桌球教父莊智淵 再戰奧運之巔

【◎文/陳婷芳 ◎圖片提供/莊智雄教練、高雄市政府運動發展局】

「臺灣桌球教父」莊智淵，即將再次踏上運動生涯的里程碑──2024巴黎奧運。莊智淵2004年首度參加雅典奧運，此後無役不與。今年晉升奧運六朝元老的莊智淵，將帶領臺灣桌球代表隊與世界頂尖好手對決，特別是在男子團體賽中，與一手栽培的徒弟高承睿攜手拚戰，具有世代交替、經驗傳承的象徵意義。

莊智淵出生於高雄的桌球世家，母親李貴美是他人生中最重要的啟蒙教練。 (圖片提供/莊智雄教練)

體壇奮戰 讓台灣被世界看見

對莊智淵而言，巴黎奧運不僅是一場世界級的競技盛會，更是展現他長年以來努力結晶的舞臺。莊智淵在WTT（World Table Tennis，世界桌球職業大聯盟）系列賽事中展現出色技巧，為了在奧運賽場上達到巔峰表現，他精心雕琢每一個動作細節，也透過持續地自我訓鍊，調整身心達到最佳狀態。

莊智淵出生於高雄的桌球世家，父親莊漢傑曾是全國雙打冠軍，母親李貴美亦曾是桌球國家代表隊成員，哥哥莊智雄則曾是大專國手，目前擔任桌球教練。莊家經營球館多年，他從小在父母、哥哥陪伴下打球，表示自己「8歲開始學球，至今與桌球共生35年，其實應該更早，母親帶著還在肚子裡的我上場比賽，所以還沒出生就開始學了。」母親是莊智淵人生中最重要的啟蒙教練，她親自下場指導、訓練，陪著孩子四處奔走征戰，將莊智淵的桌球天份發揮到極致。

莊智淵在競爭激烈的國際體壇多次為臺灣寫下紀錄。(圖片提供/高雄市政府運動發展局)

莊智淵很早便展現出成為職業選手的潛力，他17歲初次躋身國家隊，多次在競爭激烈的國際體壇為臺灣寫下紀錄。2003年，年僅22歲的莊智淵達到生涯最高世界排名第3，同年獲選為臺灣十大傑出青年；2004年，莊智淵首次登上雅典奧運舞臺，初試啼聲就殺進男子桌球單打8強；2012年倫敦奧運更闖進男子單打4強，締造臺灣史上桌球男單最佳紀錄；次年與陳建安搭擋，在世界桌球錦標賽拿下男雙冠軍，為臺灣選手首度於世錦賽奪金；2014年，他於世錦賽中率隊晉級男團四強，創下臺灣男團首次於世錦賽奪牌的紀錄。

即使已是體壇老將，面對每一場比賽，莊智淵都能保持高昂鬥志。他以右手橫握球拍快攻結合弧圈打法，速度迅猛、給予對手極大壓力，他表示，「運動員在球場上，你是什麼樣個性就會打出什麼樣的球風。」作為一名職業運動員，必勝決心就是莊智淵保持強勁競爭力的秘訣。

莊智淵及高承睿師徒搭檔每天訓練，在技術環節上調整互補，全力備戰奧運。(圖片提供/莊智雄教練)

桌球教父 培育後起之秀

莊智淵更在培育桌球人才上不遺餘力，他曾說，每次出國回到球館後，看到滿滿的小將在練球，就是他最開心的時候。他2008年於鼓山區創辦的「智淵乒乓運動館」，是國內重要的桌球人才培育基地，迄今培育出多名成人及青少年國手，今年由高承睿接棒師父莊智淵首度挑戰奧運男子單打。

面對奧運賽事逼近，莊智淵和高承睿這對年齡跨距24歲的師徒搭檔，除了長年建立的默契，兩人仍維持每天訓練，在技術環節上調整互補，莊智淵也樂於將五度出戰奧運的經驗傳承給新一代，他表示：「跟自己的小朋友一起打奧運，我覺得非常開心。」43歲再度挑戰奧運，他期許自己時時刻刻保持最佳狀態，並以感激和驕傲的心情，與其他好手共同為臺灣奮戰。對莊智淵來說，巴黎奧運不僅是運動生涯的延續，也是精神層面的昇華。

外表沉著內斂的莊智淵，內心其實充滿溫暖，不但對後輩們相當照顧，他也關心流浪動物議題。他曾在東京奧運男單賽後，在臉書發布自己走下球場的照片，搭配簡短文字：「謝謝大家、也謝謝大家一起愛浪浪」，率真性格吸引近90萬人按讚。除了在社群平臺上幫浪浪找家，或與兒子、姪女等晚輩幽默互動，莊智淵偶爾也會化身美食家，與粉絲分享他的高雄美食口袋名單，展現「教父」球場外截然不同的另一面。

莊智淵努力拚戰的身影總令球迷動容，不僅是眾人心目中運動精神的象徵，更激勵許多桌球愛好者和運動員。桌球教父將每個艱難挑戰，轉換成球桌上每分每秒的精彩時刻，這樣屹立不搖的精神，成就了桌球界的永恆傳奇。