奧運射擊國手吳佳穎 平常心就是最強大的力量

【◎文/蔣育荏 ◎攝影/劉曉天】

許多人最初認識吳佳穎是起因於2011年世大運時，網路上瘋傳一張清新甜美的證件照，暱稱她「證件妹」圈粉無數。依舊甜美動人的吳佳穎，回顧過去十年的成績，從東亞運、亞洲射擊錦標賽到世大運，一路走來在10公尺空氣手槍項目上，為我國拿下多面獎牌；而在上屆東京奧運會，更是在女子25公尺手槍項目中晉級決賽，並獲得隊史最佳成績的第五名。今日的吳佳穎，已成長為名符其實的台灣之光。

吳佳穎參賽射擊時的英姿。(攝影/劉曉天)

剛開始只是為了升學 最後成就出奧運國手

採訪當天正好是梅花盃射擊錦標賽，站上靶位的吳佳穎看上去個子嬌小，氣場卻異常強大。開賽後吳佳穎一路領先，當其他選手為了排名進行加賽時，她並未鬆懈休息，而是持續做出舉槍瞄準的動作，保持狀態、維持節奏。果然在最後幾輪裡，吳佳穎多次打出滿靶，毫無懸念地贏得冠軍。

本(42)屆梅花盃射擊錦標賽 25公尺火藥手槍項目，吳佳穎以極佳成績奪下冠軍。(攝影/劉曉天)

吳佳穎分享，小時候最初接觸的是跆拳道，但因為身材過於嬌小，才決定更換跑道。高一時正逢北京奧運，新聞中一位來自警察大學的射擊選手引起了她的注意，於是開始對射擊產生興趣，並萌生升學警大的念頭。當時，吳佳穎與家人們到處尋找高雄有射擊場地的地方，假日時，她搭乘捷運再轉公車，花上1個多小時車程前往位於楠梓的靶場訓練。由於家裡資源有限，只要有場地便把握機會練習，就這樣在近乎半自學的情況下，她一步步提升實力，最終成為國手，過程十分不容易。

心無旁騖就是最強大的技能

賽後接受訪問的吳佳穎，親切可愛如鄰家女孩，與方才靶位上一臉嚴肅的模樣判若兩人。當問到至今所遭遇過的最大挑戰時，吳佳穎思考了很久，「應該是出國時，槍枝攜帶程序比較複雜，沒那麼方便吧。」她又補充道：「瓶頸一定會有，不只是運動員，任何人都會遇到，遇到時自己想辦法跨過去就是了。」

賽後撿拾彈殼是選手們的例行公事。(攝影/劉曉天)

「當下或許大起大落，但現在已是雲淡風清，我不會再去回想，要往前看。有些事情當個經驗，自己知道、記得就好，但是不必再去放大，因為還有更重要的事要去完成。」吳佳穎表示，這是身為射擊選手很重要的一項特質，畢竟相較於身體上的鍛鍊，心理素質更為重要。征戰多年，吳佳穎早已練就出「迅速心靜」的技能，就算一時遭遇困難挫折，也能在極短時間內調適好，不把情緒帶到比賽場上，由此可見，吳佳穎近年來的好成績絕非僥倖得來。

吳佳穎年紀雖輕，心態上已相當成熟穩健。(攝影/劉曉天)

用平常心迎接奧運 維持最理想的狀態

面對備戰奧運和日復一日的訓練，吳佳穎為了調劑身心，利用假日或訓練以外的時間四處走走看看，有時在社群媒體上看到別人分享的景點，也會偷偷加進口袋名單，等有機會便來趟小旅行。她也喜歡看書和看電影，不過為了保護眼睛，她會盡量避免看3C的東西，畢竟「自律永遠是優秀運動員的鐵則。」

對吳佳穎來說，平衡身心最好的方式就是回到高雄和家人團聚。但隨著出賽愈來愈頻繁，每次回家的時間也愈來愈短，所以一回到家便不想出門，吃著媽媽煮的飯，享受全家人一起生活的時光，家庭的溫暖成為吳佳穎重新裝填的能量，讓她能繼續迎向挑戰。

靶位上的吳佳穎收起甜美的笑容，換上專注的神情。(攝影/劉曉天)

巴黎奧運開幕在即，將是吳佳穎第三次以國手身分參加奧運會，上一屆東京奧運給了她很大的信心，原本成績並不理想的25公尺火藥手槍最後挺進決賽圈，讓她有成功挑戰自我的感覺，更加肯定自己的能力。當被問到即將再次參賽有何感想時，吳佳穎表示心情其實很平靜：「對我來說，訓練就是生活，比賽早就已經生活化了，不會因為是奧運而特別去做什麼，反正一切按部就班，順順利利去完成比賽就行了。」吳佳穎再次展現非凡的心理素質，保持正面、樂觀心態，勇敢迎向奧運挑戰。