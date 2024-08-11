追偶像也追美食 跟著韓星腳步吃遍高雄

【◎文/羅健宏 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/湛露中餐廳、花小豬正宗韓式烤肉、水刺床韓式烤肉餐廳、永心浮島】

偶像美食名單大公開！多組超人氣韓星接力登陸高雄開唱，粉絲們除了追星、看演出，透過社群放送，偶像在行程間「吃什麼」也成了另類焦點。《高雄畫刊》帶你一起踩點韓星美食地圖，看看是哪些高雄好味擄獲偶像們的胃。

湛露中餐廳典雅的空間配置，打造舒適的用餐氛圍。(圖片提供/湛露中餐廳)

湛露中餐廳 集中菜手路的味蕾饗宴

高雄洲際酒店旗下的湛露中餐廳，主打經典粵菜融合川滬元素，開幕三年便成功建立口碑，成為高雄人宴客款待的首選之一，先前韓國天團BLACKPINK訪臺，也指定餐廳包場，舉辦演出後的慶功宴。

餐廳主要供應三大菜系的特色料理，如燈影牛肉、龍膽斑柳、荔枝咕咾肉，並依照時令推出季節限定菜色。迎接九月螃蟹產季到來，湛露中餐廳一年一度的蟹宴即將登場。

「湛露片皮鴨」製作時長且繁複，需提早預訂。(圖片提供/湛露中餐廳)

被網友譽為是高雄最強烤鴨的招牌菜「湛露片皮鴨」，挑選屏東櫻桃鴨，經過兩日醃製，進行多道繁複工序風乾熟成，再以掛爐慢火烘烤至酥皮肉嫩的口感，上桌時主廚還會親自至桌邊片鴨，獨特的用餐體驗讓饕客留下深刻印象。

地址：前鎮區新光路33號2樓

電話：（07）339-1888

交通：捷運三多站2號出口，步行約5分鐘

官網：高雄洲際酒店湛露中餐廳

花小豬正宗韓式烤肉 體驗大口吃肉的過癮

韓星來臺除了大啖臺灣美食，也常造訪當地的韓式餐廳，隱身百貨後方巷弄的花小豬正宗韓式烤肉，十來年接待過無數組韓星，包括超人氣男團SEVENTEEN小分隊夫碩順、MAMAMOO成員頌樂及玟星等，平時也常有韓國觀光客造訪。

為了讓消費者專心品嚐料理，烤肉都是由專人服務。(圖片提供/花小豬正宗韓式烤肉) 想體驗韓國的烤肉文化，店家建議第一份肉品先點豬五花，經過切花處理過的肉片經油烤後逼出油脂，吃起來不油不膩。接著再點牛排骨或是近期新供應的雞頸肉片，配上一口燒酒，就是最道地的吃法。

切花處理過的肉片能逼出更多油脂，吃起來相對不膩口。(圖片提供/花小豬正宗韓式烤肉) 店內掛上韓國偶像親筆簽名，粉絲到訪必拍。(圖片提供/花小豬正宗韓式烤肉)

為了讓消費者感受正宗的韓國烤肉，從設備到用餐規則皆比照韓國的做法，想要盡情享用烤肉，建議三五好友一起分食。若是個人用餐，店家也有供應韓式的風味餐，隨附餐點的小菜都是店家自己製作，當然，口味也是忠於韓國當地風味。

• 提醒您：未滿十八歲禁止飲酒。

烤到焦香的豬五花，包上生菜和泡菜，是韓國最道地的吃法之一。(圖片提供/花小豬正宗韓式烤肉) 地址：前金區光明街3號

電話：（07）221-1221

交通：捷運中央公園2號出口，沿五福三路步行約8分鐘

FB：花小豬 正宗韓式烤肉 自強店

水刺床수라상韓式烤肉餐廳 就像走進在地烤肉店

水刺床수라상 韓式烤肉餐廳強調不用出國也可以享受道地韓式烤肉，店內空間更比照當地烤肉店的配置，也有桌邊代烤服務，讓許多造訪過韓國的臺灣人驚豔，包含韓團Super Junior成員也曾造訪品嘗家鄉味。

