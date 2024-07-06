再來一次！目標跨向2028洛杉磯奧運：謝元愷

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/謝元愷】

是否曾想過，2028年的你，有著什麼樣的夢想？為了完成某一個目標，從現在開始願意付出哪些努力？對運動選手來說，爭取最高殿堂奧運參賽資格，能做的努力便是全心投入賽程準備，參加各種比賽拚成績、不斷循環訓練，直至取得珍貴的奧運入場券。

謝元愷(中)以「臺灣欄神」陳奎儒為目標，作為督促自己進步的動力，賽事精采表現讓人印象深刻。(圖片提供/謝元愷)

今年從鳳山商工畢業的謝元愷，已連續四年在全國中等學校運動會「高男組田徑110公尺跨欄」比賽摘金，今（2024）年更飆出13秒39的成績，順利打破自己去年的紀錄，也在高三最後一次全中運，以四連霸寫下完美句點。

出國比賽能與各國好手交流，對謝元愷來說是難得的經驗。(圖片提供/謝元愷)

比起天賦 願意堅持的意志力更難得！

抗壓性是運動員必備心理素質之一。面對每一場賽事，謝元愷絲毫沒有放棄的念頭：「我希望可以繼續提升跨欄能力。雖然很開心拿到金牌，但成績沒有練習時的好，難免遺憾，不過這是暫時的，我打算再加強訓練縮腿的時間，突破自我、克服困難！」被問到是否害怕跨欄失敗，謝元愷靦腆笑著說：「不會，再來一次就好，我相信自己可以做到。」正是這種永不放棄的動力，讓他在面對低潮時仍保持正向的心態，也是這個年紀的人少見的特質。

父母親溫暖的支持，是謝元愷最大的力量。(攝影/Carter)

「元愷不是一個有天賦的孩子，他是靠苦練才有今天的成績。」身為元愷的父親，同時也是教練身分的謝孟築指出，堅持訓練並願意接受失敗，是這個孩子最大的優點，「對教練來說，能遇到有天賦的孩子自然是欣喜，但更難得是遇到不輕言放棄的孩子。」

謝家從父親、大姊、二姊及最小的謝元愷都是練田徑出身，大姊已經離開運動領域，二姊謝雨庭曾因練習導致內側韌帶斷裂，卻在復健休養一年後復出，陷入「撐竿跳失憶」，身體喪失撐竿跳記憶，最後靠著苦練與意志力，才重新回到賽場上，在去（2023）年全運會拿下女子撐竿跳銀牌。看到二姊從谷底再次站起，讓謝元愷充滿勇氣、也更有信心面對挑戰。

為維持身材及輕盈度，謝元愷大部分時間都需控制飲食與體重，唯有賽後會稍微放鬆，好好大吃一頓。(攝影/Carter)

提及跨欄選手的訓練項目，謝元愷認為鍛鍊全身肌肉及核心肌群力量的「輔助訓練」最具挑戰性。然而長時間每天重複面對同樣的訓練，難免感到身心疲乏，謝元愷堅定表示，唯有紮實訓練、確切完成這些基礎練習，對身體的靈敏度、肌耐力才是最有效的鍛鍊，因此每次長達兩小時的練習日程，他都會轉移注意力、提升意志力完成所有基礎訓練，「雖然有點疲累，但是訓練結束後，覺得非常有成就感！」

低潮不可怕 可怕的是輕易放棄

運動選手的職涯中必定得面對許多壓力考驗。詢問謝元愷的紓壓秘訣，他笑著表示：「其實我很宅，平常下課後不是訓練、就是回家，學校與家兩點一線，練習完畢便回家打電動，哪裡都不去，對我來說就是最好的紓壓方式！」褪去專業運動選手的樣貌，離開了訓練場，他就是一個單純的高中生。

對謝元愷而言，跨欄是比賽、也是人生一部份，失敗頂多再跨一次、只要多練練，準備好了一躍而過，就能揮別低潮。(圖片提供/謝元愷)

進入大學之前，謝元愷8月將前往秘魯參加新的賽事，他珍惜每一次與各國佼佼者切磋的機會，彼此見習交流，再將許多寶貴經驗化為養分，朝跨向2028洛杉磯奧運的道路持續前進！