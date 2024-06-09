快訊

如何避免手機被駭？美國安全局曝每周固定「1動作」就有效

為何家裡沒食物也能活？ 專家揭對蟑螂而言一因素比食物更重要

影／綠議員抵制花蓮觀光 蕭美琴：花蓮需要溫暖應援、勿用政治眼光看待

Next Stage：職感新生活

聯合新聞網／ 高雄畫刊
2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華。(圖片提供/高雄市政府運動發展局)
2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華。(圖片提供/高雄市政府運動發展局)

　　畢業季即將到來，對於未來除了期待，難免還是有些徬徨。本期《高雄畫刊》探索新興職業、創就業資源、創業專家等內容，邀請前輩現身說法，在探索人生的路上，其實你並不孤單。

　　新興職業「寵物長照」、「碳管理查驗員」、「遊戲教育引導師」專訪中，都不約而同地強調了溝通能力、保持開放態度的重要性。面臨AI人工智慧，許多人談論工作機會的變遷，但其實AI的出現，反而讓只有人類能溝通、合作、互助的「軟實力」，顯得更有價值。

　　完成個人工作目標的同時，也與同事、團隊一同成長！端午時節到來，許多單位藉由龍舟練習，培養團隊合作；大寮區忠義國小「樹上的畢業典禮」，孩子攀上大樹取得畢業證書，在挑戰中孩子自信被建立，也學會彼此幫助。

　　經驗傳承也是職涯中不能或缺的要素，高雄市DAKUO數創中心發揮集線器（HUB）的功能，以大帶小，開拓更多高雄新創商機；透過職務再設計，則讓更多老員工在職場中，傳承他們的經驗與智慧。

　　照片是過去的記憶、也是前進的動力，杉林「日光照相館」的老照片成為地方文史資料的寶藏，老闆自拍照上題的座右銘「埋頭乾坤，立志克難成功」如今看來仍然力道十足。如同在前往Next Stage人生下一個階段的路上，不一定夢幻，但有你有我，一定能一起創造屬於你我的動人時光。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.06】

延伸閱讀

淡水崁頂里慶端午 吹龍舟爭霸賽里民熱情響應

晴空匯2勇消殉職 公祭前夕下令加強龍舟訓？新竹市消防局長回應

出身台南柳營望族 「從羅浮宮到南台灣」介紹劉啟祥藝術成就

高雄大寮區死亡車禍…機車被撞衝進田 女騎士飛墜排水溝亡

相關新聞

Next Stage：職感新生活

畢業季即將到來，對於未來除了期待，難免還是有些徬徨。本期《高雄畫刊》探索新興職業、創就業資源、創業專家等內容，邀請前輩現身說法，在探索人生的路上，其實你並不孤單。

樹上的畢業典禮 克服恐懼的生命洗禮

「畢業生請起立，面向攀樹區。」大寮區忠義國小舉行一場特殊畢業典禮，想拿畢業證書？那得先攀上10公尺高樹，才能領到校長蔡翠萍所頒發的畢業證書。

高雄愛河端午國際龍舟嘉年華 夜間龍舟×文創市集×親子體驗嗨翻夏日

結合龍舟飆速、美食娛樂與親子體驗的「高雄愛河端午國際龍舟嘉年華」，將於6月8日至6月10日在愛河水域舉行。連續三天不僅有傳統、競技龍舟400米直道競賽，讓孩子們盡情放電親子龍舟、SUP體驗和街頭表演，河西路也同步推出文創市集。而最Chill的夜間龍舟也睽違4年再度舉辦。璀燦燈影輝映歡樂龍舟盛會，邀請海內外朋友提前享樂最熱血的高雄夏日。

遊戲教育引導師林家宇 穿越遊戲的啟迪之旅

你聽過遊戲教育引導師嗎？他們以遊戲為媒介，引導他人探索自我、認識內心，這項新興行業相當罕見，而林家宇就是其中一位。他藉由桌遊、遊戲、牌卡與學員互動、溝通，探索他們內心深處的想法跟情感，從而幫助學員更瞭解自己。

寵物長照 用愛陪伴毛孩變老

動物就跟人類一樣，隨著年齡增長，身體機能也會漸漸老化，如何正確照顧年邁寵物成為飼主們甜蜜的負擔。不妨一起認識新興行業「寵物長照」，用正確的態度及方法，陪伴毛孩安心度過晚年。

新興關鍵綠領職業崛起 碳管理查驗員

全球暖化對人類生存和發展帶來威脅，世界各國積極推動減碳行動因應，如：對高碳排產品課稅、鼓勵企業採取減碳措施並設定淨零排放目標等。因此企業的碳管理日趨重要，其中，近期崛起的關鍵職業「碳管理查驗員」究竟工作內容是在做甚麼呢？我們訪問了環境部許可查驗機構「台灣德國萊因技術監護股份有限公司」，年資達19年且為公司內部碳管理查核團隊一員的項俊傑副總經理，實際帶大家一窺「碳管理查證」的世界。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。