Next Stage：職感新生活

畢業季即將到來，對於未來除了期待，難免還是有些徬徨。本期《高雄畫刊》探索新興職業、創就業資源、創業專家等內容，邀請前輩現身說法，在探索人生的路上，其實你並不孤單。

新興職業「寵物長照」、「碳管理查驗員」、「遊戲教育引導師」專訪中，都不約而同地強調了溝通能力、保持開放態度的重要性。面臨AI人工智慧，許多人談論工作機會的變遷，但其實AI的出現，反而讓只有人類能溝通、合作、互助的「軟實力」，顯得更有價值。

完成個人工作目標的同時，也與同事、團隊一同成長！端午時節到來，許多單位藉由龍舟練習，培養團隊合作；大寮區忠義國小「樹上的畢業典禮」，孩子攀上大樹取得畢業證書，在挑戰中孩子自信被建立，也學會彼此幫助。

經驗傳承也是職涯中不能或缺的要素，高雄市DAKUO數創中心發揮集線器（HUB）的功能，以大帶小，開拓更多高雄新創商機；透過職務再設計，則讓更多老員工在職場中，傳承他們的經驗與智慧。

照片是過去的記憶、也是前進的動力，杉林「日光照相館」的老照片成為地方文史資料的寶藏，老闆自拍照上題的座右銘「埋頭乾坤，立志克難成功」如今看來仍然力道十足。如同在前往Next Stage人生下一個階段的路上，不一定夢幻，但有你有我，一定能一起創造屬於你我的動人時光。