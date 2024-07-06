APP串聯運動熱點 整座城市都是我的運動場

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee ◎圖片提供/高雄市政府運動發展局】

高雄市政府運動發展局與「Walkii 線上運動會」APP合作，推出「GO!走跑高雄」任務，利用數位科技串聯高流亞灣區、澄清湖、衛武營等12處熱門運動場域和知名地景地標，結合運動、遊戲與觀光，打造運動健康城市，讓民眾體驗新鮮好玩的智慧走跑。

「GO!走跑高雄」活動場域圖，利用數位科技串聯高雄12處熱門運動場域和知名地景。(圖片提供 /高雄市政府運動發展局)

打怪集點抽大獎 運動好好玩

世界衛生組織已將「不活動」列為獨立的心血管風險因子，規律運動可提升免疫力，降低心血管疾病。運發局統計，高雄市2023年規律運動人口比率為37%，22縣市中排名第10，六都中排名第2，市府為了鼓勵民眾走出戶外運動，在「Walkii 線上運動會」中的「走跑高雄」任務，規劃「港都大漠冒險」、「打卡升級任務」、「跑步競技任務」等3種主要任務，透過科技化、遊戲化的方式設計破關任務。

「走跑高雄」任務多元有趣，不分年齡與居住區域，下載Ｗalkii APP後立刻啟動「港都大漠冒險」遊戲，每天累積5000步，持續10天，就能打倒初級怪獸，獲得一張抽獎券，若前往12處熱門運動場域收集任務卡，更可升級武器，縮短打怪天數，迅速完成任務。或是至蓮池潭周邊步道以及衛武營、駁二藝術特區進行「尋寶任務」，使用APP找到Beacon寶藏，就能獲取一張抽獎券。

透過互動式、遊戲式的體驗設計和獎勵機制，讓運動變得簡單有趣。(上：攝影/Cindy Lee、下：圖片提供 /高雄市政府運動發展局)

此外，還有一個特別為跑團設計的「跑步競技任務」，跑者們只要戴著Garmin手錶就能紀錄里程，並同步資訊至APP，每個月列出各跑團的總里程排名，透過良性競爭，鼓勵大家揪伴運動。

整個城市都是我的運動場

12處熱門運動場域遍及高雄各區，包括愛河、高雄流行音樂中心、亞洲新灣區、澄清湖、西子灣、駁二藝術特區、佛光山及佛陀紀念館、柴山健行路線、衛武營、文化中心、美術館、鳳山運動園區、三民家商、大寮及蓮池潭等。除了高雄市民，遊客也可藉此遊覽高雄知名景點，同時完成打卡任務賺優惠，結合運動與觀光，發現不一樣的城市風貌。

活動更結合周邊合作商家，並串聯鳳山、苓雅、左營、鹽埕、大寮等運動中心，提供運動體驗券及優惠，讓民眾有機會進入運動中心體驗重訓、游泳等其他運動項目，提升場館使用率，帶動運動產業經濟發展。

孟亞輝進行鐵人訓練時，妻子劉卉停都會陪伴他團練。(攝影/Cindy Lee)

高雄鐵人團團長孟亞輝是「GO！走跑高雄」的參加者，他認為：「走跑高雄任務非常多元，而且有多樣獎勵誘因，例如：超商商品券、運動中心體驗券及美食店家優惠券等等，比起一般運動APP，更增加了我們去戶外運動的動機。」太太劉卉停也分享，平時陪伴先生團練的同時，會開啟APP使用「港都大漠冒險」累積步數，藉由步數領取獎勵，當成一天中的小確幸！

讓運動成為一種生活態度

熱衷運動的耳鼻喉科醫師張晉源說：「病人常常問我該怎麼開始運動，我會建議他們下載APP參加『走跑高雄』，從一個一個任務解鎖中達到每日建議的運動量。走跑高雄活動，有機會讓不運動的人為了達標，刻意多走幾步，湊到每日最低里程數，不知不覺，運動就會成為一種習慣和生活態度。」

運發局邀請高雄在地跑團參與活動，針對跑團設計「跑步競技任務」，透過排名鼓勵跑者良性競爭。(攝影/Cindy Lee)

自今年3月21日啟動「GO！走跑高雄」活動後，已有超過5千人下載註冊，運動體驗累計超過7萬2千人次，累積步數超過4億步。運發局表示，高雄市擁有得天獨厚的海港風景、完善的運動步道以及足具特色的運動觀光景點，「GO！走跑高雄」鼓勵民眾建立規律運動習慣，讓高雄成為真正的運動港都。

運發局也將持續搭配大型賽會活動、地方跑團、運動中心及合作店家等，提供各項優惠，鼓勵大家下載體驗。

• 「GO！走跑高雄」

活動將持續至114年3月31日，有意響應活動的店家，歡迎與運發局聯繫。

（07）581-3680#504