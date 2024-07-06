好友相約瘋奧運 運動迷朝聖之地

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter】

巴黎奧運即將於7月底展開，這一次，不要獨自守在家裡看轉播，三五好友約起來，到美式運動餐酒館用大螢幕觀看精彩賽事，大啖美食、開懷暢飲，一起緊張得手心冒汗，一起歡呼叫好，為中華隊加油！

「燈塔美式酒館」是高雄老字號酒吧，店內無論哪個座位都能觀看運動賽事轉播，早已是無數球迷的聚會基地，每個週末晚上總是擠滿人潮。(攝影/Carter)

The Light House燈塔美式酒館

提到美式運動酒吧，「燈塔美式酒館」肯定在每個老高雄人的經典名單上。位於巨蛋商圈內，自2003年開業至今，陪伴許多人從社會新鮮人邁入中年，留下無數狂歡的青春回憶。

放眼望去各個年齡層皆有，無論選擇哪個座位，都不會錯過球賽的精彩瞬間，不分男女老少均能一同享受球賽。(攝影/Carter)

燈塔的室內空間不大，卻足足架設了5臺液晶電視，轉播英超聯賽、世足、橄欖球、中職和網球等熱門賽事，也可應客人要求，每個螢幕播放不同的特定比賽，無論選擇哪個座位，都不會錯過球賽的精彩瞬間。環繞音響助攻，球迷們各自為支持的球隊加油歡呼，在燈塔看球賽的熱血、參與感無可取代。每當燈塔在臉書公告重要比賽的轉播時間，若不當下手刀訂位，別想擠進燈塔大門。

碳烤牛肉起士漢堡是不敗經典，手工自製的美牛肉排搭配半融化的切達起司，鮮甜肉汁盈滿口腔；喜歡臺味熱炒的人，必點椒鹽花枝和糖醋蝦球，鹹香下酒。(攝影/Carter)

美食也是吸引客人回訪的主因，燈塔供應美式、義式、熱炒等豐富多樣的餐點，適合多人分享的炸物拼盤和美式雞翅、肉肉控無法抵抗的牛肉起司漢堡和德國豬腳、口味多樣化的披薩和義大利麵、或是配酒好朋友的熱炒，你想得到的，這裡幾乎都點得到。餐點多元，口味和品質也具備水準，從披薩皮、漢堡肉到各式醬汁，幾乎都是自家廚房的配方。老闆娘Ellie說：「很多外國客人來，都覺得像回到家鄉的酒吧。」

老闆娘Ellie喜歡搜集燈塔，以此命名，店內也裝飾大大小小、各式各樣的燈塔和帆船模型，營造獨特的港灣酒吧感。(攝影/Carter)

週末夜裡，踏進略微昏暗的燈塔，瞬間被滿屋子歡愉氣氛渲染，藍調搖滾的樂音混入酒精中催化，點一桌慰藉身心的美味，無論上班遇到什麼鳥事，早已拋至九霄雲外。

• 燈塔美式酒館The Light House

地址：高雄市左營區富國路239號

電話：（07）559-2614

FB：燈塔美式酒館 Light House

IG：燈塔美式餐酒館 Lighthouse Bar & Grill

提醒您：飲酒後請找代駕勿開車，未成年人請勿喝酒。

一樓吧台上方，高畫質液晶螢幕隨時播放NAB、歐洲盃、世足或中職賽事。(攝影/Carter)

BEAST Bar&Grill 野獸美式餐廳

「BEAST」大大的霓虹燈招牌在六合路夜色裡亮起，不少西方面孔熟門熟路地推門而入，歡樂笑語不時溢出，恍惚間；以為瞬間移動到南加州街角的某間小酒館。

店長Danny和德籍友人Julian改造原本已呈半廢墟狀態的獨棟老屋，變成時髦的工業風用餐空間。餐點多樣到讓有選擇障礙的人，光是點餐就需要一段時間，BEAST提供高雄少見的道地美式墨西哥料理，組合多樣、變化多端。首先決定塔可餅、煎餅、捲餅或玉米脆片，接著選擇喜歡的墨式風味肉品，如辣味雞肉、香腸、油封豬、手撕牛肉等，再加上生菜、香菜、酸奶、洋蔥、起司、莎莎醬等固定配料，濃郁肉汁混合帶勁酸爽，叫人欲罷不能。

