塩．泊思行旅) 塩．泊思行旅整體視覺運用低彩度，搭配木紋、鐵件、玻璃等營造出精緻氛圍。(圖片提供/塩．泊思行旅)

12層樓高的旅店坐擁海港景致，整體視覺運用低彩度，並以木紋、鐵件、玻璃等配件營造出簡約卻精緻的氛圍。2樓設有閱讀休憩室，如同一座迷你圖書館，靜心閱讀歷史、旅遊、美食等書籍，在繁忙行程間喘口氣。

塩．泊思行旅特地為旅人打造寧靜的閱讀空間。(圖片提供/塩．泊思行旅) 塩．泊思行旅鄰近高雄港，高樓層可見海港景色。(圖片提供/塩．泊思行旅)

旅店附近有日、韓、泰國、印度等異國餐廳，亦鄰近鹽埕著名「大溝頂」老街，推薦走逛著名的鹽一市場，白天品嘗包蛋旗魚黑輪、炸牛蒡、手工湯圓等老店，夜晚依喜好找間超有氣氛的咖啡店或居酒屋，三五好友放鬆聊天，感受港都夜間活力。

塩．泊思行旅步行距離輕軌駁二蓬萊站約5分鐘、捷運鹽埕埔站約10分鐘，交通便捷。沿途經過公園路鹽埕綠廊，讓人不由得放慢腳步，享受微風與愜意。沿綠廊往愛河方向散步至公園路底，或搭乘輕軌至真愛碼頭站，可輕鬆到達高雄流行音樂中心，在港邊聽音樂、逛假日市集，收獲滿滿美好回憶。

地址：鹽埕區七賢三路58號

交通：步行約10分鐘抵達捷運鹽埕埔站、約5分鐘至輕軌駁二蓬萊站

官網：塩．泊思行旅

FB：塩‧泊思行旅

J.S 23溜滑梯親子民宿：捷運油廠國小站

位於楠梓區莒光商圈的「J.S 23溜滑梯親子民宿」是鬧中取靜的住宿據點，「J.S 23」來自負責人一對雙胞胎兒子的名字縮寫，加上地址號碼組合而成，是網路上討論度相當高的親子旅宿。

民宿位置交通便捷，歡迎來自各地的旅人到訪。(圖片提供/J.S 23溜滑梯親子民宿)

J.S 23提供2至8人多款房型，適合家庭或好友揪團入住。各個房間有不同手繪主題，創造童趣可愛的氛圍，繽紛色彩讓旅遊心情大好，其中尤以「樹屋溜滑梯家庭房」最具特色，彩繪壁畫有如置身森林一般，床鋪結合超大溜滑梯好睡又好玩，大、小朋友都超愛！民宿空中露臺花園有充滿綠意的開心農場，也可參加木作DIY課程，享受悠閒假日時光。

充滿童趣的船型床鋪，讓大小朋友彷彿走進海洋世界。(圖片提供/J.S 23溜滑梯親子民宿) 「樹屋溜滑梯家庭房」床鋪結合超大溜滑梯，好睡又好玩。(圖片提供/J.S 23溜滑梯親子民宿)

民宿緊鄰捷運油廠國小站，步行5分鐘內可抵達，鄰近重要交通站點包括高鐵左營站，可搭乘捷運或公車前往，出行非常方便。粉絲想前往高雄國家體育場參加演唱會或觀看運動競賽，可沿軍校路步行或搭捷運至世運站，感受罕見開口式場館的磅礡氣勢。若是乘坐捷運前來，不妨順道遊覽中油宏南宿舍群，在蓊鬱群木中體驗歷史場域的懷舊之美。

旅宿處處是繽紛彩繪，讓人心情大好。(圖片提供/J.S 23溜滑梯親子民宿)

地址：楠梓區新昌街10巷15弄23號

交通：步行5分鐘內可抵達捷運油廠國小站

官網：J.S 23親子民宿

FB：J.S 23親子民宿