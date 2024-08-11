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血拼特色伴手禮 打包高雄Fun時光

聯合新聞網／ 高雄畫刊
蜂蜜蛋糕表層烤出誘人焦糖色，切開後是淡淡金黃月暈色澤。(攝影/Cindy Lee)
蜂蜜蛋糕表層烤出誘人焦糖色，切開後是淡淡金黃月暈色澤。(攝影/Cindy Lee)

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee】

　　都來到高雄聽演唱會了，追星及吃喝玩樂等必備行程外，帶點「伴手」回家與親友、同事分享，也是人際處世必勝法則。現在就奉上高雄著名伴手禮，滿足口腹之餘，再教你如何把人情世故做足。

巴堂蜂蜜蛋糕

　　打開「巴堂蜂蜜蛋糕」的包裝紙盒，周圍空氣立刻被散溢的醇厚蜂蜜味佔領。入口鬆軟富彈性、濕潤度適中的蛋糕，在舌尖化開溫潤細緻的蜜香，略微偏甜，與無糖茶品是絕配，與黑咖啡的苦也相得益彰。

招牌上的Castella源自葡萄牙文，這種帶蜜香的傳統蛋糕在大航海時代傳至日本，在長崎發揚光大，所以稱為長崎蛋糕。民國63年，由創辦人林富雄引進鹽埕。(攝影/Cindy Lee)
招牌上的Castella源自葡萄牙文，這種帶蜜香的傳統蛋糕在大航海時代傳至日本，在長崎發揚光大，所以稱為長崎蛋糕。民國63年，由創辦人林富雄引進鹽埕。(攝影/Cindy Lee)

　　民國63年，創辦人林富雄先生聘請日本名師親臨指導，獲得日本巴堂株式會社的肯定與授權，將長崎蜂蜜蛋糕引進當時高雄最繁華的鹽埕，這一款簡單卻迷人的味道，自此深深抓住老高雄人的胃，成為許多人生活記憶的一部份。

　　「五隻手指頭就能數完食材。」在巴堂服務數十年的洪經理自信地說。堅持不放防腐劑和多餘添加物，只用雞蛋、麵粉、蜂蜜、糖和麥芽等天然原料。即使原料單純，但製作過程要求相當高，需使用特殊烤箱、注重溫度掌控，蛋糕體膨脹高度及蛋糕甜度都有不可妥協的標準。

招牌蜂蜜蛋糕外，其他糕點也值得嘗試，具濃郁杏仁味的「杏仁巧克力蛋糕」有如固體版古早味杏仁茶、「山藥黃金餅」層層堆疊的彩色內餡包含素蛋黃、麻糬、山藥、豆沙，是一款美味又兼具養生的月餅。(攝影/Cindy Lee)
招牌蜂蜜蛋糕外，其他糕點也值得嘗試，具濃郁杏仁味的「杏仁巧克力蛋糕」有如固體版古早味杏仁茶、「山藥黃金餅」層層堆疊的彩色內餡包含素蛋黃、麻糬、山藥、豆沙，是一款美味又兼具養生的月餅。(攝影/Cindy Lee)
　　巴堂的蜂蜜蛋糕源自日本，美味也讓日本人折服，林董事長曾帶領團隊赴日參加和菓子比賽，榮獲全日本銘果大賞。現在不少日本旅客到訪高雄，都會特地到鹽埕區指定購買這款美味。

• 巴堂蜂蜜蛋糕

交通：捷運鹽埕埔站步行約3分鐘

地址：高雄市鹽埕區大勇路127號

電話：(07)561-3649

無論古早味麻糬或季節限定的鮮果大福都是現點現做，不含多餘添加物和防腐劑，每粒麻糬都蘊含闆娘阿綿希望客人享用真正食物心意。(攝影/Cindy Lee)
無論古早味麻糬或季節限定的鮮果大福都是現點現做，不含多餘添加物和防腐劑，每粒麻糬都蘊含闆娘阿綿希望客人享用真正食物心意。(攝影/Cindy Lee)

阿綿麻糬

　　鹽埕區大溝頂隱藏著一間真心實意的手工麻糬店，不計成本使用義大利進口發酵奶油作為餡料，雪莓娘冰皮則包裹大塊現切的臺灣當季新鮮水果，冬天的大湖草莓、夏天的枋山愛文芒果和那瑪夏水蜜桃，都變成爽口不膩、清甜棉柔的麻糬內餡，老闆娘阿綿笑著說：「臺灣是水果王國，所以我想把臺灣水果分享給外國觀光客。」

老闆娘阿綿親自推薦，奇異果大福也是店內招牌。(攝影/Cindy Lee)
老闆娘阿綿親自推薦，奇異果大福也是店內招牌。(攝影/Cindy Lee)
阿綿麻糬最近更新包裝，紙盒繽紛多彩，象徵阿綿心境與人生的轉變：「撐過挫折與苦痛，老天爺最終會許你一個繽紛的未來。」(攝影/Cindy Lee)
阿綿麻糬最近更新包裝，紙盒繽紛多彩，象徵阿綿心境與人生的轉變：「撐過挫折與苦痛，老天爺最終會許你一個繽紛的未來。」(攝影/Cindy Lee)

