演唱會延伸一日遊 發掘高雄的精彩多元

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee、黃敬文 ◎圖片提供/高雄流行音樂中心】

追星後別急著離開，花一天的時間遊高雄，從橋頭糖廠出發，搭乘捷運、輕軌展開小旅行，一路向南暢玩至港邊的流行音樂中心。深入歷史與藝術等文化、大啖道地美食、打卡城市風景、體驗沉浸式的音樂互動樂趣，見識嶄新的城市魅力。

捷運橋頭糖廠站（R22A）

走出捷運站，橋頭糖廠的滿園綠意佔據眼簾，視覺上瞬間降溫好幾度。

橋頭糖廠為臺灣第一座現代化機械式製糖工廠，百年歷史見證了高雄工業時代的輝煌，現轉型為文化創意園區，昔日的製糖工廠變身現地博物館，訴說糖金時代的繁忙與喧囂；雨豆樹下的單身宿舍，藝文工作者進駐創作；日式木造廠長宿舍以茶屋姿態引領遊人回到過去。

糖廠自製冰棒口味多達十餘種，樹蔭微風中人手一隻，清涼消暑。(攝影/Cindy Lee) 隨著氣溫逐漸升高，趕緊躲進台糖展售館尋覓夏日救贖。糖廠自製冰棒清涼甘甜，有鳳梨、芋頭、桂圓、花生、鹹蛋黃等多達十餘種口味，最具特色的莫過於紅豆酵母冰，蘊含健素糖發酵味的酵母冰淋上軟Q蜜紅豆，是五、六年級生難忘的回憶殺。

接近用餐時刻，五臟廟發出抗議聲，離開糖廠前往不遠處的橋頭市區，跟著在地人腳步，大啖噴香肉燥飯。

橋仔頭黃家肉燥飯開業至今73年，原本在橋頭第一公有市場內販售古早味肉羹和切料，第二代黃媽媽接手後增加肉燥飯，第三代黃俊傑接手經營後，承襲傳統味道，加強食品安全控管，於2022、2023年蟬連米其林必比登店家。

肉燥飯加肉羹是老饕必點組合，想吃的澎湃些，再來份古早味綜合切料。(攝影/Cindy Lee) 第三代老闆黃俊傑將昔日的工廠管理經驗導入餐飲，注重食材品質及處理流程的管控，他認為：「好吃是基本，做好食材衛生的控管是對大眾負責。」(攝影/Cindy Lee)

招牌肉燥使用純手工切製的溫體豬，混合三層肉、胛心肉及後腿肉不同部位，以獨門香料滷製18-20小時，7分油花、3分瘦肉的完美比例最下飯，黃俊傑說：「現代人注重養生，口味較清爽，我們的肉燥經過去油，只留香氣不會油膩。」若偏好大口吃肉，可選擇新推出的爌肉飯，特別挑選瘦肉略多的五花肉，滷的金黃油亮，鹹香不掩甘甜，豪邁厚切，誠意十足。

豬肉丁切成適當大小，以7：3的肥瘦完美比例滷製，拌入熱騰騰白飯，加一顆半熟蛋，享受米其林級美味只需要銅板價。(攝影/Cindy Lee) 此外，起家菜古早味肉羹也是必點，高湯使用白菜和扁魚熬煮，里肌肉裹上旗魚漿，有嚼勁卻不乾柴。內臟控最愛的綜合切料包含豬脆管，豬軟管，肝連肉，豬皮，生腸頭，嘴邊肉和小腸，因為夠新鮮才敢自信地川燙，沾點特製醬料就很美味。

輕軌美術館站（C21）

搭乘捷運往市中心前進，在凹子底站轉乘輕軌，用悠緩的速度閱覽城市脈動，走進忙碌都市人的心靈綠洲「高雄市立美術館」。

輕軌列車行駛於小葉欖仁綠色隧道下，如夢似幻，猶如動畫《龍貓》的場景。(攝影/黃敬文) 美術館園區也是夏日避暑的好去處，別錯過美術館年度特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，展出英國泰德現代美術館的珍貴館藏，一覽近百年藝術史上的經典作品。而美術館外是熱度不墜的高雄新景點「龍貓隧道」，筆直挺拔的小葉欖仁撐起綠色隧道，篩落光影燦燦，輕軌列車緩緩穿行，宛如置身宮崎駿的動畫中，正要前往森林深處尋找龍貓。

輕軌文武聖殿站（C16）

老鹽埕的午後，時間似乎也融化在陽光裡，一份剛出爐的鹹派，一杯香醇甘甜的手沖咖啡，讓旅人重新找回生命力。

「元啡驢派」是鹹派咖啡雙主修，「卜派炙燒鮭魚派」外皮酥脆不油，內餡奶蛋香濃郁且營養均衡。(攝影/Cindy Lee) 「元啡驢派」的客人年齡層很廣，除了文青網美和大學生，鄰居阿姨阿伯也是店內的熟客。(攝影/Cindy Lee)

