快訊

報復主管同事...她在辦公室噴「殺手級物質」 醫曝兩大危害：具致癌性

食材、冰塊有蟑螂…員工抓老鼠 知名餐廳遭爆環境髒亂

演唱會延伸半日遊 尋找高雄的創意角落

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「福得小館」餐點海鮮9成來自東港，每年更換2至3次菜單，鏡子上手寫當日限定菜色，每次到訪都能嚐點鮮。(攝影/Carter)
「福得小館」餐點海鮮9成來自東港，每年更換2至3次菜單，鏡子上手寫當日限定菜色，每次到訪都能嚐點鮮。(攝影/Carter)

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee、Carter】

　　避開人潮洶湧的熱門景點，搭乘捷運深入社區巷弄，品嚐一頓創意海鮮料理、尋找紙膠帶迷和文具控必訪的小店，在自己的旅遊地圖上，打卡玩家和在地人才知道的文創生活熱點。

捷運信義國小站（O6）：當西式料理遇上臺式熱炒－福得小館

　　「熱情、親切、生猛。」是許多旅人對高雄的印象，也可以用來形容福得小館的料理。

鄰近高雄文化中心的巷子中隱藏許多特色小店，今年剛搬新家的「福得小館」外觀更清新，主廚Roger的好手藝讓老饕心甘情願追隨。(攝影/Carter)
鄰近高雄文化中心的巷子中隱藏許多特色小店，今年剛搬新家的「福得小館」外觀更清新，主廚Roger的好手藝讓老饕心甘情願追隨。(攝影/Carter)

　　第一次聽聞「福得小館」，以為是中式家常菜館，翻開菜單卻是滿滿的西式、義式料理，主廚郭建麟（Roger）解釋，福得是「Foodie（美食家）」的音譯。店名有中西合璧的意味，正如Roger的料理，無法被定義。

蕃茄起士沙拉是冰菓室番茄切盤的進化版，有現切蕃茄的爽口，也有油炸蕃茄的濃郁，「慢慢弄」的新鮮絲綢起司搭配南部口味的鹹甜醬油，滋味相當有趣。(攝影/Carter)
蕃茄起士沙拉是冰菓室番茄切盤的進化版，有現切蕃茄的爽口，也有油炸蕃茄的濃郁，「慢慢弄」的新鮮絲綢起司搭配南部口味的鹹甜醬油，滋味相當有趣。(攝影/Carter)

　　不妨先來道清爽的沙拉開胃，陶盤裡盛裝春日的鮮嫩花園，莫札瑞拉起司、新鮮牛番茄、甜羅勒與風乾火腿的組合，正是義大利常見的「卡布里沙拉」。稍微攪拌後品嚐，咦！彷彿瞬間移動到旗津的冰菓室，點了消暑解熱的番茄拼盤，混合薑、醬油和砂糖的臺味調料，撒上慢慢弄乳酪坊的絲綢起司，看似衝突的味道卻竟如此合拍。

對主廚Roger來說，吃飯是種日常，他不想做一個月只會吃一次的正式西餐，而是想透過西式烹調手法，詮釋記憶中家的味道。(攝影/Carter)
對主廚Roger來說，吃飯是種日常，他不想做一個月只會吃一次的正式西餐，而是想透過西式烹調手法，詮釋記憶中家的味道。(攝影/Carter)

　　「我一直在思考，如何將臺式與西式料理結合，並以我所學的西式烹調概念呈現。」在餐旅學校主修西餐的Roger從童年記憶中找到答案。Roger成長自屏東東港的捕魚人家，回憶童年，每當父親漁船入港，叔伯嬸嬸們都會來幫忙處理漁獲，中午大家聚在一起，快速煮一鍋飯湯簡單飽腹，下午若漁獲售罄，晚上就有慶功宴，「我很喜歡這種感覺，像身處熱炒店或海鮮餐廳，現場有混合紹興酒、高粱和啤酒的氣味，很熱鬧、沒有拘束。」

