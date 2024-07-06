夏日水高雄 水上運動嗨翻天

【◎文/李曉萍 ◎攝影/李小洲、Cindy Lee、Carter ◎圖片提供/高雄市水中運動協會、高雄市政府運發局】

夏季就是要玩水消暑！高雄毗鄰海洋，坐擁蓮池潭和愛河，呼吸海洋氣息，享受獨特親水魅力成為極大特色。今夏就來高雄感受水上運動活力，體驗親水、玩水樂趣！

※夏日戲水請注意安全，保護自己遠離危險水域！

蓮池潭為不受潮汐影響的封閉型水域，對初學者相當友善，可體驗SUP、龍舟板、獨木舟等無動力水域運動。(攝影/Carter)

蓮池潭水域運動中心

蓮池潭彷彿高雄市的碧綠之心，為鄰近高鐵站的繁忙都會區注入一抹清新自然氣息。翠綠青山為背景，亭台樓閣點綴湖岸，湖水寬闊無波，不受潮汐影響，是市區少數可同時結合水陸運動的場域。

多人同樂時最推薦水上魔毯，即使不會游泳也可以玩得很開心。(攝影/Carter)

鄰近翠華路側的「蓮池潭水域運動中心」與「瘋戶外冒險學校」合作規劃多項無動力水域活動，包含SUP（立式划槳）、龍舟、龍舟板、獨木舟、OP帆船（樂觀型帆船）、雷射型帆船等，進行水域運動單項專業培訓，同時也提供民眾親水休閒功能。

蓮池潭水域運動中心是高雄少數可體驗OP帆船和雷射型帆船的水域，經過專業教練指導，孩童也能獨立操作，體驗揚帆樂趣。(攝影/Carter)

瘋戶外的創辦人石龍子說：「蓮池潭就像一個大型游泳池，穿上救生衣就可以安全戲水。我們把極限運動變簡單，即使不會游泳，也可以學會操作 SUP。」水面玩不過癮，還有高空枝藤漫步、攀樹等陸上冒險活動等你來挑戰。石龍子進一步解釋：「我們最不一樣的地方，是以教育為出發點推廣戶外冒險活動。」從水上到陸地，專業教練透過循序漸進的引導和鼓勵，建立參與者的自信心與嘗試冒險的勇氣，許多原本怕水的人，也能跳上獨木舟體驗悠遊水波的樂趣。

除了水上運動，陸地上的冒險更刺激有趣，高空枝藤漫步、爬天梯等活動培養孩子們的自信心和冒險的勇氣。(攝影/Carter)

透過分組遊戲和團體競賽，瘋戶外把水上活動變得更好玩！每週末都有企業團體委託辦理體驗活動，平日則可彈性預約教練時間，三五好友組隊參加，或是報名單項教練課程，接受教練一對一專業指導。

從水上視角認識高雄，熟悉的城市也有不一樣的感覺。(圖片提供/高雄市水中運動協會)

愛河及愛河灣水上活動

愛河蜿蜒流過高雄市中心，串連每位高雄人的成長及生活記憶，除了在河邊散步、騎腳踏車，現在還有更多方式親近這條母親之河。

為了鼓勵民眾親水，運發局也常與水上運動中心合作舉辦體驗活動及相關競賽。(圖片提供/高雄市水中運動協會)

愛河為日治時期疏濬而成的運河，屬較不易受浪況及海象影響的水域，適合SUP（立式划槳）、獨木舟、風浪板、泛舟艇等手划船浮具，以及水上腳踏車、天鵝船、風帆、遙控帆船等非動力水上活動。水道平緩安全，親子也可以輕鬆參與水上活動。

目前愛河之心、美術館願景橋、愛河水上遊憩中心、愛河灣真愛碼頭等地，分別是高雄市政府觀光局及海洋局設置的下水點和浮動碼頭，只要於開放時間攜帶個人浮具至下水點，穿著符合規定的救生衣，掃描應注意事項的QRcode並完成實名登記，即可自由下水遊憩。

