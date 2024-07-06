好動城市

聯合新聞網／ 高雄畫刊
為長輩量身打造的銀髮健身據點，讓長輩在輕鬆無負擔的課程安排中，提升體適能、增強肌耐力。(攝影/李瑰嫻)
為長輩量身打造的銀髮健身據點，讓長輩在輕鬆無負擔的課程安排中，提升體適能、增強肌耐力。(攝影/李瑰嫻)

　　2024巴黎奧運即將展開，觀賽的朋友們，除了熱血加油，也要記得起來動一動！

　　一個人運動有太多好處：身體健康、精神變好、提升抵抗力等，不勝枚舉。本期《高雄畫刊》介紹高雄「行動健身房巡迴車」所服務的長輩，開心地現身說法：「運動後手腳變得更有力，比較不會腰酸背痛。」身體機能改善，生活品質自然提升；一群人運動，好處更多，尤其現在超高齡社會來臨，年長者若多走出門運動，就能互相陪伴、彼此激勵，更減輕照顧者的負擔。

　　高雄作為一個支持運動的「好動城市」，就是要讓一個人運動容易、一群人運動也容易，打造出人人運動的運動產業鏈，讓運動文化落實在每一處。因此，運動中心、銀髮健身房、俱樂部紛紛開設，要讓市民朋友不論晴雨，都可以運動；也善用高雄毗鄰海洋，坐擁蓮池潭和愛河的天然環境，推廣特色的親水運動。

　　除了打造健康體魄，運動更是一場心理戰。本期《高雄畫刊》採訪的年輕選手們，個個經歷不一樣的困難，卻都能用自身的堅持突破；而高雄出身，即將出戰奧運的選手戴資穎、吳佳穎、莊智淵、高承睿，則用他們的故事和汗水，為我們詮釋了最佳的「運動精神」。祝福他們在此次奧運賽事中，發揮最好的表現，高雄以你們為榮！

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.07】

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