踏上追夢旅程 挑戰巴黎奧運的桌球新星：高承睿

聯合新聞網／ 高雄畫刊
世界排名第32的高承睿，即將登上奧運舞臺。(圖片提供/莊智雄教練)
世界排名第32的高承睿，即將登上奧運舞臺。(圖片提供/莊智雄教練)

【◎文/雨霏 ◎圖片提供/莊智雄教練、高雄市政府運動發展局】

　　2024巴黎奧運即將登場，臺灣桌球界的目光聚焦在年僅19歲的選手──高承睿身上，身為桌球教父莊智淵的得意門生，他將與來自世界的頂尖選手一較高下。對於高承睿來說，巴黎奧運不僅僅是一場比賽，更是一段追夢的旅程。

一戰成名的桌球新星

　　時間回到今（2024）年2月21日，臺灣桌球男團在「2024世界桌球團體錦標賽」拚戰瑞典，高承睿攜手林昀儒扛住落後壓力，在世界注目下力克世錦賽銀牌法爾克，上演精采逆轉秀，為臺灣拍下巴黎奧運桌球團體賽資格門票，令全臺球迷振奮不已。

高承睿在賽場上表現沉著，展現超齡的強大內心。(圖片提供/莊智雄教練)
高承睿在賽場上表現沉著，展現超齡的強大內心。(圖片提供/莊智雄教練)

　　高承睿出生於臺北，從小桌球就是他生活中不可或缺的一部分。受到桌球校隊的姊姊影響，他從幼稚園就開始接觸桌球，高承睿分享，小時候的他在家時常拿玩具鍋鏟揮空拍，模仿學發球和比賽。當時身材矮小的他，需要站在墊子上才能勉強在球桌上露出頭、用可愛的小手揮拍，對桌球的熱情展露無遺。

　　隨著年齡增長，高承睿的桌球天賦愈發顯著，國小時期更連續當選兩屆少年國手。小學畢業後，他獨自南下高雄，加入桌球教父莊智淵開設的「智淵乒乓運動館」，成為人生重要轉捩點。長期在球館接受訓練，高承睿的穩健球風，讓他在國內外賽事逐漸展露頭角，自信心也隨之增強。他接連幾年入選青少年國手及成人國手，多次獲得全國青少年桌球錦標賽獎牌肯定；在2022年亞洲青少年桌球錦標賽19歲組單打項目，高承睿也一舉成為全國史上首位獲得銀牌的男單選手。

高承睿小學畢業後加入桌球教父莊智淵開設的「智淵乒乓運動館」，成為人生重要轉捩點。(圖片提供/莊智雄教練)
高承睿小學畢業後加入桌球教父莊智淵開設的「智淵乒乓運動館」，成為人生重要轉捩點。(圖片提供/莊智雄教練)

　　談到師父莊智淵對他的影響，高承睿充滿敬仰地說道：「師父不僅是我的教練，更是我的精神支柱。他教會了我在比賽中保持冷靜，面對挫折如何堅持不懈。」在球場上，他們彼此默契十足，場下互動則充滿幽默，亦師亦父的關係，成為他成長過程中寶貴的經歷。從毅然離家拜師磨練球技，到現在進入國立體育大學球類運動技術學系就讀，高承睿展現超齡的強大內心，勇敢而專注地往職業球員之路邁進。

師徒同登五環殿堂

　　2024巴黎奧運臺灣桌球代表隊中，最吸睛的就是第六度出戰奧運的莊智淵及首次登場的高承睿師徒檔。世界排名32的高承睿除了與林昀儒、莊智淵出戰男子團體賽，也接棒師父首度出賽男子單打。莊智淵談起愛徒首度登上五環殿堂，「他這次是第一次去奧運，肯定很新鮮。」也稱讚高承睿總是展現出較同齡選手更特別的球技，希望他放開來打。

師父莊智淵說，高承睿總是展現出較同齡選手更特別的球技，希望他在奧運賽場上能夠放開來打。(圖片提供/莊智雄教練)
師父莊智淵說，高承睿總是展現出較同齡選手更特別的球技，希望他在奧運賽場上能夠放開來打。(圖片提供/莊智雄教練)

　　迎接奧運挑戰，高承睿充滿期待和決心：「這是我人生中最大的挑戰之一，也是迄今為止最值得期待的時刻。」他坦言自己原本設定在2028年洛杉磯奧運的目標，如今卻能提前實現這個夢想：「從小我就夢想踏上奧運舞臺，現在夢想即將成真，我非常激動，也非常開心能夠和師父莊智淵一同前往。」

高承睿。(圖片提供/高雄市政府運動發展局)
高承睿。(圖片提供/高雄市政府運動發展局)

　　高承睿分享，由於第一次參加奧運，因此特別向師父莊智淵請教心理與技術上的問題，有莊智淵這位五屆奧運老手同行，讓他內心感到非常安定。距離奧運剩下不到一個月，高承睿說目前還沒有太多想法，他也會利用這段時間將球技與自己的狀態調整到最好，在奧運場上穩定發揮，盡全力打好每一場比賽。除此之外，他也表示很期待與世界頂尖的選手交手：「尤其是中國的馬龍，他是桌球界的傳奇人物，我希望能與他一較高下。」高承睿的眼神中，透露出對比賽的熱情，以及對勝利的堅定信心。

　　高承睿的追夢之路不僅是個人成就，同時也是青少年運動員的鼓舞和榜樣。他認為，桌球除了是技術的展示，心理素質及面對考驗的毅力也相當重要：「在球場上，我學會了如何面對壓力和挑戰，這些都使我更加堅定地追求卓越。」他期許自己在奧運舞臺上有出色展現，與師父莊智淵及其他好手共同為臺灣桌球界奠定基石，為夢想而戰，也為職業生涯寫下全新篇章。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.07】

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