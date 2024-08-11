高雄版《樂士浮生錄》 夢幻大樂團燃燒不滅爵士魂

【◎文/李曉萍、資料提供/周良福老師《高雄爵士老樂師的民族誌》 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄流行音樂中心】

高雄有一群爵士「資深」樂師，美軍駐臺時期，他們曾是俱樂部中的搶手要角，在璀璨的秀場舞台上，則是大牌歌星仰賴的老師。隨著時代變遷，老樂師經歷舞廳秀場的興盛謝幕，演奏樂曲也從爵士樂、國標舞、國臺日語流行歌變成「西索米」。走過人生高低起伏，這群年逾古稀的樂師依然熱衷爵士大樂團的現場魅力，他們回歸單純享受音樂的初心，2010年復出組成一支高齡「夢幻大樂團」，玩自己喜歡的音樂，用搖擺的節奏續寫港都爵士大樂團傳奇。

「夢幻大樂團」團練情形。(攝影/Carter)

從美軍俱樂部、藍寶石到紅白場

時間拉回二戰結束後，美軍第七艦隊以高雄港為基地協防臺灣，鄰近三號碼頭的美軍俱樂部，將酒吧、舞廳等夜生活帶進民風淳樸的港灣。應美國大兵的娛樂需求，夜總會和酒吧如雨後春筍，鹽埕區七賢三路有「酒吧街」之稱，夜夜笙歌，短短數百公尺，全盛時期曾開設數十間酒吧。

爵士大樂團(Big Band)的文化也因此進入高雄，所謂爵士大樂團是指爵士樂團中的最大編制，包含爵士鼓、低音提琴或電貝斯、鋼琴、吉他等節奏組，以及四個聲部的薩克斯風、長號和小號等管樂組。當時是高雄爵士樂的黃金年代，4至5人的小樂團遊走於鹽埕酒吧街，編制8人以上的大樂團則是觀光飯店、夜總會等社交場所標配。樂師備受尊重且炙手可熱，吸引許多年輕人投入，也培養出許多臺灣爵士樂界重量級的優秀樂手，如鼓王黃瑞豐老師。

1975年越戰結束，緊接著1979年臺美斷交，協防駐守高雄港的美軍撤離，失去主要客源的酒吧、俱樂部和夜總會紛紛歇業，殘存的業主也為節省經費而縮編或裁撤樂隊。不過，另一個時代的浪頭已迎面而來。

藍寶石大歌廳是臺灣秀場文化的巔峰，也捧紅許多藝人。(圖片提供/高雄流行音樂中心)

進入80年代後，臺灣經濟起飛，歌舞秀場成為最潮的休閒娛樂之一。其中，高高站在金字塔頂端的即是「藍寶石大歌廳」，它不僅是高雄最大秀場，也是全臺娛樂文化的指標，藍寶石的舞台成為藝人走紅的入場券，鄧麗君、黃西田、豬哥亮等知名演歌星和主持人都曾登台。走過秀場興衰的黃敏賢老師回憶：「以前在歌廳秀場伴奏，什麼大牌歌星都見過。」那時一碗麵8至10元不等，藍寶石秀的全票就要450元，儘管要價不菲，仍場場爆滿。

昔日美軍俱樂部的樂師轉戰秀場及舞廳，演奏曲目也從爵士樂和西洋流行歌變成國臺語、日語流行歌以及國際標準舞曲。極盛時期，樂師和當紅歌星一樣，每晚在秀場、舞廳、西餐廳之間跑場，平均月收入高達2萬5千元，是當年公務員薪水的數倍。

之後隨著電視及錄影機普及，家庭娛樂越來越多元，歌廳秀變成收視率最高的綜藝節目，並錄製成可隨時播放的錄影帶，豪華秀場日漸式微，藍寶石大歌廳於80年代結束營業，為絢爛華麗的秀場文化畫上句點。錄音及播放技術的成熟，迎來伴唱帶、卡拉OK及KTV的盛行，大樂團演出人事成本高，業主不願再花錢，樂師只能另謀生路，於是有人組成combo band (小編制樂團)偶爾接餐廳或酒店演出，有些則成為街頭藝人，或為了生活加入紅白帖伴奏，曾經風光的職業，最終被時代洪流淹沒。

音樂總監林澄治老師為現任音樂職業工會理事長，是樂團發起人之一，自己的兒子也在當兵後加入樂團，擔任鋼琴手。(攝影/Carter)