除了塔可餅和玉米脆片，BEAST也供應市面上少見的墨西哥料理，如烤玉米條、燒肉飯和辣椒培根漢堡等。(攝影/Carter)

無骨炸雞則使用橄欖油和獨門香料醃製雞胸肉，有原味、野獸BBQ醬、水牛城辣味等經典，也有火山芒果、柑橘香四川等創意滋味，8種口味混搭3種沾醬，一口鮮嫩酥脆、一口清爽解膩的蔬菜棒，店內人氣招牌當之無愧。Danny自信的說：「希望你在美國路邊吃到的味道，和我們這裡一樣。」

BEAST也是觀賞運動賽事的熱門餐廳，若遇上較受關注的運動賽事，二樓位置立刻變得炙手可熱，超過百吋的大型投影幕前擠滿同好，一起開懷暢飲，隨著比賽而緊張屏息或歡呼叫好，熱鬧休閒氣氛受年輕族群青睞，也吸引許多定居高雄的外國人聚集前往。

• BEAST Bar&Grill 野獸美式餐廳

地址：高雄市前金區六合二路118-1號

電話：（07）286-5137

FB：BEAST · Bar & Grill · 野獸美式餐廳

IG：Beast Bar & Grill • 野獸美式餐廳

提醒您：飲酒後請找代駕勿開車，未成年人請勿喝酒。

Bottoms Up的牆上掛滿運動明星、爵士樂手和老電影的海報，有復古美式家庭餐廳的歡樂感。(攝影/Carter)

Bottoms Up Saloon美式運動餐酒館

「Bottoms Up Saloon」是位於苓雅區的老字號美式餐酒館，牆上掛滿運動明星、爵士樂手和經典老電影的海報，原木吧台與紅磚牆營造復古的美式都會雅痞風。其地理位置優越，鄰近多間大型連鎖飯店、高雄展覽館和亞洲新灣區，成為許多國外商務旅客夜晚放鬆的交誼廳。

大部分的餐點都是適合分享的豪邁份量，三五好友可共享美味，也有很多人攜家帶眷來用餐。(攝影/Carter)

曾任職洲際酒店的行政主廚Alex去年底接手經營，保留原有美式復古風格，並加入累積多年的好手藝，將道地美式料理改良再升級。Alex並未大幅更改菜單，而是從食材和烹調方式上進行調整。例如，他親自到市場選購品質優良的雞翅，使用特選奶油調和裹粉，使肉質更加軟嫩入味。炙燒豬排選用約兩吋厚的帶骨豬上肩肉，先舒肥再火烤，保留豬肉鮮甜原味，滿足大口吃肉的欲望。此外，重視食材品質的Alex不喜歡用市售半成品，BBQ醬源自美國傳統的燒烤醬食譜，醃洋蔥、凱薩醬、莎莎醬、辣肉醬等也都堅持廚房自製，「我想要人們說，這裡有美國媽媽味的精緻料理。」

1到2人來Bottoms Up小酌時，最推薦吧檯座位，抬頭就有電視轉播運動賽事，也可與調酒師聊天互動。(攝影/Carter)

一到兩個人零星前來Bottoms Up喝點小酒時，可選擇吧檯座位，抬頭就有高畫質電視轉播網球、足球、大聯盟或F1賽車等體育賽事，偶與調酒師互動，精彩片段也不會錯過。大螢幕前的沙發區適合一群好友聚會，點一桌邪惡又無法抗拒的美食，觀賞喜歡的球隊比賽，一不小心還能交到隔壁桌的新朋友。Alex為Bottoms Up下一個絕妙的定位：「這是一個快樂放鬆的地方，你不需要盛裝打扮，穿運動鞋來也沒關係。」

• Bottoms Up Saloon美式運動餐酒館

地址：高雄市苓雅區成功一路236號

電話：（07）269-3075

FB：Bottoms Up Saloon

IG：Bottoms Up Saloon美式運動餐酒館

提醒您：飲酒後請找代駕勿開車，未成年人請勿喝酒。