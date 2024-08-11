演唱會延伸一日遊 發掘高雄的精彩多元
【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee、黃敬文 ◎圖片提供/高雄流行音樂中心】
追星後別急著離開，花一天的時間遊高雄，從橋頭糖廠出發，搭乘捷運、輕軌展開小旅行，一路向南暢玩至港邊的流行音樂中心。深入歷史與藝術等文化、大啖道地美食、打卡城市風景、體驗沉浸式的音樂互動樂趣，見識嶄新的城市魅力。
捷運橋頭糖廠站（R22A）
走出捷運站，橋頭糖廠的滿園綠意佔據眼簾，視覺上瞬間降溫好幾度。
橋頭糖廠為臺灣第一座現代化機械式製糖工廠，百年歷史見證了高雄工業時代的輝煌，現轉型為文化創意園區，昔日的製糖工廠變身現地博物館，訴說糖金時代的繁忙與喧囂；雨豆樹下的單身宿舍，藝文工作者進駐創作；日式木造廠長宿舍以茶屋姿態引領遊人回到過去。
隨著氣溫逐漸升高，趕緊躲進台糖展售館尋覓夏日救贖。糖廠自製冰棒清涼甘甜，有鳳梨、芋頭、桂圓、花生、鹹蛋黃等多達十餘種口味，最具特色的莫過於紅豆酵母冰，蘊含健素糖發酵味的酵母冰淋上軟Q蜜紅豆，是五、六年級生難忘的回憶殺。
接近用餐時刻，五臟廟發出抗議聲，離開糖廠前往不遠處的橋頭市區，跟著在地人腳步，大啖噴香肉燥飯。
橋仔頭黃家肉燥飯開業至今73年，原本在橋頭第一公有市場內販售古早味肉羹和切料，第二代黃媽媽接手後增加肉燥飯，第三代黃俊傑接手經營後，承襲傳統味道，加強食品安全控管，於2022、2023年蟬連米其林必比登店家。
招牌肉燥使用純手工切製的溫體豬，混合三層肉、胛心肉及後腿肉不同部位，以獨門香料滷製18-20小時，7分油花、3分瘦肉的完美比例最下飯，黃俊傑說：「現代人注重養生，口味較清爽，我們的肉燥經過去油，只留香氣不會油膩。」若偏好大口吃肉，可選擇新推出的爌肉飯，特別挑選瘦肉略多的五花肉，滷的金黃油亮，鹹香不掩甘甜，豪邁厚切，誠意十足。
此外，起家菜古早味肉羹也是必點，高湯使用白菜和扁魚熬煮，里肌肉裹上旗魚漿，有嚼勁卻不乾柴。內臟控最愛的綜合切料包含豬脆管，豬軟管，肝連肉，豬皮，生腸頭，嘴邊肉和小腸，因為夠新鮮才敢自信地川燙，沾點特製醬料就很美味。
輕軌美術館站（C21）
搭乘捷運往市中心前進，在凹子底站轉乘輕軌，用悠緩的速度閱覽城市脈動，走進忙碌都市人的心靈綠洲「高雄市立美術館」。
美術館園區也是夏日避暑的好去處，別錯過美術館年度特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，展出英國泰德現代美術館的珍貴館藏，一覽近百年藝術史上的經典作品。而美術館外是熱度不墜的高雄新景點「龍貓隧道」，筆直挺拔的小葉欖仁撐起綠色隧道，篩落光影燦燦，輕軌列車緩緩穿行，宛如置身宮崎駿的動畫中，正要前往森林深處尋找龍貓。
輕軌文武聖殿站（C16）
老鹽埕的午後，時間似乎也融化在陽光裡，一份剛出爐的鹹派，一杯香醇甘甜的手沖咖啡，讓旅人重新找回生命力。
「元啡驢派」遠離熱鬧的駁二，隱身於北鹽埕生活感十足的社區中。植栽幾乎掩蓋住低調的招牌，木門上有十多年來的歲月痕跡，營業時間一到，鄰近居民陸續推門而入，熟絡地與老闆阿元打招呼，將自己安置於咖啡與鹹派香的舒適圈。
在阿元身上，能看見時下咖啡館少見的職人精神，店內設置雙工作室，烘豆、鹹派或甜點均全程手工製作。阿元注重咖啡的客製化，咖啡豆研磨程度、粉量，萃取時間沒有標準答案，全憑經驗與技術，主動與他聊聊喜歡的風味，換取一杯療癒身心的咖啡。招牌鹹派是夥伴阿茹的專業，使用日本麵粉和法國發酵奶油手作，難得的是派皮少油少鹽、酥脆不油膩，阿元偷偷透露，溫度低、動作迅速是製作訣竅。
「元啡驢派」也會不定期舉辦實境角色扮演活動，以女巫祭壇為主題，分享店內同仁的藝術創作，鼓勵參加者練習表達與互動。對阿元來說，咖啡館是為社區提供對話的空間的地方，「必須讓社區的人走進來，才是一個活的場域。」
輕軌真愛碼頭站（C11）
參加過大大小小的演唱會，但你看過演唱會的後台嗎？你知道流行音樂和熱門MV如何製作嗎？下午走訪高雄流行音樂中心音浪塔的常設展《POP! POP! POP! 流行音樂互動展》，戴上耳機，打開導覽介面，展開一段認識南方音樂、窺視流行音樂產業的沉浸式互動觀展體驗。
呼應流行音樂與時俱進的特性，展覽內容也隨著流行更新。高流以「全民策展」為概念，以「南方在地」為架構，募集民眾心中的南方關鍵字，以及關於流行金曲的音樂記憶。觀展前不妨在官網上分享自己對歌曲的想法，把你的故事變成展覽的一部分。
一進入展場，瑞克箱和舞台鷹架交疊，耳邊響起工作人員的交談和導播的催促，就像闖入神秘的後台空間。接著可以自己決定參觀順序，在錄音室、混音室或唱片行中拍下角色扮演的照片；或是走進綠幕，當一回滅火器〈南國的風〉的MV主角；或是變身音樂創作者，為自己混音調配一段有南島氣息的旋律。除了好玩的互動展覽，還能透過MV輸送台觀看不同年代的影像和音樂風格，回顧播放媒介和音樂曲風的演變，認識出身高雄的歌手和在地創作能量。
此外，8月6日揭幕的「藍寶石大歌廳秀場傳奇故事展」將帶來全新內容，大規模蒐集上百件藍寶石大歌廳的相關文物、老照片及藝人秀服，首度公開展示，並透過AI生成豬哥亮的語音導覽，讓民眾重溫秀場的笑料與幕前幕後的故事。
• 橋頭糖廠
地址：高雄市橋頭區糖廠路24號
電話：(07)119-299#5
• 橋仔頭黃家肉燥飯
地址：825高雄市橋頭區橋南路106號
電話：(07)612-3253
臉書：橋仔頭黃家肉燥飯
• 高雄市立美術館
地址：高雄市鼓山區美術館路80號
電話：(07)555-0331
• 元啡驢派
地址：高雄市鹽埕區建國四路276號
電話：(07)533-0944
臉書：元啡驢派
• 高雄流行音樂中心《POP! POP! POP! 流行音樂互動展》、藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展
地址：高雄市鹽埕區真愛路1號。（展覽地點於高音塔 4～6F）
電話：(07)521-8012
（藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展採限額預約制）
【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.08】
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