　　原先從事服裝業的阿綿，為照顧母親健康並兼顧工作養家，以一張折疊桌為起點，試著販售回憶裡老阿嬤的麻糬味道。後來媽媽情況好轉，便從左營搬到鹽埕，對阿綿來說，這一顆顆麻糬蘊含家的味道與對母親的愛，也充滿女性堅韌的特質 。

阿綿麻糬的招牌在鹽埕大溝頂舊巷弄間點亮一盞溫暖，是許多港澳新馬及歐洲旅客到訪高雄指定必買伴手禮。(攝影/Cindy Lee)
阿綿麻糬的招牌在鹽埕大溝頂舊巷弄間點亮一盞溫暖，是許多港澳新馬及歐洲旅客到訪高雄指定必買伴手禮。(攝影/Cindy Lee)
　　阿綿的古早味麻糬使用臺東圓糯米手工製作，綿糯香Ｑ，裹入自家炒製的花生、芝麻醬或萬丹紅豆餡，不僅是居民日常的點心，遊客也常是人手好幾盒。詢問闆娘阿綿麻糬好吃的秘訣，她說：「不外乎自然樸實的原料，踏實秉持初衷。我還希望透過這一顆麻糬告訴更多人，要珍惜與家人的緣分。」

• 阿綿麻糬

交通：捷運鹽埕埔站步行約3分鐘

地址：高雄市鹽埕區新樂街198-27號

電話：(07)531-9177

烏魚子製作過程繁複，白天曬太陽需每小時翻面，夜裡收進店內風乾，以磚塊重壓，增加緊實度，反覆持續六至十天才算完成。(攝影/Cindy Lee)
烏魚子製作過程繁複，白天曬太陽需每小時翻面，夜裡收進店內風乾，以磚塊重壓，增加緊實度，反覆持續六至十天才算完成。(攝影/Cindy Lee)

瑞暘行烏魚子

　　走進南華市場後方的小巷子，一片片橙黃油亮的烏魚子正躺在木板上日光浴，已傳承至第三代的烏魚子專賣店瑞暘行，80年來堅持古法，手工製作厚片烏魚子和烏魚腱，備受老客戶推崇。

　　每年冬至前後20天是烏魚捕撈期，每條烏魚僅能取出一個魚卵，急速冷凍後供應全年使用。製作烏魚子是細心與耐心的考驗，從去除血管、抹鹽醃製、清洗塑形，反覆日曬、壓製、風乾等過程，費時六至十天，才能得到珍貴的「烏金」。

瑞暘行開業至今已80年，已傳承至第三代。(攝影/Cindy Lee)
瑞暘行開業至今已80年，已傳承至第三代。(攝影/Cindy Lee)
堅持使用野生烏魚卵，專賣烏魚子及烏魚腱，常有港澳新馬及日本旅客前來選購。(攝影/Cindy Lee)
堅持使用野生烏魚卵，專賣烏魚子及烏魚腱，常有港澳新馬及日本旅客前來選購。(攝影/Cindy Lee)

　　老闆黃永清指著烏魚子說明：「野生烏魚口感Ｑ彈扎實，油脂豐富，但因為在海裡自食成長，造成烏魚卵的顏色不一。」瑞暘行除了販售一整片真空包裝的烏魚子，也有貼心的厚切真空包，隨手拆開就能品嚐到讓日本遊客趨之若鶩的濃厚馥郁，把濃縮高雄陽光與大海的獨特風味帶回家。

老闆黃永清表示，品質好的烏魚子不必加蒜苗或大蒜等辛香料，推薦直接吃或是搭配白蘿蔔、水梨片、蘋果一起食用，十分美味。(攝影/Cindy Lee)
老闆黃永清表示，品質好的烏魚子不必加蒜苗或大蒜等辛香料，推薦直接吃或是搭配白蘿蔔、水梨片、蘋果一起食用，十分美味。(攝影/Cindy Lee)
• 瑞暘行烏魚子

交通：捷運美麗島站3號出口步行約2分鐘

地址：高雄市新興區復橫一路322號

電話：(07)221-7306

厚切豬肉乾鎖住飽滿肉汁及香氣，咬勁十足不乾柴，薄片則軟嫩多汁無負擔。(攝影/Cindy Lee)
厚切豬肉乾鎖住飽滿肉汁及香氣，咬勁十足不乾柴，薄片則軟嫩多汁無負擔。(攝影/Cindy Lee)

CHAO DA 超大食品

　　每逢過年必逛三鳳中街的老高雄人，大多都認識「超大食品」的厚切豬肉乾。38年歷史的老店在家中三姊弟接手經營後，擺脫傳統包裝繼續傳承經典美味，將原本僅在年節販售的傳統小攤販變成面子、裡子兼顧的時尚伴手禮。

