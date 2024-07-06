高雄運動地圖 全齡運動健康不設限

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/鳳山日照中心社區智能健身房】

在全民瘋運動熱潮下，為推廣全齡運動環境，高雄不僅廣設運動中心，也積極活用與優化閒置空間，設置銀髮健身俱樂部與社區智能健身房，並結合智能健身設備，讓長輩們聰明運動，享受元氣滿滿的樂齡好生活。

高雄運動地圖。(製圖/墨刻出版)

打開高雄運動地圖，除了8間已營運的運動中心外，還有6間正在興建，以「一座一特色」為原則，規劃各項完善運動設施與課程，高品質且平價的運動環境，不僅培養民眾養成運動習慣，也更能享受運動當下的休閒時光。

為長輩量身打造的銀髮健身據點，讓長輩在輕鬆無負擔的課程安排中，提升體適能、增強肌耐力。(攝影/李瑰嫻)

面對高齡化社會，銀髮族也成為重要健身族群。市府與運動中心、醫事機構、日照中心等據點結合的12間社區智能健身房和17間銀髮健身俱樂部，陸續布局高雄各個社區，鼓勵長輩正確運動鍛鍊肌耐力，維持良好生活品質從健康做起。

「現在開始排隊闖關，彈力帶、啞鈴、健身器材每個運動輪流做2分鐘，再接力下一個！」帶完暖身操，教練會準備智能機臺登入卡、講解基礎動作，然後帶著銀髮健身俱樂部的長輩們，以15組遊戲闖關的方式進行「環狀健身運動」。「教練我們今天會做繩梯嗎？上次做完彈力繩，感覺腰酸背痛有比較好。」班上幾位已經是健身俱樂部的「資深會員」，對靈活有趣的體適能組合活動躍躍欲試。

教練帶完暖身操後，會準備智能機臺登入卡、講解基礎動作，帶著銀髮健身俱樂部的長輩們，以分組遊戲闖關進行「環狀健身運動」。(攝影/李瑰嫻)

為樂齡族量身打造的社區智能健身房、銀髮健身俱樂部，以專業訓練協助長輩增強體適能，左營運動中心執行長蔡政甫說：「銀髮健身著重於提高肌力和肌耐力、平衡、柔軟訓練等。」可改善走路跌倒、手腳無力、腰酸背痛等常見狀況。相較於傳統健身房的集中鍛鍊，課程也會搭配整合性的「環狀運動」、公園散步結合「健走杖」、與挑戰平衡和反應力的「繩梯」等訓練，在全面提升肌力、肌耐力和心肺功能的同時，其互動性強與快節奏，也受到長輩們喜愛。

智慧化環狀健身系統提供生理化量測，可互動式指導正確健身姿勢，打造長輩專屬的客製化健身處方。(攝影/李瑰嫻)

另外，銀髮健身據點常見的明星焦點，還有高科技的「智慧化環狀健身系統」，器材搭載智慧螢幕，透過影像偵測與數據演算，輔助長輩正確健身不會光做「假動作」。掃描條碼或以一卡通登入後，系統還能建立健身日誌、紀錄體能變化及提供完整訓練方案等，就像是一對一的教練隨時在身旁。

多元化課程的銀髮健身俱樂部，不僅讓長輩固定運動強化身體活力，也可以增加交友機會拓展人際圈。(攝影/李瑰嫻)

高齡化時代來臨，高市府持續布建長照資源，打造專屬銀髮族健身據點，依學員體能狀況調整運動強度與適合課程，改善整體健康狀態，以滿滿活力享受樂齡生活。長生全方位銀髮健身俱樂部學員張奶奶說：「比起在家看電視，來健身房運動流汗以後全身舒暢，手腳也變靈活了。」同樣也是班上學員的張爺爺也說，這裡還可以認識喜愛運動的老朋友，比在家有趣許多。

從銀髮族開始，久坐螢幕前的上班族、青少年，需要放電的小朋友，不分年齡歡迎大家跟著高雄運動地圖，大家一起動起來。

• 運動健身據點看這裡

左營運動中心 照顧全齡健康

位在世運主場館旁的左營運動中心由財團法人高雄市基督教青年會(YMCA)經營，坐擁盎然綠地與生態公園，因此又被稱為是「度假村型的運動中心」。

左營運動中心設備及課程規劃完善，設有韻律教室（上）及電競自行車（下）等。(攝影/李瑰嫻)

場館設施多元，設有親水池、韻律教室、健身房、環狀教室等，更導入環狀健身系統、電競自行車、數位射箭教室、光劍、數位地墊，多樣化的智能運動設備。身歷其境的視覺效果，及更高的互動式與趣味性，提供全齡化運動方式。

依年齡不同開辦運動課程，如兒童游泳班、成人燃脂增強心肺的有氧運動，到適合長輩的銀髮健身課等，課程種類多元。另外，專為長者開辦的銀髮健身俱樂部也備受好評，在多樣化體適能訓練課程外，還結合YMCA教學資源，打造運動、休閒、文化課程的銀髮族健康活力站，讓長輩每天來中心上課聚會，養成固定運動的習慣。

• 高雄市左營運動中心

地址：高雄市左營區世運大道100號

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長生全方位銀髮健身俱樂部聘請具有中級體適能指導員資格的教練，可依據學員體能狀態調整運動設備強度及課程，並給予專業指導。(攝影/李瑰嫻)

長生全方位銀髮健身俱樂部 運動、培訓一把罩

而位於中央公園內的銀髮健身俱樂部，白天為長生里的社區關懷據點，晚上則變身樂齡健身房。俱樂部聘請具有預防及延緩失能照護服務方案資格的教練，並依據學員體能狀態調整運動設備強度及課程，透過專業指導進行伸展和肌力訓練，增加肌力與平衡力。除有適合長輩使用的環狀健身器材，更規劃許多趣味性的健身訓練，像是訓練敏捷反應的繩梯、增加肌耐力的戰繩等。俱樂部同步規劃作為銀髮健身教練的培訓據點，希望讓更多社福或照護人員受訓，學習銀髮運動知識。

• 長生全方位銀髮健身俱樂部

地址：高雄市前金區中華三路30號

鳳山日照中心社區智能健身房除提供長輩運動設施與課程，也提供同好彼此交流的據點。(攝影/李瑰嫻)

鳳山日照中心 社區智能健身房

鄰近自強公園的鳳山日照中心是全齡整合式日照中心，結合幼兒公托、長照中心、社區大學與銀髮據點等，打造長幼共學全齡社區據點。營運單位台灣寬霖關懷協會於今年為據點導入4臺環形運動設備與1臺全身垂直律動機，每週二下午2點至4點推出運動課程，鳳山日照中心社區智能健身房社工黃鈺惠說：「長輩熟悉器材後，有空就會自己去做運動，還會拍照跟孩子分享今天的健身進度。」

規劃健走杖課程帶長輩到戶外散步，可減少因衰老而造成膝蓋功能退化問題。(圖片提供/鳳山日照中心社區智能健身房)

為減緩長輩膝蓋退化及增加肌力，據點也規劃健走杖，帶長輩到公園散步；或結合在地生活，步行到菜市場、車站等地區，以強化體適能。

• 台灣寬霖關懷協會

地點：高雄市鳳山區勝國街67號1樓

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