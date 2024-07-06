不畏速度 心無旁鶩的競速之路：陳映竹

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/陳映竹】

臺灣競速滑輪女將陳映竹奪牌無數，不過因競速滑輪僅列入亞運比賽，非奧運項目，為讓自身運動生涯更上一層樓，兩年前她將訓練重心由「競速滑輪」轉往奧運正式比賽項目「競速滑冰」。她幽默地說自己在臺灣練習競速滑冰像「稀有動物」，為了訓練而在臺灣和加拿大兩地奔波，目標瞄準運動員最高殿堂：2026冬季奧運。

結束在臺灣的自主訓練後，陳映竹於今年暑假啟程至加拿大，展開競速滑冰移地訓練。(攝影/Carter)

喜愛滑行速度與奔放感 一滑就是20年

在高雄國際滑輪溜冰場上，經常可以見到陳映竹的身影，不斷地反覆練習直線滑行、彎道滑行，是她成為滑輪運動員10多年來，固定例行的自主訓練。陳映竹回顧最初接觸競速滑輪的契機，由於哥哥是特殊生，在醫生建議下嘗試滑直排輪訓練肢體律動，當時國小一年級的她在一旁看著感到新奇，吵著也要學，沒想到從此踏上競速滑輪之路，而且一滑就是將近20個年頭。

陳映竹表示因自己在起跑段兼具速度和經驗，團體賽接力時往往擔當第一棒，負責帶出速度。(攝影/Carter)

陳映竹曾參與東光國小手球與田徑校隊，不過相較於這兩項運動，她發現自己更喜歡挑戰和刺激，競速滑輪速度快，可以感受到身體的奔放與速度感，於是當時就將重心放在競速滑輪上。

陳映竹回憶，國三面臨基測考試，考完兩週後亞錦賽就要登場了，她仍咬緊牙根面對雙重壓力，每天訓練結束筋疲力竭回到家，都還要一邊吃晚餐、一邊讀書，所幸後來在考試與比賽中都取得好成績，也讓她相信一切辛苦都是值得的。

穩定訓練 心無旁鶩「做好現在能做的事」

現在的陳映竹，早已囊括世大運、世運等各項賽事獎牌，也獲得110年高雄市體育有功人員最佳女選手之榮譽。問起如何面對專業訓練，她說：「差別就在於，一般人你玩累了就想休息；但訓練就是就算累了，還是要撐下去。」目前她所投入的「競速滑冰」，滑行技巧與「競速滑輪」相似，但滑輪在陸地上溜冰摩擦力較大，滑冰則是在冰上進行的運動，速度更勝於競速滑輪，更不易上手。

滑輪和滑冰的鞋子配備不同，陳映竹右手拿的是滑輪鞋，左手拿的是冰鞋。(攝影/Carter) 滑冰與滑輪的滑行方式相近，為了挑戰奧運，陳映竹兩年前將重心轉向競速滑冰項目。(攝影/Carter)

「若要成為一名頂尖運動員，勇敢作夢、凡事充滿行動力，這兩個特質缺一不可。競速滑輪的關鍵就是不怕速度！因為所謂競速就是要比快，速度快就贏了！」陳映竹說，高速行進間只要輕微的碰撞都會影響重心，尤其在起跑與每次彎道搶內圈時，都是如履薄冰的驚險。對選手而言，保持心態平穩，才能夠發揮賽場上的最大優勢，而固定以慢跑維持體能、進行自行車功率訓練，都是她每天的日常。

儘管一切訓練皆在乎求取「速度」，選手生涯也有必須暫停的時刻。她表示高三時準備全國錦標賽，因訓練發生意外導致牙齒撞斷、肋骨骨折，比賽結果未能盡如人意；2016年大四時，則因疼痛而檢查出椎間盤突出，面對不知是否該開刀的徬徨、隔年2017世大運比賽在即的壓力，她在那段期間選擇邊治療邊訓練，直到大賽後，整個把比賽放掉：「專心治療養傷，做好能做好的事」。心無旁鶩的心理特質，也成為她日後逐夢的關鍵，經過復健治療及心理諮商，後來她果真在世大運大放異彩，刷新自身紀錄。

陳映竹說，自己是以技術為主的選手，在短距離比賽除了速度爆發力之外，也有較佳的節奏感與協調性，相對上也可以比較省力的做出滑行動作。(攝影/Carter)

目標2026冬季奧運 繼續逐夢踏實

即便在文化、語言上，在臺灣都相對舒適，但陳映竹為了一圓競速滑冰之夢，也要前往國外練習。以先前「競速滑輪」得獎的獎助金支撐，她為自己的制定了周全的運動計畫，開始半年在臺灣自主訓練、半年「追冰」，在加拿大移地訓練。

「一個人有時會覺得孤獨，但盡量就是讓自己休息時間短，就不會有時間胡思亂想，再繼續投入訓練。」去年底，她在競速滑冰500公尺項目中，曾經僅以0.1秒之差，無法突破39.5秒的門檻，但在告訴自己把擔心焦慮都丟掉，只要全力以赴，最終她以37.9秒擠進 2024 ISU World Speed Skating Single Distance Championships 世界速度排名前24強。

距離2026冬季奧運還有一年多，若要取得門票，陳映竹必須在2025年底取得奧運積分。「期望自己未來可以不斷突破自我，並且透過參與各種國內、外賽事，累積更多經驗值。」對2026冬季奧運，她有相當積極的企圖心：「我希望不只是參加，更能站在頒獎台上。」