愛河水流和緩，對無動力水上活動相當友善，適合SUP、龍舟板、獨木舟等活動。(圖片提供/高雄市政府運發局)

新手推薦從愛河水上遊憩中心出發，划向愛河灣出海口，一路上與史博館、白色戀人貨櫃屋、電影館相遇致意，穿過中正橋與高雄橋，抵達現代感的高雄流行音樂中心，短短3公里航程，感受城市的喧囂與靜謐的衝突，用不同的視角重新認識這座城市。

此外，海洋局於愛河灣真愛碼頭設置「愛河灣水樂園」，提供立式划槳、獨木舟及水上腳踏車付費租借服務，並設置投幣式淋浴間、沖腳池及寄物櫃，一站式服務，除了隨身衣物，什麼都不需準備，就能感受港都的親水魅力。

躺在棕欖樹涼亭下放空的遊客，綿長平坦的黑沙灘和波光粼粼的海洋揭開夏日序曲。(攝影/Cindy Lee)

旗津海水浴場戲水踏浪

乘上渡輪往旗津前進，隨著擺盪的海波浪，將心情調整成度假模式。從渡船頭出發，一路吃吃喝喝漫步至老街盡頭，視線穿越搖曳的椰子樹葉、沙灘酒吧冒著氣泡的飲品，以及躺在棕欖樹涼亭下放空的遊客，綿長平坦的黑沙灘和波光粼粼的海洋揭開夏日序曲。

不分本地人或旅客，旗津海水浴場一向是消暑賞夕陽的熱門首選，還能串連老街和燈塔安排半日小旅行。(攝影/Cindy Lee)

由老街走進海水浴場的遊客應該都會發現，公廁旁多了一處救生衣免費借用站，觀光局與中華民國常不輕協會攜手合作，讓旗津水域活動變得更安全。常不輕協會理事長王能啟在目睹兒童溺水事件，並親自投入救難工作後，發現防災重於救難，如何把救援的黃金5分鐘延長至72小時更為重要。

免費救生衣借用站提供嬰幼兒至成人尺寸的救生衣，位置坐落於旗津海水浴場公廁旁的涼亭。(攝影/Cindy Lee)

協會去（2023）年開始辦理救生衣免費借用服務，在旗津海水浴場和福興宮設置站點，整年借出約6千人次，達成全年「零溺斃」的目標，也曾發生穿救生衣的遊客，成功救援未穿救生衣遊客的案例，民眾開心戲水也更注意安全細節。王能啟說：「以前旗津居民不讓小孩子來海邊玩水，但現在有個阿嬤告訴我們，有這項服務後就敢讓小孩子來海邊了。」

書法老師丁韋安親筆在每件救生衣上書寫捐贈者姓名，圖為常不輕協會理事長王能啟和書法老師丁韋安。(攝影/Cindy Lee) 書法老師丁韋安親筆在每件救生衣上書寫捐贈者姓名，圖為常不輕協會理事長王能啟和書法老師丁韋安。(攝影/Cindy Lee)

旗津海水浴場近岸沙灘寬廣平緩，又有兒童玩沙區和沐浴區。玩累了到沙灘吧休息，點一杯透心涼的冷飲，等待夕陽緩緩落入大海，不需遠離市區，就能享受愜意的度假感。

• 蓮池潭水域運動中心/ 瘋戶外冒險學校

地址：高雄市左營區環潭路101號

電話：(07)611-3477

• 愛河灣水樂園

地址：高雄市苓雅區海邊路109號

電話：0908-279109

FB：愛河灣水樂園loveriverbay

IG：愛河灣水樂園LoveRiverBay

• 常不輕協會免費救生衣租借站

地址：旗津海水浴場公廁旁的涼亭，暑假期間增開福興宮站點。