臺灣最接近奧運鐵人三項的選手 張綺文在極與限之間看見真正的自己

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/張綺文】

在陽光普照的前鎮游泳池邊，臺灣鐵人史上首位入選世錦賽總決賽的選手張綺文靜靜地坐著，身影透著一股健康與自信，大方地分享她一路走來的甘苦談。她來自高雄，背後有著一段令人振奮的故事。

游進鐵人三項 臺灣最接近奧運鐵人三項的運動員

「我是在國小二年級暑假的夏令營學會游泳，三年級考入體育班參加游泳隊，高雄很熱，可以在水裡玩很開心，加上當時有很多同學一起游泳，漸漸地就愛上了這個運動，開始參加比賽。」張綺文回憶起兒時對於游泳的熱情，彷彿也展現在她邊說邊比劃的手勢上，共感一體。

回顧她的運動生涯，張綺文的眼中閃爍著深深的情感。從國小開始接觸游泳，她便愛上了這項運動，那段在水中恣意奔泳的時光，是她成長中最美好的回憶之一。然而隨著年齡的增長，她開始思考自己的運動未來，國中到高二階段，張綺文游泳訓練量倍增、身體疲乏，身心徬徨之時，甚至一度想要放棄，後來在朋友的鼓勵下，才毅然踏上了鐵人三項的征途。

兒時在水中恣意奔泳時光，是張綺文最美好的回憶之一。(攝影/Carter)

從游泳、自行車到路跑，張綺文的運動之路並不平坦。「2019年9月約旦亞洲盃，那是我運動生涯中印象最深刻的一場賽。」她說。當地沙漠地形氣候乾熱，環境不適應再加上跑錯路線等各種因素影響下，比賽狀況不佳，最後甚至棄賽。「面對人生第一場棄賽，內心十分受挫，也非常自責。」不服輸的她，2022年決心再次挑戰約旦，想從跌倒的地方站起，克服身體狀況，最終咬牙戰勝心魔，打破「無法完賽的魔咒」。

國小三年級考入體育班就參加游泳隊的張綺文，目前是鐵人運動的選手。(攝影/Carter) 張綺文直視賽事的挫折並未氣餒太久，反而化作成養分與經驗，學會調適心態，放下先前成敗專注眼前賽事，將賽前練習作最好的發揮，不斷挑戰自己的極限，逐漸成長為一名優秀的鐵人三項運動員。

為自己喊卡！清楚了解自己的極與限

鐵人三項是一項極限挑戰，不僅考驗體力和耐力，更考驗著選手的意志力和毅力，張綺文表示：「跑步、自行車、游泳，瞬間爆發力都很吃重！鐵人三項講究的是耐力和體力，及心態的平衡發揮。」對她來說，每場比賽都是一次挑戰及考驗，可從經驗中學習並瞭解自己，更可堅定自己的目標和信念。

為了解決腳踝僵硬問題，張綺文去年底接受手術，目前復原情況良好，正常訓練、出賽都沒問題。(圖片提供/張綺文)

若把「極限」二字拆開來看，「極」，是極致、最高點；「限」則有阻礙、無法超越的意思。張綺文跳脫最初放棄游泳的無助，在鐵人運動中發掘目標、不斷自我成長，從中更清楚自己想到達的高度，也越來越能夠接受來自四面八方的挑戰。

「比賽，短的來看是一個成績，但我覺得這更像是我人生要面對處理的問題。它讓我能更冷靜檢視自己心態、覺察自己需求、敏銳地感受我身體的變化，更細緻去處理我應該要克服的狀況。」為拓展眼界，張綺文決定跳開傳統教練帶領的訓練環境，嘗試接觸不同國家的訓練方式。

張綺文認為，鐵人選手的挑戰在於運動與運動的銜接環節，像是游泳與騎車的腿部肌肉力度不同，唯有透過訓練，肌肉記憶才能順利轉換。(圖片提供/張綺文)

歷經放棄與堅持、身體的磨練，從有同伴一起練習到自己規劃訓練，張綺文坦言學到最多的就是「更懂自己」，她堅定地說：「人生就是一場不斷挑戰自我的旅程。無論遇到什麼困難和挫折，只要堅持不懈，勇敢前行，就一定能夠走向光明。」雖然在運動生涯中曾經有過挫折和失敗，但這並沒有阻止她前行的步伐，反而更積極面對所有挑戰。

每一步的努力，都是為了更接近自己的夢想而奮鬥。張綺文了解自己的極與限，她放下今年巴黎奧運，目光瞄準2028洛杉磯奧運，8月將前往澳洲接受移地訓練，並務實地鎖定今年的亞錦賽與2026 名古屋亞運來爭取更高的積分。

張綺文不太喜歡防曬，身上曬痕是她熱愛運動的印記。(攝影/Carter)

為了解決訓練的阻礙，安排手術處理腳踝易僵硬的問題，並積極面對術後復原和復健，更調整參賽策略，用距離換取強度，包括挑戰 113公里的半超鐵，或是較長距離的課表安排，經由高強度訓練，來調整提升配速，以避免比賽後半段能量不足、抽筋或心率過高等情形發生。同時也期望藉由多元訓練模式，尋找到適合自己的教練，一起打入奧運。「能站上運動員的最高夢想殿堂，仍是我全心嚮往，想用盡全力的人生目標。」張綺文勇敢突破自我，繼續朝夢想前進！