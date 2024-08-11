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這樣追星「潮」好玩！MZ世代娛樂再進化

聯合新聞網／ 高雄畫刊
現場提供離子夾、髮箍、搞怪頭套及多種服裝，讓顧客過足變裝癮。(攝影/Carter)
現場提供離子夾、髮箍、搞怪頭套及多種服裝，讓顧客過足變裝癮。(攝影/Carter)

拍貼機從韓國再度紅到臺灣，成為MZ世代最愛的娛樂活動。(攝影/Carter)
拍貼機從韓國再度紅到臺灣，成為MZ世代最愛的娛樂活動。(攝影/Carter)
【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

　　「MZ世代」（*註）消費行為追求便利、體驗和個性化，玩樂選擇也五花八門，不光是流行前端，連許多復古娛樂也再進化，帶著滿滿創意捲土重來。像是勾起許多人青春回憶的拍貼機，就結合韓流酷炫魅力穿越時空回來了！星味十足的「生咖」，則是粉絲們為了偶像舉辦慶生會、分享應援物的派對聚集場所。還有高雄限定的K歌摩天輪，在空中高唱一曲，保證嗨到雲端！各種超狂玩法，絕對要收藏。

＊註：「MZ世代」指出生於1980年代至2000年代的千禧世代（Millennials），加上1990年代中期至2000年代初期出生的Z世代之統稱。

換上韓系高校制服再拍照，彷彿一秒飛韓國。(攝影/Carter)
換上韓系高校制服再拍照，彷彿一秒飛韓國。(攝影/Carter)

韓式拍貼機大玩變裝 與偶像夢幻同框

　　「咯嚓！」選一個俏皮姿勢，拍下美好記憶！韓式拍貼機不像早期日式拍貼機有濾鏡、美肌等功能，也無法在照片上寫標語或加貼圖，因為智慧型手機早就搞定啦！韓式拍貼機的樂趣在於現場的穿搭道具，可以大玩變身，還有各種明星、IP角色聯名相框可供選擇。

　　來到位於新堀江商圈的「妞拍貼」，純白空間分隔成多個拍照間，有空檔就能走進去拍、不需預約，拍貼機採自助操作，為滿足拍照效果，現場有髮箍、眼鏡及搞怪頭套等繽紛道具，還有韓式風格制服、球衣等可供變裝，無論是三五好友或獨自一人，都能玩得很開心。

許多客人將拍貼留在店內，逐漸累積成專屬的記憶牆。(攝影/Carter)
許多客人將拍貼留在店內，逐漸累積成專屬的記憶牆。(攝影/Carter)
機臺有遙控器可控制分配拍照時間，捕捉最完美的一刻。(攝影/Carter)
機臺有遙控器可控制分配拍照時間，捕捉最完美的一刻。(攝影/Carter)

　　機臺操作簡單，尤其相框選項超豐富，有流量插畫家聯名相框、偶像劇和電影主題相框，還有最受歡迎的偶像相框及粉絲設計的應援相框等，每月會更新花樣，每次拍都有不同驚喜！

　　韓式拍貼機主要客群大多是學生族群和追星粉絲，花幾百元就能輕鬆與偶像同框，也能依照人數選擇拍貼印製數量，與好友共同保留珍貴回憶。也有很多人喜歡蒐集不同相框的拍貼照，因為太可愛了，讓人忍不住想要集滿一整本。

　　拍完後除了照片，還能得到電子檔及拍照期間的縮時攝影，超適合分享給朋友炫耀呢！

• Snapshot妞拍貼（新崛江店）

地址：新興區仁智街303號

FB：Snapshot妞拍貼 - 韓式拍貼機

「淘氣女孩」販售特色氮氣咖啡茶飲，同時是高雄知名「生咖」，提供粉絲聚會、舉辦偶像應援物發放的空間。(攝影/Carter)
「淘氣女孩」販售特色氮氣咖啡茶飲，同時是高雄知名「生咖」，提供粉絲聚會、舉辦偶像應援物發放的空間。(攝影/Carter)
生日應援咖啡廳 與偶像共度美好時光

　　咖啡廳不只是喝飲料、吃甜點的去處，更與追星文化碰撞出新火花！「生日應援咖啡廳（簡稱：生咖）」的概念來自韓國，無論偶像生日、出道周年、發專輯，還是來臺開演唱會，粉絲們都會準備各種超萌應援小物，洽談咖啡廳合作發放，為偶像的演藝事業集氣助陣。