五花八門的小菜選擇，讓人看了口水直流。(圖片提供/水刺床韓式烤肉餐廳)

不光是空間彷彿置身韓國，料理也堅持以道地風味呈現，調味料皆從韓國進口，更與在地農場契作臺灣難取得的芝麻葉，高達十多種家常小菜，皆是韓國主廚為水刺床特別開發。

比照韓國當地烤肉店的空間設計，彷彿置身韓國。(圖片提供/水刺床韓式烤肉餐廳)

烤肉肉類選擇多元，像是日本頂級A5和牛、西班牙伊比利豬肉等，豬五花則是使用臺灣外銷等級的豬肉，此外店內亦有豐富的韓式經典料理供選擇，例如石鍋拌飯、水冷麵、辣炒年糕等，想念韓國的時候，先來這裡享用道地美味。

• 提醒您：未滿十八歲禁止飲酒。

餐廳主打韓式烤肉，頂級和牛、伊比利豬肉等多種肉類都可在這吃到。(圖片提供/水刺床韓式烤肉餐廳) 淋上莫札瑞拉起司的炙燒起司牛排骨，是韓國經典料理。(圖片提供/水刺床韓式烤肉餐廳) 地址：鼓山區青海路207號（青海店）

電話：（07）586-6222

交通：輕軌臺鐵美術館站出站，步行約6分鐘

官網：水刺床韓式烤肉餐廳

永心浮島 水岸摩登餐酒館

標榜精緻「台茶台食」的永心鳳茶，2023年在駁二大港倉七庫開設全新餐酒品牌「永心浮島」，摩登復古的空間設計引起話題，就連Super Junior成員銀赫、東海、厲旭也趁演唱會空檔慕名而來，親自體驗時髦的水岸用餐氛圍。

永心浮島的戶外用餐區，可遠眺高雄港灣美景。(圖片提供/永心浮島)

店家餐點充滿港都風情，除了選用當季海鮮，結合創意料理手法，例如以蚵仔麵線為靈感的「青醬牡蠣炒麵」、紅心地瓜泥佐炙燒章魚腳的店內招牌「辣香煎生食章魚腳」，或混搭臺日做法的「三杯雞炊飯」，從大眾熟悉的菜式延伸變化，帶來不一樣的用餐驚喜。

招牌料理「辣香煎生食章魚腳」在視覺、味覺上帶來驚喜。(圖片提供/永心浮島)

店內供應超過150款葡萄酒搭配餐點，包含少量生產的自然粉紅酒、法國傳奇釀造的香檳，也有輕鬆入口的氣泡酒。坐在戶外乘著海風欣賞港景及純白大港橋，同韓團一起感受悠閒慵懶的氣氛。

• 提醒您：未滿十八歲禁止飲酒。

美味料理搭配佐餐酒，享受港都悠閒度假氛圍。(圖片提供/永心浮島) 地址：鼓山區蓬萊路大港倉七庫6之6號

電話：（07）521-6021

交通：輕軌駁二大義站出站，沿大港橋步行約4分鐘

FB：永心浮島 YONSHIN FUDOPIA

良麵館 夏日開胃的優先選擇

天氣熱沒食慾，清爽開胃的涼麵是不少人的夏日首選，位於苓雅區的涼麵專賣店良麵館，提供雞絲、堅果、優格等多種口味選擇，不僅獲得愛好者的肯定，也征服韓團(G)I-DLE成員Minnie味蕾，透過影片跟粉絲們分享這道「難以抗拒的美味」。

開胃消暑的雞絲涼麵是店內不墜的人氣招牌，好吃的秘密就是對食材的堅持。(攝影/Carter)