「香芹牡蠣竹筍燉飯佐炭烤旗魚」重新演繹東港的「飯湯」，溢漫奶油香氣的燉飯，一入口能吃到鮮蚵、魚肉、魚板糕、鮮筍丁、油蔥酥、芹菜和櫻花蝦組成的清爽港口味「飯湯」。(攝影/Carter)
「香芹牡蠣竹筍燉飯佐炭烤旗魚」重新演繹東港的「飯湯」，溢漫奶油香氣的燉飯，一入口能吃到鮮蚵、魚肉、魚板糕、鮮筍丁、油蔥酥、芹菜和櫻花蝦組成的清爽港口味「飯湯」。(攝影/Carter)
「酥炸東港漁村綜合海鮮」是店內招牌之一，特別挑選尺寸適合油炸的魚種，例如銀魚、小卷、大魚槽、沙腸仔等，原汁原味呈現東港海產店的童年記憶，灑滿起司，搭配以黃芥末調製的西式醬料，味道既新鮮又熟悉。(攝影/Carter)
「酥炸東港漁村綜合海鮮」是店內招牌之一，特別挑選尺寸適合油炸的魚種，例如銀魚、小卷、大魚槽、沙腸仔等，原汁原味呈現東港海產店的童年記憶，灑滿起司，搭配以黃芥末調製的西式醬料，味道既新鮮又熟悉。(攝影/Carter)

　　在北部餐廳和飯店歷練數年後返鄉，獨立創業的Roger不想做儀式感強烈的正式西餐，他打破框架，在西式食材和烹調手法中加入伴隨成長的生活氣味，料理中有橄欖油、奶油、起司、紅酒醋等西餐元素層層堆疊的細緻，也有醬油、蔥蒜、豬油大火快炒的鑊氣。用餐氣氛輕鬆熱鬧，供應許多適合共享分食的菜色，像南義鄉村的家庭聚會，朋友家人挨著長桌傳遞餐盤，也像東港的海產店裡，長輩幼兒一起圍著圓桌鬧哄哄吃飯。

　　曾有客人說福得小館的料理吃起來「臺臺的」，Roger一點也不在意，「我想成為每個人心中都有的那間巷口麵店。」他繼續解釋，「如果外出的遊子回到高雄，會想和家人來福得小館吃個義大利麵，這樣就很棒了！」

• 福得小館

地址：高雄市新興區南海街20號

電話：(07)222-0089

臉書：福得小館

「小徑文化」隱身在彩虹公園一角，門外就是綠意盎然、恬靜舒適的小徑。(攝影/Cindy Lee)
「小徑文化」隱身在彩虹公園一角，門外就是綠意盎然、恬靜舒適的小徑。(攝影/Cindy Lee)

捷運文化中心站（O7）：隱藏版森林小屋－小徑文化

　　滿足五臟廟，搭乘一段捷運或慢慢踱步往不遠處的彩虹公園前進。幽靜蔥鬱的綠色隧道旁，「小徑文化」宛如宮崎駿卡通中魔女琪琪拜訪過的森林小屋，在忙碌的都市角落張開清新恬然的結界。

小徑文化與臺灣設計師合作原創紙膠帶，包含擅長水彩畫的涼丰老師、夏米花園的原創木質印章。(攝影/Cindy Lee)
小徑文化與臺灣設計師合作原創紙膠帶，包含擅長水彩畫的涼丰老師、夏米花園的原創木質印章。(攝影/Cindy Lee)

　　店主KiLi原本在墾丁開民宿，有一次和朋友去日本旅行，接觸到臺灣尚未流行的紙膠帶，便開始嘗試代理紙膠帶業務，最後返回高雄創業開店。一開始紙膠帶的花樣不多，單價也高於美術用膠帶，市場接受度不高，發展3至4年後，才逐漸變成生活化的商品。

「小徑文化」一週僅營業三天，與景點和商圈都有點距離，但仍吸引許多文具控來尋寶。(攝影/Cindy Lee)
「小徑文化」一週僅營業三天，與景點和商圈都有點距離，但仍吸引許多文具控來尋寶。(攝影/Cindy Lee)

　　紙膠帶除了有不殘膠的特性，也發展出可以當壁紙及創作素材的功能，材質越來越多樣化，有和紙、花邊、燙金、白墨印刷、透明PET等。除引進多到數不清的日本紙膠帶款式，也與臺灣插畫家、水彩畫家、刻印師等藝術創作者合作，開發自有品牌，委託日本丸天OEM製作品質優良的紙膠帶，並將臺灣藝術家的創作帶到日本曝光。

「Hobonichi ほぼ日」手帳被公認為日本手帳界的LV，可以挑選喜歡的書衣，每年更換該年度手帳。另外，與各領域的創作者的聯名手帳也很受歡迎，例如航海王、皆川明等。(攝影/Cindy Lee)
「Hobonichi ほぼ日」手帳被公認為日本手帳界的LV，可以挑選喜歡的書衣，每年更換該年度手帳。另外，與各領域的創作者的聯名手帳也很受歡迎，例如航海王、皆川明等。(攝影/Cindy Lee)

