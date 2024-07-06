樂活‧慢老不是夢！「行動健身房巡迴車」伴你運動零距離

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻】

打造樂齡運動城市，全臺第一輛「行動健身房巡迴車」從高雄出發！載著跑步機、健身車、壺鈴等各式健身器材，搭配運動教練與物理治療師深入社區，教導長輩們正確做運動。長輩不用大老遠跑市區上健身房，透過10週課程加強肌力和心肺功能，讓阿公阿嬤動動筋骨直呼「足爽快」，手腳也更有力。

阿公阿嬤跟著教練指令伸展，經由趣味活動增強肌耐力與心肺功能。(攝影/李瑰嫻 )

「腳往前伸，一、二、三……」，走進旗山區大林里社區活動中心，十多名阿公阿嬤圍成一個大圓，跟隨教練提示拉筋暖身。接下來長輩進行分組，分別舉起啞鈴、藥球及壺鈴等器材，在教練指導下反覆動作鍛鍊肌耐力，這些平均年齡超過75歲的長輩，操作起健身器材一點也不含糊，活力和年輕人有得拚。

「行動健身房巡迴車」備有跑步機、健身車、橢圓機、震動機、槓鈴、壼鈴、啞鈴、藥球、戰繩、彈力帶等有氧及負重型健身器材。(攝影/李瑰嫻 )

眼前五花八門的健身器材，全來自一輛外觀看似平凡，卻裝載無限可能的廂型車。「行動健身房巡迴車」由高雄市政府運動發展局、日月光集團及財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會共同打造，可愛Q版人物彩繪躍上車身，一打開後車廂，各種有氧、負重健身器材映入眼簾，並結合運動專家，鎖定高齡人口比例偏高的美濃、旗山、大樹等區域，把「微型運動中心」開進社區，就近提供長輩運動服務。

運動零距離 樂活‧慢老不是夢

旗山區大林里是「行動健身房巡迴車」計畫據點之一，行動健身房巡迴車每週都會來到社區活動中心，讓長輩可以不受距離限制，輕鬆加入樂齡健身的行列。令人驚喜的是，車輛不只帶來豐富的運動器材，為期10週的課程搭配體適能教練及物理治療師，除了現場指導做運動，搭配活動前、後期體適能檢測，透過科學儀器檢測及數據分析，掌握每一位學員個人體能及肌力功能進步情形。

年長者常有肌肉流失問題，透過專業訓練課程，可有效增強肌耐力，延緩骨質疏鬆。 (攝影/李瑰嫻 )

旗山是農業發展重鎮，參與課程的長輩們說，平時除了下田工作，最常做的休閒就是散步、泡茶或唱卡拉OK，自從有「行動健身房巡迴車」到里服務，每週二下午與街坊鄰居相揪做運動，練身體兼交朋友，已經成為固定習慣。只見在教練指導下，一名高齡91歲的阿嬤舉起啞鈴，做出深蹲、托舉等動作，平衡、柔軟和肌耐力讓人豎起大拇指。另一名長輩學員開心分享：「跟著教練用器材運動，覺得手腳變得更有力，比較不會腰酸背痛。」

旗山大林里的阿公阿嬤們熱情參與行動健身房課程，操作各種器材鍛鍊身體。(攝影/李瑰嫻 )

負責師資與課程規劃的高雄YMCA運動指導員飯糰教練表示：「過去樂齡族群運動大多以拉伸、健康操為主，其實年齡增長導致的體能問題，還是需要透過重量訓練來強化。」專為長輩設計的系統化運動訓練，可預防並減緩高齡長者肌少症、骨質疏鬆的發生，也特別增設階梯運動及戰繩運動課程。長輩不僅建立起運動正確觀念，也有學員表示不再經常感到四肢無力、爬不起床，精神也更好了。

行動健身房專案計畫為期3年，透過具彈性的據點巡迴模式，縮短城鄉運動資源差距。(攝影/李瑰嫻 )

「行動健身房巡迴車」第一階段前進左營、楠梓、美濃、旗山、大樹等5區、總共10個據點，課程結束後許多長輩意猶未盡，紛紛要求「好評加場」，第二階段課程接續開展。運動發展局表示，高雄市65歲以上長者目前已超過53萬人，占全市總人口數近20%，照顧長輩健康刻不容緩。高雄目前已規劃設置14座運動中心：其中鳳山、苓雅、左營、大寮、美濃、前鎮、鹽埕及前金等8座運動中心已營運，未來楠仔坑、三民、小港等6座運動中心也將陸續完工啟用，加上鳳山及左營運動中心設有銀髮健身俱樂部，以及「行動健身房巡迴車」把運動帶到偏遠社區，平衡城鄉資源差距。

課程尾聲，只見長輩臉上掛滿汗水及笑容，不只對健身運動有更正確的認識，教練也教導長輩們在家運用寶特瓶等隨手可得的物品代替啞鈴，或推薦社區引進健身器材，養成運動習慣，讓精神更好，成為好動活力的樂齡運動咖。

• 官網：行動健身房巡迴車

• FB：KSD 好運發-高雄市政府運動發展局