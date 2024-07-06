從高雄起飛 揚名世界的羽球之路：戴資穎

【◎文/方榮、林子涵 ◎圖片提供/娘家、戴萌國際有限公司、VICTOR】

享譽國際羽壇的臺灣羽球傳奇戴資穎，即將迎戰2024巴黎奧運的「最後一舞」備受矚目。身經百戰的她第四度叩關奧運殿堂，面對大眾期待，以及締造連續214周的球后紀錄、BWF年終賽冠軍、最佳世界排名第3等各項輝煌紀錄，戴資穎始終以「相信自己」的強大信念面對。她說：「奧運是神聖的賽事，同時也是很大的考驗。我會努力調養好身體，來迎戰奧運。」保持一貫全力以赴的態度，戴資穎將為自己的運動生涯，開啟另一個深刻動人的篇章。

戴資穎迎戰2024巴黎奧運，「最後一舞」備受矚目。(圖片提供/戴萌國際有限公司)

最重要的是相信自己

戴資穎左臂上刺的「相信自己」四個字，來自於戴爸爸的手寫字，除了是戴資穎自幼一步步熬煉而成的信念，也代表了一段家人互相支持的溫暖關係。

戴資穎是土生土長的高雄人，自幼在雙親的影響下接觸到羽球運動，國小時已成為臺灣羽球史上最年輕的甲組球員。她回憶，父親叮嚀她：「進入甲組只是剛到登山口，往後的辛苦才正要開始。」從小就帶著這份警醒，讓她在創造了許多佳績後，仍以戰兢戒慎的心態，迎接每場未知的挑戰。

戴資穎以專注和謙虛的態度面對每一球。(圖片提供/戴萌國際有限公司) 「每一次的失敗，都是成長的養分。」對戴資穎來說，登頂之路偶有錯失分數，也曾在賽事中受過傷，與名次擦身而過。巴黎奧運前夕，她在全英羽球公開賽中受傷，她坦然道：「年紀比較大了，但會持續養傷，將自己的狀況調整到最好。」積極修正精進自我，將失敗轉換為歷練，這樣的積極態度，常幫助她在比分不利的情況下逆轉贏下球局。她說：「真正在意的不是輸贏，我在乎的是自己在比賽中的整體表現，是不是有完全發揮自己的實力，是不是有更加進步？」相信自己，是來自於誠實地面對自己、積極刻苦地調整自己。令觀眾和球迷著迷的，不只是精湛的球技，更是她人生的高度。

戴資穎堅信全力以赴，就不會讓自己留下遺憾。(圖片提供/娘家)

到退休的最後一刻 都要全力以赴

在媒體上，戴資穎贏球的瞬間被重複強調，但對她而言，致勝關鍵其實是不被自己或對手先前的表現所影響，放空先前的定見：「專心面對當下！跟著每一顆球況的變化，做適當的處理，把平常練習所得做最好的發揮。」

如今戴資穎已成為臺灣羽壇的驕傲，隨著退休日期越來越近，她表示，會特別珍惜繼續打球的這段時間：「目前打球就是抱持珍惜當下的心態持續奮戰，重點在於珍惜現在的打球時光。」球迷對小戴退休後的規畫充滿好奇，而她近期總結自己歷年來的信念，在家鄉高雄開設了自有品牌「戴萌TTY」概念店。她表示，羽球不僅是一項運動，更是一種生活方式、一種信念的表達，「TTY」即為「相信自己」(Trust in Yourself)，希望能鼓勵每個人勇敢追逐自己的目標和夢想。

戴資穎的人生態度正向積極，鼓勵每個人勇敢逐夢，相信自己！(圖片提供/VICTOR)

「我一直在飛來飛去，其實也很想待在家裡！」在球后、女神光環的背後，戴資穎展現天真可愛的一面。高雄見證了戴資穎從羽球愛好者，成長為世界級選手的生命路程，彷彿從進入登山口向高峰前進，戴資穎一步一步登頂後，已有了「見山還是山」的歷練和成熟。談及對於未來有甚麼規劃？戴資穎淡淡地微笑，「沒有想那麼多」，一身苦練的肌肉滿是努力的痕跡，將開展的未來已閃閃發光。

步伐輕盈的戴資穎、球路變化莫測的戴資穎，未來的戴資穎，必定也是那位不斷蛻變、永遠全力以赴的戴資穎。

• 中華奧林匹克委員會