「元啡驢派」遠離熱鬧的駁二，隱身於北鹽埕生活感十足的社區中。植栽幾乎掩蓋住低調的招牌，木門上有十多年來的歲月痕跡，營業時間一到，鄰近居民陸續推門而入，熟絡地與老闆阿元打招呼，將自己安置於咖啡與鹹派香的舒適圈。

阿元沖煮咖啡沒有SOP，他認為：「與其告訴客人我用了多好的咖啡豆、什麼樣的焙度，不如先問對方喜歡什麼味道。」(攝影/Cindy Lee)

在阿元身上，能看見時下咖啡館少見的職人精神，店內設置雙工作室，烘豆、鹹派或甜點均全程手工製作。阿元注重咖啡的客製化，咖啡豆研磨程度、粉量，萃取時間沒有標準答案，全憑經驗與技術，主動與他聊聊喜歡的風味，換取一杯療癒身心的咖啡。招牌鹹派是夥伴阿茹的專業，使用日本麵粉和法國發酵奶油手作，難得的是派皮少油少鹽、酥脆不油膩，阿元偷偷透露，溫度低、動作迅速是製作訣竅。

二樓透過天窗引進自然光，木頭與窗框描繪家家戶戶比鄰的樣貌，圍繞著院落裡由乾燥拉菲草和非洲胡桃木自製的大樹，就像眷村充滿人情味的生活。(攝影/Cindy Lee)

「元啡驢派」也會不定期舉辦實境角色扮演活動，以女巫祭壇為主題，分享店內同仁的藝術創作，鼓勵參加者練習表達與互動。對阿元來說，咖啡館是為社區提供對話的空間的地方，「必須讓社區的人走進來，才是一個活的場域。」

輕軌真愛碼頭站（C11）

參加過大大小小的演唱會，但你看過演唱會的後台嗎？你知道流行音樂和熱門MV如何製作嗎？下午走訪高雄流行音樂中心音浪塔的常設展《POP! POP! POP! 流行音樂互動展》，戴上耳機，打開導覽介面，展開一段認識南方音樂、窺視流行音樂產業的沉浸式互動觀展體驗。

宛如大型唱片、十公尺高的圓型投影幕，投射出民眾提供的南方關鍵字如「港口」、「氣魄」、「電子花車」、「摩托車」....等關鍵字搭配相對應旋律，隨機組成三百多首樂曲。(攝影/Cindy Lee)

呼應流行音樂與時俱進的特性，展覽內容也隨著流行更新。高流以「全民策展」為概念，以「南方在地」為架構，募集民眾心中的南方關鍵字，以及關於流行金曲的音樂記憶。觀展前不妨在官網上分享自己對歌曲的想法，把你的故事變成展覽的一部分。

你的創作也是展覽的一部分！選取9個南方意象關鍵字，隨著主旋律的進行，隨意加入喜歡的音效，自由混調一首專屬的南方之歌。(攝影/Cindy Lee) 每個彩色的獨立方塊呈現音樂產業的一環，包含錄音室、混音室、唱片行等，可以與朋友一起拍下有趣的照片，也可以用手機掃描QR Code，聆聽歌手在錄音間的對談或調音師製作專輯的想法。(攝影/Cindy Lee) 走進綠屏空間，拿起樂器和麥克風，體驗拍攝MV的感覺，並輕鬆生成自己的30秒MV，還可掃描QR Code把影像帶走。(攝影/Cindy Lee)

一進入展場，瑞克箱和舞台鷹架交疊，耳邊響起工作人員的交談和導播的催促，就像闖入神秘的後台空間。接著可以自己決定參觀順序，在錄音室、混音室或唱片行中拍下角色扮演的照片；或是走進綠幕，當一回滅火器〈南國的風〉的MV主角；或是變身音樂創作者，為自己混音調配一段有南島氣息的旋律。除了好玩的互動展覽，還能透過MV輸送台觀看不同年代的影像和音樂風格，回顧播放媒介和音樂曲風的演變，認識出身高雄的歌手和在地創作能量。

高流藍寶石秀場傳奇故事展將於8月6日正式開展。(圖片提供/高雄流行音樂中心)

此外，8月6日揭幕的「藍寶石大歌廳秀場傳奇故事展」將帶來全新內容，大規模蒐集上百件藍寶石大歌廳的相關文物、老照片及藝人秀服，首度公開展示，並透過AI生成豬哥亮的語音導覽，讓民眾重溫秀場的笑料與幕前幕後的故事。

• 橋頭糖廠

地址：高雄市橋頭區糖廠路24號

電話：(07)119-299#5

• 橋仔頭黃家肉燥飯

地址：825高雄市橋頭區橋南路106號

電話：(07)612-3253

臉書：橋仔頭黃家肉燥飯

• 高雄市立美術館

地址：高雄市鼓山區美術館路80號

電話：(07)555-0331

• 元啡驢派

地址：高雄市鹽埕區建國四路276號

電話：(07)533-0944

臉書：元啡驢派

• 高雄流行音樂中心《POP! POP! POP! 流行音樂互動展》、藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展

地址：高雄市鹽埕區真愛路1號。（展覽地點於高音塔 4～6F）

電話：(07)521-8012

（藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展採限額預約制）