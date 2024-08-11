從在地到國際 與港都一起前進的音樂經紀人戴偉軒

【◎文/蘇宇翎 ◎圖片提供/夥球擊股份有限公司】

舞臺上燈球旋轉，七彩光影放射，來自不同國家的表演者，奏唱出的樂風時而嘶吼搖滾，時而抒情寫意，多元風格的交錯，映著舞臺下一張張年輕的臉龐，享受在各種音樂之中，更帶動萬人大合唱；一場小至數十人的音樂展演到大至萬人音樂祭的促成，靠的不僅是臺上樂團的實力與音樂魅力，更需幕後眾人齊心推動與樂團經紀人的統籌規劃。

從音樂展演到音樂祭 樂團經紀人工作大不易

「音樂經紀工作相當繁雜，簡單來說是包山包海！」擔任滅火器樂團經紀人及火氣音樂營運長的戴偉軒（Ken）說，「獨立樂團」大多是獨立運作，無法分工拆細，且受限於資源的不足，因此需要「經紀人」這角色協助樂團處理其他行政事務，像是籌辦活動、財務規劃、製作周邊、販售產品、音樂發行、行程規劃、合作洽談等等。

從事樂團經紀多年，戴偉軒（Ken）目前為滅火器樂團經紀人及火氣音樂營運長。(圖片提供/夥球擊股份有限公司)

「單純喜愛音樂，會加入音樂產業也是因緣際會。」Ken說，大學時期加入熱音社，在社團學長邀約下，頻繁參與音樂活動。大港開唱是他參加的第一場音樂祭，打開他對不同音樂文化的認識，之後購票聽Live House接觸多位音樂創作者後，對音樂產業有產生興趣，開始學習籌辦校園活動。

從毫無頭緒到最後規模日益壯大，數十場活動經驗累積，也認識更多樂團，包含滅火器和這牆音樂等；退伍後北漂臺北就業，正式加入音樂產業，與有料音樂旗下的樂團們一起工作，並成為滅火器的經紀人。

回高雄做音樂 高雄風格的音樂是啥款？

2020年底，滅火器主唱楊大正搬回高雄定居，隨著滅火器樂團宣布「重返高雄」後，Ken也成為與港都同行音樂人。

Ken建議如有年輕人想以音樂為事業，除了努力學習外，更重要的是要「保持熱忱」。(圖片提供/夥球擊股份有限公司)

在臺灣這小小島嶼上，臺北與高雄來回一日生活圈的距離，但仍各自有其風格，不只食材有風土，音樂創作同樣也有風土氣息。Ken傳神地以天氣形容北高兩地曲風：「像高雄的音樂展現出了朗爽，如冬日太陽曬到暖呼呼般，也有炙夏的熱情，依山傍海的都市，還有豪氣的不拘泥感；臺北則是都會風格，有小清新也有隱晦，有時就像臺北的天氣晴雨不定。」他思索許久，慢慢地說：「從語言來看，臺北華語、英語創作多，高雄除了華語外，以台語為創作的不少。」經歷過臺北、高雄兩大都會區的Ken指出，這兩地的音樂創作樂團風格亦不同，這也恰好反映著一個城市的個性與特色。

音樂市場是本來就存在還是被創造？先做再說！

2021年火氣音樂在高雄開設「夥球擊股份有限公司」，並以此來作為樂團據點的延伸。在討論回高雄、在高雄開設辦公室的決定前，Ken提出「高雄有這樣的市場嗎？人力招募呢？高雄辦公室的用途呢？」

高速青春音樂製作訓練計畫會議。(圖片提供/夥球擊股份有限公司)

每一個問題都是直指核心，回高雄要做什麼？該如何與市場產生連結並持續運營，才是最重要的關鍵。找到問題，並不一定能馬上找到答案，但至少問題是協助釐清未來方向。

Ken與團隊以直球對決，用希望的答案作為解決問題的方法，因此他們建立在高雄第一個彩排室「FIRE LAB STUDIO」，打造專業排練空間，讓來高雄演出或是在地優秀樂團都有優質空間可以使用；並製作常態帶狀節目「壞兒來福」，傳遞最新、有趣的音樂資訊，吸引粉絲並提供新樂團創造舞臺，培養大家看演出的習慣。

高雄市政府青年局與超強業師群合作推動「高速青春」計畫，提供對有音樂夢青年一個嶄露光芒的舞臺。(圖片提供/Ken)

「公司成立後第二年，高雄市政府青年局推出『高速青春』計畫，剛好與團隊理念不謀而合，於是一起加入協助推廣並深化高雄的音樂產業，透過資源整合，分享多年累積的資源與經驗，期許能在高雄碰撞出新火花。」Ken細數，跟著滅火器從臺灣到國際，一路走來參與各類的音樂活動，每一次都在學習分析活動的企劃、從幕前到幕後的籌辦，不停累積經驗、以此截長補短。

為激勵團隊向前動力，2022年更首次帶領整個工作團隊前往日本參加 「富士搖滾音樂祭 FUJI ROCK FESTIVAL」音樂盛典，現場活動帶來的能量和靈感，重重撼動心靈。Ken提到：「這場音樂祭上，我們看到日本人在規劃上的完整與細膩，包括雙舞臺規劃、換場時間拿捏、器材更動、雨備計畫、人員安排與活動營造的氛圍感，無論是臺上、臺下全部都是一體的，這是我們在臺灣看不到的。」

由滅火器樂團發起、籌辦的火球祭，深受樂迷喜愛，是臺灣搖滾音樂界不可或缺的音樂盛會。(圖片提供/Ken)

帶著這樣的經驗回國，並將這些優點納入火球祭前置作業中，思考如何調整才能夠讓同樣的概念在臺灣發生，因此在一場又一場的火球祭中，從演出者、工作者、觀看者，讓音樂祭不是一瞬的煙火，而是真正能讓人享受其中，創造許多互動與感動的裝置，讓粉絲們能獲得更多快樂記憶。

每一個當下都是最好的 用開放的心盡情享受音樂盛宴！

「希望大家帶著『開啟寶盒』的期待心情，來認識我們，無須過多的設限，來到火球祭，享受我們想傳遞的音樂與快樂，只要粉絲們開心，就代表我們的企劃是成功的！」

滅火器的主唱楊大正已經預告今年的火球祭開始醞釀，Ken也神祕地預告，今年的火球祭參考了往年粉絲們的回饋，在情節與細緻度上會再升級，除了鐵粉們，也期待新朋友的加入，來參與一場盡致淋漓、盡情搖滾的音樂祭吧！