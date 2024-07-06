綜合格鬥選手尤凱文 從「凱薩」到戰神

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

打出名堂 從柔道開啟的綜合格鬥之路

擔任綜合格鬥教練的尤凱文，外號「凱薩」，來自茂林萬山部落，用他堅定的信念，訴說著一個從山村少年到優秀運動員的故事。「凱薩」外號源自於電影《猩球崛起》，因為當時他剃著平頭，皮膚黝黑且蓄鬍，朋友們於是以電影中的人猿名字「凱薩」喊他。至今他依然留著鬍子，但在格鬥場上更搶眼的，其實是他堅毅的眼神。

尤凱文小時候很皮，會打架，練柔道正好消耗他的體力，也壓下他的脾氣。 (攝影/Carter)

童年時期的尤凱文喜歡打架，到了有柔道隊的國中，給了他接觸柔道的機會。高中持續投入柔道，在教練的悉心指導下，技術日益精湛，在全國中等學校運動會上獲得第二名的佳績，這段經歷也為他的運動生涯奠定了堅實的基礎。

除了柔道，尤凱文的內心一直對綜合格鬥懷有熱忱。大學時期，教練發掘他的潛力，建議他先練散打，將拳腳功夫打好。此後，他在散打領域逐漸嶄露頭角，2017年臺北世大運入選儲訓選手，這段時間他在左營訓練中心與國家一線選手共同訓練，進步飛速。

隨著大學畢業並完成兵役，尤凱文於2018年來到戰神健身館擔任教練，同時仍然不斷參加比賽，取得了一系列輝煌的戰績，具有代表性的包括108年全國運動會武術散打75公斤冠軍、109年全民運動會格鬥柔術85公斤冠軍等，並於去年在泰國舉辦的第一屆綜合格鬥亞錦賽一舉奪魁。

長年浸淫柔道，摔技與寢技是尤凱文的強項。 (攝影/Carter)

融會貫通 勝利奠基於務實的態度

在綜合格鬥這個多變且挑戰性十足的運動中，尤凱文有著深刻的理解。他形容：「若以學科來比喻，柔道就像數學，拳擊像國文，散打是物理，它們都是單一學科，而綜合格鬥則是所有學科的總和。」柔道注重摔技與地板動作的寢技，而散打則涵蓋拳、踢、摔，唯獨沒有地板動作。尤凱文明白，綜合格鬥從踢打到摔技，再到地板控制，沒有任何技術可以忽略。他認為正是因為自己有柔道和散打上的基礎，使得他在綜合格鬥中能夠得心應手。

尤凱文深知比賽不僅僅是技術的較量，更是心智的考驗。他的教練曾告訴他：「入木三分，雖假也真。」這句話影響了他的一生。他解釋道，無論從事何種工作，即使再不喜歡，也要盡力做到最好，這樣才能獲得別人的尊重，這理念也貫穿於他的運動生涯中，懂得在堅持做自己和現實之間找到平衡。

尤凱文坦言，他並不是一個天資聰穎的選手，但他堅持不懈，踏實勤奮。在柔道、散打及綜合格鬥的訓練中，時刻保持學習的態度，不斷思考、改進技術和策略。他強調，勝利並不在於技巧的華麗，而在於有效與實用。他說：「我不要求動作花俏，也不要求把對手摔得多漂亮，我只要能贏你就好。」這種務實的態度，使他在多場比賽中都能取得勝利。

尤凱文擔任教練之後，教學相長也讓他有所進步。 (攝影/Carter)

除了個人的成就，尤凱文也在教練崗位上發光發熱。他不斷學習新知識，將所學轉化為教學內容，與學生共同成長，且不時帶領他們參與賽事。他相信，只有培養出更多優秀的選手，才能讓臺灣的體育事業蒸蒸日上。面對未來，尤凱文充滿信心。他希望能夠繼續參賽，預計打到35歲。他也激勵學生，鼓勵他們突破自我。正如他所說：「只有新人顛覆以往，成績才會更好。」

活動一下！武術基本功「腿部外旋」分享

對於喜歡健身和活動筋骨的讀者，尤凱文推薦了一個簡單的武術基本功──「腿部外旋」動作。這個動作重點在於腰部的轉動，而非腿部的力量。它能夠有效增強胯部和腰部的靈活，是提高身體柔韌性的理想訓練。

步驟如下：

1.準備姿勢：站直，腳打直，兩手張開，身體保持繃直。

(攝影/Carter) 2.內側抬膝：將一側膝蓋往內側抬起。

(攝影/Carter) 3.胯部發力：彷彿要跨過一個圍欄般，胯部帶動膝蓋，使腿部向外旋轉。腿由內向外跨出去，用腳去拍打張開的手。

(攝影/Carter) 4.交替進行：完成一腿動作後，換另一腿重複同樣的步驟。

(攝影/Carter) IG：凱薩