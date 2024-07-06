布農族力士 謝孟恩撐出一片天

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/謝孟恩】

今年上半年才在泰國普吉島「2024 IWF世界舉重錦標賽(2024 IWF World Cup)」，以抓舉155公斤、挺舉200公斤突破個人最佳成績，謝孟恩馬不停蹄地回臺參加113年全大運，在舉重89公斤組再次奪冠。被視為臺灣體壇舉重潛力新星的他，正值舉重運動黃金期，四處征戰獲取積分，盼能一「舉」前進2026名古屋亞運及2028洛杉磯奧運。

謝孟恩今年在2024 IWF世界舉重錦標賽(2024 IWF World Cup)中，突破個人最佳成績。(圖片提供/謝孟恩)

屢被媒體封為「布農族力士」的謝孟恩來自高雄桃源區，從小看著哥哥練舉重而心生崇拜，從興中國小畢業後，在同為部落族人啟蒙恩師洪孝明教練的鼓勵下，開始接觸舉重這項運動，國三時在全中運勇奪金牌一鳴驚人。出身偏鄉家庭的他，坦言除了興趣之外，由於父親因病無法工作，也希望能夠贏得比賽獎金改善家計。謝孟恩回憶國小畢業時，每個人要以主題「時空膠囊」寫下10年後的夢想，而他就是寫了舉重，10年過去了，謝孟恩沒有忘記初衷，堅持以汗水開展自己的夢想。

謝孟恩四處征戰獲取積分，朝著參加奧運、亞運的夢想前進。(攝影/Carter)

「舉重這個項目跟其他運動項目本來就不太一樣，因為我們每天面對的都是槓鈴和鐵片。」謝孟恩說，舉重運動不像籃球、排球，能跑、能跳、還有隊友，舉重選手本身要堅定，並且要有目標，否則訓練過程艱辛，很容易就心生放棄的念頭。他說，在高中時期也曾遇過撞牆期，對日復一日的訓練感到枯燥乏味，明明沒有受傷生病，成績卻突然一直下滑，身心十分煎熬，但很感謝當時教練給他信心，還有不被自己打敗的那份堅持。

舉重選手每天面對的都是槓鈴和鐵片，唯有堅持及為自己設定目標，這條路才能走得長遠。(攝影/Carter)

用自信突破瓶頸 找回最初的自己

不疾不徐地走上舉重台，保持內心穩定，這時的謝孟恩腦中只有一個聲音：全力以赴。他習慣在每次比賽後看影片檢討，仔細從慢動作中分析，看看自己的不足之處，再逐步調整訓練的內容，「雖然我們舉重看起來只是把它舉起來，但是要注意很多小細節。」舉重這項運動講究全身爆發性及協調性的訓練，尤其是核心肌群的訓練，而心理素質是更重要的關鍵，否則再多的練習，若沒有足夠自信就難以突破自己，也沒辦法取得進步成績。

舉重運動關鍵在於力量與技術，全身的肌群都必須訓練，核心肌群更是重中之重。(攝影/Carter)

「做回最初的自己」是謝孟恩個人社群寫下的自我簡介，他透露在大三時曾一度和教練爭執不斷，任性地轉學逃避訓練環境，「其實我後悔了，覺得應該是屬於我的東西，為什麼就拱手讓給別人。」去年（2023年）5月再回來，由吳銘通教練指導，期間也歷經了舉重選手最常發生、也最棘手的腰椎第四節和第五節骨裂，所幸在高醫團隊治療下癒合復原，更搭配高雄長庚醫院的心理治療，短短一年內就在世界盃突破個人最佳成績。「出去之後才更了解自己想要的是什麼，想要趕快找回最初的自己，也更明白自己的實力在哪裡，不想再浪費自己的人生了。」

謝孟恩說，11年舉重選手生涯對他而言，訓練就是周而復始，生活上保持平常心，到了場上才去爆發求勝心。(攝影/Carter)

採訪結束之際，謝孟恩也準備動身前往鼓山高中舉重館，與隊友一起跑步拉筋熱身，並開始例行的重訓。面對日復一日的訓練參賽，平時都如何紓解壓力？他笑著表示，長達10年規律的訓練日常早已變成一種習慣，因此除了週間例行訓練之外，偶爾週末會透過打籃球、逛逛市集紓壓、針灸放鬆，或在宿舍聽歌、放空，享受忙碌生活中的小確幸時光。

提及從國中至今最大的改變，謝孟恩思索片刻，臉上揚起自信笑容：「我想，最大的改變是更加了解自己、確立未來的目標方向。舉重不僅是運動，也是我這輩子想要繼續的工作。」現階段的謝孟恩，正努力朝著奧運及亞運的夢想之路邁進，同時也期望立足舉重領域。未來也打算轉換跑道、成為一名專業教練，一步步自我挑戰、創造屬於自己的未來！