流行在變 對爵士樂的喜愛不變

社會需求改變，資深樂師對音樂的熱情卻未曾熄滅，高雄市音樂職業工會前、後任理事長蔡緯駿和林澄治召集大家，成立「老爵士樂團」，希望延續爵士大樂團豐富美妙的樂聲，此即「夢幻大樂團」的前身。

2010年「老爵士樂團」重整改組，正式隸屬音樂職業工會，命名「高雄市音樂工會夢幻大樂團」，團員組成也確實超齡的很「夢幻」，年齡多落於60至80歲間，沿襲爵士大樂團完整編制，成員最多時有27人。除了每年一次售票公演，其他大多為公益性質，曲目以西洋爵士及東洋曲風為主，也將臺灣民謠加入爵士元素進行改編，形成既洋化又本土的爵士大樂團風格。

身兼樂團音樂總監的林澄治老師表示：「很多爵士樂曲沒有老一輩來帶，做起來四不像，趁這個機會組團，把好的東西傳承下去。」樂團行政總監曾忠吉補充：「四、五零年代爵士樂曾經非常流行，後來慢慢沒落，我們希望重新培養欣賞爵士樂的人口。」

高齡84歲的黃敏賢老師雖然白髮蒼蒼，吹奏中音薩克斯風依然氣韻十足，絲毫不輸年輕人。(攝影/Carter)

採訪當天正好是團練時間，隨著訪談進行，樂團從輕快的《New York, New York》、氣勢磅礴的《歌劇魅影》、頑皮豹卡通主題曲《The Pink Panther》、演奏到美空雲雀的成名曲《川流不息》，每位樂師專注沉浸於音樂中默契十足，有時一齊合奏耳熟能詳的主旋律，有時輪流即興Solo，展現個人對樂句的詮釋，演奏到欲罷不能。雖然近年來樂團演出機會較少，每週仍舊維持兩天團練，林澄治老師開玩笑地說：「我們是來練身體健康的。」對樂團裡的成員而言，演出早已不是重點，音樂是人生的一部分，早已內化到血液裡，而他們的故事與音樂持續中，宛如熱映中的高雄版《樂士浮生錄》。

「夢幻大樂團」團練情形。(攝影/Carter)

演奏至生命盡頭 傳承動人樂章

夢幻大樂團的靈魂人物則是指揮陳振宗老師，各聲部的音準和協調性全靠他靈敏的聽力。如何讓來自不同背景的資深樂師放下過去重新練習，全賴他的溝通協調。聊起加入樂團的初衷，他說：「只是想把我知道的、學過的東西講給大家了解，就是傳承嘛！」

對指揮陳振宗老師來說，爵士樂是工作也是興趣，他是大樂團的靈魂人物，並負責將樂曲改編成適合樂團的版本。(攝影/Carter)

「傳承」不約而同成為幾位資深樂師口中的關鍵字，而「夢幻大樂團」的臺味爵士也成功吸引一些中生代新血，他們來自各行各業，包含計程車司機、冰店老闆、退休銀行行員、樂器行老闆等，也有科班背景的音樂老師加入，教學相長向團裡資深前輩請益，同時帶來正規的爵士樂學習方法。樂團的小號手謝宗儒，本身也是高雄市交響樂團和管樂團成員，對比他在法國接受的古典音樂教育，他認為「夢幻大樂團」比較像一家人一起玩音樂：「老樂師的人生歷練非常不一樣，他們常分享經驗和處理音樂的方式。」

無奈歲月無情，年長樂師陸續離世；或因身體狀況不得已放下樂器，曾忠吉回憶起以前樂團中最年長的陳鎮堃老師，「我最敬佩的就是他，你看他八十幾歲，吹上低音薩克斯風還會搖擺，整個樂團最活潑就是他！」可惜無緣親見陳鎮堃老師活躍的身影，只能在導演蔡一峰2014年拍攝的《夢幻大樂團Love Big Band》紀錄片中，感受他對爵士樂的投入。

「夢幻大樂團」團練情形。(攝影/Carter)

「夢幻大樂團」的樂師成員走過炙手可熱的年代、撐過失業轉型的慘澹日子，現在的每一次練習、每一場演出早已無關名利，樂團裡的大哥大黃敏賢老師，他說出了團裡許多人共同的想法：「我希望大家可以繼續，沒有時間性的，繼續在一起（練團）。」

• 藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展

地址：高雄流行音樂中心 音浪塔 6 樓（高雄市鹽埕區真愛路1號）

（藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展採限額預約制）