「生日應援咖啡廳」概念來自韓國，粉絲們排隊領取應援小物，店內一片熱鬧，充滿青春氣息。(攝影/Carter)
「生日應援咖啡廳」概念來自韓國，粉絲們排隊領取應援小物，店內一片熱鬧，充滿青春氣息。(攝影/Carter)
「生日應援咖啡廳」概念來自韓國，是粉絲聚集交流偶像大小事的專屬空間。(攝影/Carter)
「生日應援咖啡廳」概念來自韓國，是粉絲聚集交流偶像大小事的專屬空間。(攝影/Carter)

　　「淘氣女孩」販售特色氮氣咖啡茶飲，同時是高雄知名生咖，提供粉絲聚會、發放偶像明星應援小物的空間。應援團會把咖啡廳布置得像偶像的專屬聖地，店內布置標語、海報，甚至出現人形立牌，同好們討論偶像話題，氣氛超歡樂！另外，粉絲們只需完成簡單任務，例如追蹤主辦單位IG、PO限動等，就能獲得杯套、小卡、扇子等可愛應援小物。

採訪當天韓星尹斗俊的應援團在店裡精心布置，為偶像慶祝生日。(攝影/Carter)
採訪當天韓星尹斗俊的應援團在店裡精心布置，為偶像慶祝生日。(攝影/Carter)
「淘氣女孩」除了單純販售茶飲咖啡，也是偶像應援基地。(攝影/Carter)
「淘氣女孩」除了單純販售茶飲咖啡，也是偶像應援基地。(攝影/Carter)

　　不只結合K-pop偶像文化，來店客群遍及日本、泰國、中國及臺灣藝人的粉絲，合力打造氣氛超嗨的應援活動。店裡也有明星周邊商品，如海報、小卡、鑰匙圈、文具夾、紙膠帶、徽章等，讓粉絲們買個夠。每週都有不同偶像的應援活動，滿足粉絲追星的快樂！

　　店長表示，應援咖啡廳就像是一個大家庭，粉絲們活動期間聚在一起，邊喝飲料邊分享偶像大小事，享受被偶像包圍的氛圍，使得這裡成為追星族的夢幻天堂，歡迎各路粉絲來此聚會、交流。

• Naughty girl淘氣女孩

地址：三民區博愛一路306號

電話：0905-176-430

FB：Naughty Girl 淘氣女孩 氮氣飲品

搭乘「K歌摩天輪」置身高空大展歌喉，刺激又充滿樂趣。(攝影/Carter)
搭乘「K歌摩天輪」置身高空大展歌喉，刺激又充滿樂趣。(攝影/Carter)

超過癮！K歌摩天輪 在空中高唱偶像的歌

　　當摩天輪遇上KTV，就成了話題十足的空中K歌摩天輪！

　　想盡情歡唱偶像的歌，除了一般KTV，現在還多了一個新選擇，話題十足的義大遊樂世界摩天輪「K歌包廂」，主打遊客可以在海拔215公尺高空一面眺望大高雄美景、一面高歌，轉動間滿足粉絲當歌手的心願。無論白天還是夜晚，獨立包廂的K歌體驗絕對不會被打擾，歌單更是持續更新，不管是朋友揪團、情侶約會，還是自己來一段solo，都能玩得盡興嗨到爆！

選歌方式跟一般KTV一樣，直接在螢幕上點播即可。(攝影/Carter)
選歌方式跟一般KTV一樣，直接在螢幕上點播即可。(攝影/Carter)
揪好友一起痛快唱歌，也別忘了拍下高空美景。(攝影/Carter)
揪好友一起痛快唱歌，也別忘了拍下高空美景。(攝影/Carter)

　　K歌摩天輪玩法超簡單，事先購票後，由工作人員安排進入指定車廂。每個車廂最多容納6人，直接在點播機螢幕上操作，可以盡情點播臺語、國語、韓語、英語等各國流行歌曲。車廂內配有兩支麥克風和炫麗的七彩旋轉燈，特別推薦夜間登上摩天輪，觀賞夜景一邊高唱，更有氣氛。

摩天輪有128種夜間燈光秀，為K歌增添了浪漫氛圍。(攝影/Carter)
摩天輪有128種夜間燈光秀，為K歌增添了浪漫氛圍。(攝影/Carter)
　　搭乘KTV車廂可以環繞兩圈，共36分鐘歡唱時間，舒適地俯瞰大高雄壯麗美景，邊唱邊玩，簡直不要太夢幻！這個獨特體驗不僅好拍還好玩，完全符合年輕人出遊的所有期待，成為時下年輕人的唱歌新選擇。

• 義大遊樂世界K歌摩天輪

地址：大樹區學城路一段12號（義大遊樂世界摩天輪RF）

電話：0905-176-430

官網：義大遊樂世界

FB：義大遊樂世界

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.08】

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