主打以傳統風味為基礎，從麵條到醬汁皆經過重新改良，店家堅持使用高雄在地和當季食材，為確保新鮮度，所有配料都是當天早上現做，灑在涼麵上香氣滿滿的堅果，是店主自己親手低溫煎焙。

良麵館開業邁入第八個年頭，是周邊上班族的最愛。(攝影/Carter)

喜歡嘗試特別口味的人，推薦店家特色的優格涼麵，麻醬混搭純白優格的組合，保留麻醬香氣，口感變得更加清爽。喜歡吃辣的人不能錯過店家自製的辣油，溫和的辣度除了增加涼麵的層次，還有暖胃的效果，讓人停不下來，一口接一口。

地址：苓雅區復興二路53號

電話：0936-381-691

交通：捷運三多站轉搭公車100號，至三多復興路口下車步行約9分鐘

FB：良麵館

鳥居炭火燒鳥居酒屋 職人串燒的美味

許多慕名造訪鳥居炭火燒鳥居酒屋的人，包含日前來訪用餐的(G)I-DLE成員舒華，都是為了人氣招牌「鮭魚卵丼飯」而來。比飯量還多的鮭魚卵鋪滿大碗，被網友們形容超級浮誇，建議多人分食的份量，拍照時看起來相當震撼。

店家人氣招牌「鮭魚卵丼飯」視覺超華麗。(攝影/Carter)

開業迄今滿一年，鳥居炭火燒鳥居酒屋成為饕客想品嚐道地日式串燒的選擇之一。作為高雄少數供應全雞拆解的店家，從雞生蠔、雞菲力等細分各部位的雞肉，到橫隔膜、胸膝軟骨、腳筋、肝臟、心臟等內臟部位都能吃到。因標榜使用可生食等級的土雞，還可以吃得到生雞肉做的雞肉刺身。

滿到浮誇的鮭魚卵丼飯和串燒組合、雞肉刺身，是店家的熱門招牌。(攝影/Carter)

喜愛日本清酒的人，店裡供應高達160款清酒，並配有多位唎酒師，為你推薦適合佐餐的品項，讓大家都能在熱鬧氛圍中輕鬆享用最道地的日式串燒。

• 提醒您：未滿十八歲禁止飲酒。

鳥居炭火燒鳥居酒屋供應高達160種日本燒酒，並在入口牆面貼滿各式酒標。(攝影/Carter) 地址：左營區富民路55號

電話：（07）556-6599

交通：捷運凹子底站3號出口，步行約4分鐘

FB：鳥居炭火燒鳥居酒屋

港園牛肉麵 七十年不變的好滋味

盤點韓星來臺想吃的美食排行榜，牛肉麵肯定名列其中。而開業超過七十年，鄰近高雄流行音樂中心的港園牛肉麵，標榜創店以來就不曾改變的好滋味，除了深受在地人的支持，韓團MAMAMOO小分隊「MAMAMOO+」也曾在後臺品嘗這道美味，為演出補充體力。

吸附醬料及豬油的拌麵麵條，香氣濃郁。(攝影/Carter)

強調不放中藥材或任何辛香料提味，湯頭的清甜來自牛肉本身，燉煮至軟嫩的牛腱肉入口嚐得到肉香，吸附湯汁的粗麵條口感扎實。拌麵版本特別加入豬油增香，考量到每人的口味喜好不同，店家也貼心準備酌料供客人自由添加。

港園牛肉麵開業超過七十年，現由第三代接班經營，致力維持老店不變的風味。(攝影/Carter)

招牌牛肉湯麵及拌麵之外，豬腳是港園另個人氣產品。限量供應的豬腳堅持每天上午八點開始處理，滷到表面呈焦糖色並維持肉質的彈牙口感。店家稱饕客習慣牛肉麵加上一份豬腳做配菜，再來上一杯夏天限定的消暑西瓜汁，為這餐劃下完美句點！

地址：鹽埕區大成街55號

交通：輕軌真愛碼頭站出站，步行約5分鐘