　　以紙膠帶為起點的小徑文化，吸引的多為相同調性族群，KiLi逐步擴充店內品項，滿足喜歡手作、手寫、玩印章和畫畫的消費者。店內95%文具從日本進口，KiLi打入不容易被接納的日本文具商界，在日本文具協會深耕10年，與當地知名文具品牌LIFE的友好關係，讓她成功引進MT紙膠帶、Hobonichi ほぼ日手帳、Midori等知名品牌，也包括少見的日本文創作者獨立品牌。

店內文具琳瑯滿目，滿滿兩座牆的紙膠帶讓人陷入選擇障礙，不知道從何逛起。(攝影/Cindy Lee)
店內文具琳瑯滿目，滿滿兩座牆的紙膠帶讓人陷入選擇障礙，不知道從何逛起。(攝影/Cindy Lee)

　　推開小徑文化的木門，彷彿闖入紙膠帶、書寫工具、文具貼紙和小物雜貨編織的迷宮，一不小心就會失心瘋，逛到忘記時間。KiLi說：「希望大家來這裡都很開心、有歸屬感。」更重要的是，好好享受尋寶的樂趣，找到那款命定中的紙膠帶。

• 小徑文化

地址：高雄市苓雅區中正二路56巷8號

電話：(07)223-9033

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.08】

延伸閱讀

奧運羽球／「麟洋卡賀」宣傳漲價被罵翻 高雄麵店回應了

全台唯一日本外務省認證 東吳日文系獲外務大臣表彰

走訪高流藍寶石大歌廳展 陳其邁：如同搭乘時光機

IS支持者計畫恐攻被捕 泰勒絲取消奧地利3場演唱會

相關新聞

「唱」遊港都

高雄的聲音揚名國際！七月，來自六龜的寶來國中、嘎呼拉斯兒少團、尼布恩合唱團於「2024紐西蘭世界合唱大賽」中共獲得3面金牌1面銀牌，彷彿天籟的歌聲令評審相當驚艷，讓大家再次注意到高雄璀璨的多元文化。

高雄聽演唱會 在地美食x大眾運輸 100元優惠讓你玩到不想睡

到高雄追星、聽演唱會別急著散場！今（2024）年下半年起，超人氣歌手、流行天團和主題音樂祭接力高雄開唱。市府為粉絲推出「加食延暢」升級版，祭出面額50元的「商圈夜市優惠券」及可折抵大眾運輸費用的「綠點50點」超值優惠。無論到前鎮夜市享用澎湃海鮮熱炒，還是選擇時尚餐酒館點杯精緻特調，就是要讓歌迷朋友們看完演唱會後，接力玩轉高雄不冷場，美食、夜市吃透透。

2024海洋派對在高雄 大港橋造筏揚帆X最Chill水花樂園

還記得豪華遊艇齊聚愛河灣的大陣仗，或在湛藍海洋揚帆破浪的「帆船競速」嗎？挾去年高人氣重返高雄港灣，「2024高雄海洋派對」除了每年備受船舶產業矚目的「遊艇展覽」、船艇體驗與水域遊憩活動，以及初登場便獲得一致好評的「創意造筏競賽」，還有破天荒在今年推出「水花樂園」海洋互動設施，包含陸域親水大型遊具、互動設施、水舞裝置、舞台表演等，更有來自法國的國際級海、空水舞光影展演，將結合高雄港灣風貌驚艷開場。想感受最海派消暑的藍色夏日，請鎖定8月17日起連續九天在高雄暑假壓軸登場的清涼盛會！

解密演唱會經濟！揭開永續、科技、產業的高雄新魅力

臺灣、國際藝人眾星聚集在高雄，吸引來自各地的粉絲們，搭捷運、輕軌來聽演唱會，加上吃美食、逛景點，儼然是到高雄聽演唱會的經典行程。當大家意猶未盡期待下一場演唱會到來，敲碗詢問：「下一場會是哪個巨星？」之時 ，讓我們一起看看高雄如何從永續、科技及產業串連，打造專屬的城市體驗，為粉絲們創造難忘快樂記憶。

睡飽再追星！捷運輕軌好便利 走路就能到的旅店

高雄是一座充滿魅力的城市，壯麗的山河海港景色吸引世界各地遊客前來朝聖，近來演唱會經濟蔚為熱門，為了看演唱會、追星的粉絲更是蜂擁而至。

追偶像也追美食 跟著韓星腳步吃遍高雄

偶像美食名單大公開！多組超人氣韓星接力登陸高雄開唱，粉絲們除了追星、看演出，透過社群放送，偶像在行程間「吃什麼」也成了另類焦點。《高雄畫刊》帶你一起踩點韓星美食地圖，看看是哪些高雄好味擄獲偶像們的胃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。