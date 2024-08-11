演唱會延伸半日遊 尋找高雄的創意角落

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee、Carter】

避開人潮洶湧的熱門景點，搭乘捷運深入社區巷弄，品嚐一頓創意海鮮料理、尋找紙膠帶迷和文具控必訪的小店，在自己的旅遊地圖上，打卡玩家和在地人才知道的文創生活熱點。

捷運信義國小站（O6）：當西式料理遇上臺式熱炒－福得小館

「熱情、親切、生猛。」是許多旅人對高雄的印象，也可以用來形容福得小館的料理。

鄰近高雄文化中心的巷子中隱藏許多特色小店，今年剛搬新家的「福得小館」外觀更清新，主廚Roger的好手藝讓老饕心甘情願追隨。(攝影/Carter)

第一次聽聞「福得小館」，以為是中式家常菜館，翻開菜單卻是滿滿的西式、義式料理，主廚郭建麟（Roger）解釋，福得是「Foodie（美食家）」的音譯。店名有中西合璧的意味，正如Roger的料理，無法被定義。

蕃茄起士沙拉是冰菓室番茄切盤的進化版，有現切蕃茄的爽口，也有油炸蕃茄的濃郁，「慢慢弄」的新鮮絲綢起司搭配南部口味的鹹甜醬油，滋味相當有趣。(攝影/Carter)

不妨先來道清爽的沙拉開胃，陶盤裡盛裝春日的鮮嫩花園，莫札瑞拉起司、新鮮牛番茄、甜羅勒與風乾火腿的組合，正是義大利常見的「卡布里沙拉」。稍微攪拌後品嚐，咦！彷彿瞬間移動到旗津的冰菓室，點了消暑解熱的番茄拼盤，混合薑、醬油和砂糖的臺味調料，撒上慢慢弄乳酪坊的絲綢起司，看似衝突的味道卻竟如此合拍。

對主廚Roger來說，吃飯是種日常，他不想做一個月只會吃一次的正式西餐，而是想透過西式烹調手法，詮釋記憶中家的味道。(攝影/Carter)

「我一直在思考，如何將臺式與西式料理結合，並以我所學的西式烹調概念呈現。」在餐旅學校主修西餐的Roger從童年記憶中找到答案。Roger成長自屏東東港的捕魚人家，回憶童年，每當父親漁船入港，叔伯嬸嬸們都會來幫忙處理漁獲，中午大家聚在一起，快速煮一鍋飯湯簡單飽腹，下午若漁獲售罄，晚上就有慶功宴，「我很喜歡這種感覺，像身處熱炒店或海鮮餐廳，現場有混合紹興酒、高粱和啤酒的氣味，很熱鬧、沒有拘束。」

「香芹牡蠣竹筍燉飯佐炭烤旗魚」重新演繹東港的「飯湯」，溢漫奶油香氣的燉飯，一入口能吃到鮮蚵、魚肉、魚板糕、鮮筍丁、油蔥酥、芹菜和櫻花蝦組成的清爽港口味「飯湯」。(攝影/Carter) 「酥炸東港漁村綜合海鮮」是店內招牌之一，特別挑選尺寸適合油炸的魚種，例如銀魚、小卷、大魚槽、沙腸仔等，原汁原味呈現東港海產店的童年記憶，灑滿起司，搭配以黃芥末調製的西式醬料，味道既新鮮又熟悉。(攝影/Carter)

在北部餐廳和飯店歷練數年後返鄉，獨立創業的Roger不想做儀式感強烈的正式西餐，他打破框架，在西式食材和烹調手法中加入伴隨成長的生活氣味，料理中有橄欖油、奶油、起司、紅酒醋等西餐元素層層堆疊的細緻，也有醬油、蔥蒜、豬油大火快炒的鑊氣。用餐氣氛輕鬆熱鬧，供應許多適合共享分食的菜色，像南義鄉村的家庭聚會，朋友家人挨著長桌傳遞餐盤，也像東港的海產店裡，長輩幼兒一起圍著圓桌鬧哄哄吃飯。

曾有客人說福得小館的料理吃起來「臺臺的」，Roger一點也不在意，「我想成為每個人心中都有的那間巷口麵店。」他繼續解釋，「如果外出的遊子回到高雄，會想和家人來福得小館吃個義大利麵，這樣就很棒了！」

• 福得小館

地址：高雄市新興區南海街20號

電話：(07)222-0089

臉書：福得小館

「小徑文化」隱身在彩虹公園一角，門外就是綠意盎然、恬靜舒適的小徑。(攝影/Cindy Lee)

捷運文化中心站（O7）：隱藏版森林小屋－小徑文化

滿足五臟廟，搭乘一段捷運或慢慢踱步往不遠處的彩虹公園前進。幽靜蔥鬱的綠色隧道旁，「小徑文化」宛如宮崎駿卡通中魔女琪琪拜訪過的森林小屋，在忙碌的都市角落張開清新恬然的結界。

小徑文化與臺灣設計師合作原創紙膠帶，包含擅長水彩畫的涼丰老師、夏米花園的原創木質印章。(攝影/Cindy Lee)

店主KiLi原本在墾丁開民宿，有一次和朋友去日本旅行，接觸到臺灣尚未流行的紙膠帶，便開始嘗試代理紙膠帶業務，最後返回高雄創業開店。一開始紙膠帶的花樣不多，單價也高於美術用膠帶，市場接受度不高，發展3至4年後，才逐漸變成生活化的商品。

「小徑文化」一週僅營業三天，與景點和商圈都有點距離，但仍吸引許多文具控來尋寶。(攝影/Cindy Lee)

紙膠帶除了有不殘膠的特性，也發展出可以當壁紙及創作素材的功能，材質越來越多樣化，有和紙、花邊、燙金、白墨印刷、透明PET等。除引進多到數不清的日本紙膠帶款式，也與臺灣插畫家、水彩畫家、刻印師等藝術創作者合作，開發自有品牌，委託日本丸天OEM製作品質優良的紙膠帶，並將臺灣藝術家的創作帶到日本曝光。

「Hobonichi ほぼ日」手帳被公認為日本手帳界的LV，可以挑選喜歡的書衣，每年更換該年度手帳。另外，與各領域的創作者的聯名手帳也很受歡迎，例如航海王、皆川明等。(攝影/Cindy Lee)

以紙膠帶為起點的小徑文化，吸引的多為相同調性族群，KiLi逐步擴充店內品項，滿足喜歡手作、手寫、玩印章和畫畫的消費者。店內95%文具從日本進口，KiLi打入不容易被接納的日本文具商界，在日本文具協會深耕10年，與當地知名文具品牌LIFE的友好關係，讓她成功引進MT紙膠帶、Hobonichi ほぼ日手帳、Midori等知名品牌，也包括少見的日本文創作者獨立品牌。

店內文具琳瑯滿目，滿滿兩座牆的紙膠帶讓人陷入選擇障礙，不知道從何逛起。(攝影/Cindy Lee)

推開小徑文化的木門，彷彿闖入紙膠帶、書寫工具、文具貼紙和小物雜貨編織的迷宮，一不小心就會失心瘋，逛到忘記時間。KiLi說：「希望大家來這裡都很開心、有歸屬感。」更重要的是，好好享受尋寶的樂趣，找到那款命定中的紙膠帶。

• 小徑文化

地址：高雄市苓雅區中正二路56巷8號

電話：(07)223-9033