音樂夢加速器 「高速青春」拉近音樂人與夢想的距離

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市政府青年局、鯊魚娃娃機ToyShark】

在「大港開唱」、「打狗祭」上沸騰全場熱血演出，在串流媒體創造百萬瀏覽數的人氣金曲，是許多新生代音樂人的夢想。對音樂產業充滿熱情，卻總感覺缺乏臨門一腳，針對這些熱血的音樂種子們，高雄市政府青年局與超強業師群出馬推動「高速青春」計畫，不藏私傳授作曲、編曲、行銷等「學校沒教」的業界眉角，為新生代音樂人打磨夢想。

「鯊魚娃娃機ToyShark」以道地臺語詼諧唱出現代人心情的龐克搖滾，獲選為「高速青春」112年培育樂團。 (圖片提供/鯊魚娃娃機ToyShark)

計畫培育樂團 「鯊魚娃娃機ToyShark」嶄露光芒

「大家說起過去的代誌 大家作夥歡喜

有ㄧ日閣會當怨嘆著過去 大聲說 Long Time No See」

龐克搖滾節奏襯托臺語的道地「氣口」，訴說昔日同窗久別重逢的心聲，中年內心小宇宙爆發，讓舞臺下的觀眾也為之沸騰。高雄龐克搖滾樂團新星「鯊魚娃娃機ToyShark」演唱新歌〈Long Time No See〉，衝撞體制、笑看人生的獨特「詼諧下港龐克」，在高雄流行音樂中心海風廣場掀起節奏音浪。

「龐克搖滾現場就是嗨！」鯊魚娃娃機的貝斯手DUKE說。3個出社會多年的音樂人：主唱兼吉他手多多、貝斯手兼合聲DUKE與鼓手K，在跨越中年門檻之際決定「認真來玩團」，鎖定呼應內心熱血的龐克搖滾，成員笑說：「希望我們也能夠像夾娃娃機店和北歐家具店的鯊魚娃娃一樣受歡迎。」

回想2020年成軍那年，正好遇到疫情攪局，但分住在高雄、嘉義等地的團員仍克服地緣障礙，每週固定到練團室報到，DUKE說：「除了工作，其餘時間都在創作和練團。」作為南方龐克新勢力，「中年玩團」的鯊魚娃娃機要闖出名號並不容易，多多感嘆地說：「樂團知名度不夠就沒有票房，也需要不斷創作累積歌曲，才會被業界看見。」

「鯊魚娃娃機ToyShark」成員（左起）吉他手兼主唱多多、鼓手K與貝斯手兼合聲DUKE。(攝影/李瑰嫻)

正遭遇瓶頸之際，剛好得知高雄市政府青年局推動的「高速青春」音樂製作訓練計畫，規劃後製到行銷的專修課程，還找來金曲獎最佳樂團「血肉果汁機」吉他手兼製作人Matt許主携、後搖滾經典樂團「阿飛西雅」吉他手小花（吳逸駿）擔任導師，協助樂團把原創DEMO製作成單曲發表，提供青年樂團一個全方位學習創作的機會。

鯊魚娃娃機2023首支單曲【5、10、25】。(攝影/李瑰嫻)

去年底發行的新歌〈Long Time No See〉，就是參與計畫後催生的成果。「音樂導師給了我們很多編曲上的建議，像是我們原本要在樂曲中間穿插吉他solo，而導師推薦我們拉出最有記憶點的旋律去重複，還有結尾的升調等等… 。」多多回憶製作過程說：「整首歌像是被專家打磨過，在編曲上看到新視野。」「高速青春」作為音樂產業與創作者的橋梁，DUKE也補充道：「參加計畫前，我只是一個表演者；參加後，我學到了很多東西，包含幕前與幕後展演實務，如設計活動、舞臺、計畫行銷等。」

青年局打造的音樂培育及展演品牌「高速青春」邁入第4年，培育有志從事音樂青年，提供嶄露光芒的舞臺。 (圖片提供/高雄市政府青年局)

高速青春 打造原創音樂基地

「高速青春」計劃共分為3個階段，前期提供入門講座；中期由業師針對樂團進行團體諮詢輔導，提供創作、展演、職涯等面向的專業建議。除了音樂創作者，還有火球祭五星級音樂統籌戴偉軒(Ken)領銜指導的企劃組，傳授活動策展、現場導播、經紀管理等表演藝術相關內容。計劃最後將遴選2組樂團，由業師帶領下以業界規格製作新單曲，並與企劃組共同打造舞臺現場演出。

去(2023)年雙11週末，鯊魚娃娃機與另一組獲選樂團「含金鵲カササギ」在高雄流行音樂中心海風廣場演唱新單曲，現場舉辦「城市嶼浪市集」，其他參與計劃的獨立樂團也共同助陣，高水準的現場演出，將搖滾的炙熱魅力傳遞到臺下每一位觀眾。

「高速青春」邀請業界專家開設「音樂展演」、「職場體驗」等培力訓練課程，並提供音樂製作諮詢和訓練計畫。 (圖片提供/高雄市政府青年局)

才剛發表新單曲〈有骨氣的人〉，就得到入選2024新北市河海音樂季演出的好消息，鯊魚娃娃機一邊活躍於音樂節演出，一邊緊鑼密鼓籌備明年專輯計畫，看到樂團離夢想又更進一步，DUKE也鼓勵高雄樂團一同加入「高速青春」計畫。「臺灣沒有音樂課程，在這裡有業界專家指導、甚至還有燈控、音控等課程，讓我們可以少走很多冤枉路。」他笑說：「高雄都挺你了，還有什麼資格說玩音樂很辛苦呢？」

打造「高速青春」成為南臺灣最具指標性的音樂培育及展演品牌，青年局歡迎對產業有熱忱的音樂種子一起為夢想衝刺，想知道更多「高速青春－音樂製作訓練計畫」內容，可關注青年局FB、IG粉絲專頁或加入青年局line@（@youth.kcg）帳號及訂閱YouTube頻道，即可接收最新活動資訊。