　　招牌豬肉乾使用整塊國產豬肉烤製，有蜜汁、黑胡椒、泰式香檸三種口味。不退流行的古早味當推「大、小蜜豬」，偏甜的南部口味最道地；「黑胡椒厚片」微辣刺激味蕾，開胃又涮嘴；新研製的「泰式香檸超好豬」呈現酸與辣的黃金比例。果乾則是另一個讓人買不停手的誘惑，選用臺灣在地水果製作，無添加香精、色素，低溫烘焙保留水果天然原味，唯一要擔心的是多達二十多種果乾，會讓人陷入選擇障礙。

「橙食中」使用臺灣香橙低溫烘乾，外型完整、酸酸甜甜，最受女性青睞。蘋果果乾是小孩的最愛，此外，紅心芭樂和甘梅芭樂也相當受歡迎。(攝影/Cindy Lee)
「橙食中」使用臺灣香橙低溫烘乾，外型完整、酸酸甜甜，最受女性青睞。蘋果果乾是小孩的最愛，此外，紅心芭樂和甘梅芭樂也相當受歡迎。(攝影/Cindy Lee)
「CHAO DA 超大食品」總店位於三鳳中街，設計猶如肉乾、果乾的精品店。大姐黃郁惠負責商品陳列、擅長業務的弟弟負責公關、年輕化的新潮包裝及品牌形象由妹妹一手打造。(攝影/Cindy Lee)
「CHAO DA 超大食品」總店位於三鳳中街，設計猶如肉乾、果乾的精品店。大姐黃郁惠負責商品陳列、擅長業務的弟弟負責公關、年輕化的新潮包裝及品牌形象由妹妹一手打造。(攝影/Cindy Lee)
　　三鳳中街老店外，嶄新的品牌形象也已擴展至棧貳庫、左營、臺南和臺中高鐵站等地，方便遊客上高鐵前再血拼一波。

• CHAO DA 超大食品（三鳳總店門市）

交通：臺鐵三塊厝站步行約6分鐘

地址：高雄市三民區三鳳中街107號

電話：(07)285-3498

「黃金蕉」的配方與「香蕉蛋糕」相同，口感濕潤似海綿蛋糕卻散發淡雅蕉香，成分簡單天然，每日新鮮出爐。(攝影/Cindy Lee)
「黃金蕉」的配方與「香蕉蛋糕」相同，口感濕潤似海綿蛋糕卻散發淡雅蕉香，成分簡單天然，每日新鮮出爐。(攝影/Cindy Lee)

吉美香蕉蛋糕

　　旗山老街2023年奪下全臺最夯老街的寶座，而想深入感受「香蕉王國」的魅力，一定要拜訪旗山香蕉蛋糕的始祖「吉美西點麵包」。

　　創辦人賴朝進歷經旗山香蕉產業的輝煌與沒落，當他尋思如何創造出「為人帶來幸福美味的新糕點」時，想到了陪伴旗山人成長的香蕉，他堅持選用旗山在地種植的香蕉作為食材，研發出歷久不衰的「香蕉蛋糕」，開啟旗山香蕉傳奇的新篇章。

「香蕉芭娜娜」有多種品嚐方式，冷凍後的內餡有如香蕉冰淇淋，稍微解凍退冰，感受如慕斯般的綿密爽口。(攝影/Cindy Lee)
「香蕉芭娜娜」有多種品嚐方式，冷凍後的內餡有如香蕉冰淇淋，稍微解凍退冰，感受如慕斯般的綿密爽口。(攝影/Cindy Lee)

　　「香蕉蛋糕」不添加防腐劑和香精，使用大量新鮮香蕉製作，斷面還能見到絲狀的香蕉纖維，切小塊入口，立刻被捲入強勁的香蕉風暴中。另一款人氣商品是「香蕉芭娜娜」，香蕉造型、斑馬紋路相當討喜，鬆軟蛋糕體散發淡雅蕉香，包捲以新鮮香蕉果泥、卡士達與鮮奶油拌合的香蕉餡，甜而不膩。

「衛生、美味、實在」是創辦人賴朝進長遠的經營信念，民國68年開業至今，「吉美西點麵包」不僅是遊客的伴手禮首選，也是陪伴當地人成長的糕點麵包店。(攝影/Cindy Lee)
「衛生、美味、實在」是創辦人賴朝進長遠的經營信念，民國68年開業至今，「吉美西點麵包」不僅是遊客的伴手禮首選，也是陪伴當地人成長的糕點麵包店。(攝影/Cindy Lee)

　　任職二十幾年的林師傅透露，美味秘訣在於根據每批香蕉的保水性調整烘焙製程，並且使用降低甜度、保濕性更佳的海樂糖。這款符合現代人低油、低糖、清爽訴求的伴手禮，多吃幾塊也不怕沉重負擔。

• 吉美西點麵包

地址：高雄市旗山區中山路62號（旗山天后宮旁）

電話：(07)661-5006

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.08】

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