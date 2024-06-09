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樹上的畢業典禮 克服恐懼的生命洗禮

聯合新聞網／ 高雄畫刊
在樹上領到校長蔡翠萍所頒發的畢業證書，對六年級畢業生是獨一無二的體驗。(攝影/Carter)
在樹上領到校長蔡翠萍所頒發的畢業證書，對六年級畢業生是獨一無二的體驗。(攝影/Carter)

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市大寮區忠義國民小學】

　　「畢業生請起立，面向攀樹區。」大寮區忠義國小舉行一場特殊畢業典禮，想拿畢業證書？那得先攀上10公尺高樹，才能領到校長蔡翠萍所頒發的畢業證書。

　　「我靠自己的力量爬上去，拿到校長給我的畢業證書了！」大寮區忠義國小畢業生林同學興奮分享拿到畢業證書的感動，其他孩子也異口同聲的表示很有成就感。大寮區忠義國小這場畢業典禮，除驗收在校6年山野教育的學習成果外，也希望學生能藉此豐富生命經驗，學習克服困難，攀出精彩人生。

在爬樹的過程中，同學們會彼此鼓勵，體會到互助精神帶來的成長。(攝影/Carter)
在爬樹的過程中，同學們會彼此鼓勵，體會到互助精神帶來的成長。(攝影/Carter)

6年山野教育 處處都是大自然教室

　　座落鳳凰山山腳下、鄰近陸軍官校的忠義國小，隨眷村拆除及少子化影響，學生數銳減後，校方開始思考學校未來發展，時任教務主任黃以周老師說，剛好當時教育部正推廣「山野教育推廣計畫」，而學校鄰近鳳凰山林，此片山林也是陸軍學校野戰教室，特殊山野環境成為學校推動的契機，再加上2020年疫情影響無法辦理室內的畢業典禮，於是拋出在戶外舉辦「攀樹畢業典禮」想法，讓家長也能參與這份喜悅，也創下樹上畢業典禮的先例。

野菜料理、戶外野炊、登山活動等山野教育課程豐厚了孩子的生命歷程。(圖片提供/高雄市大寮區忠義國民小學)
野菜料理、戶外野炊、登山活動等山野教育課程豐厚了孩子的生命歷程。(圖片提供/高雄市大寮區忠義國民小學)

　　「山是一座學校，而戶外就是上課的教室。」忠義國小秉持這份理念，自2015年起，將山野教育納入校訂課程，並規劃六年的探索家鄉鳳凰山課程，從低年級低海拔植物認識，如何辨別有毒植物到採摘山林野菜並做成佳餚，如大花咸豐草煎蛋料理，讓孩子們學習就地取材並應用生活中；中年級則有三角巾包紮、結繩學習，定向運動、方位辨識至野外追蹤；高年級則規劃定向運動及登山前準備，如登山安全、營帳搭建，炊事訓練，無痕山林認識等課程，最終課程是到屏東春日鄉力里山進行二天一夜登山活動，透過實際學習印證學科知識。

將中年級學到的繩結打法實際運用，也從中學習團隊合作與互助互惠精神。(攝影/Carter)
將中年級學到的繩結打法實際運用，也從中學習團隊合作與互助互惠精神。(攝影/Carter)

　　回憶起當天登山過程，山野教育團隊老師郎天裕至今仍記憶猶新，他說：「每個人體能有別，有些體能較佳、樂於助人的同學會去協助隊友，無論是言語鼓勵或技能協助，從登山過程中學習團隊合作與互助互惠精神。」而另位團隊老師藍婉寧也說，不只登山，攀樹亦是如此！看似個人技能，但其實也可以從中學習到利人利己的成長。

穿戴好安全裝備，準備大顯身手迎接校長頒發的畢業證書。(上：圖片提供/高雄市大寮區忠義國民小學、下：攝影/Carter)
穿戴好安全裝備，準備大顯身手迎接校長頒發的畢業證書。(上：圖片提供/高雄市大寮區忠義國民小學、下：攝影/Carter)

畢業快樂！樹上的畢業典禮

　　驪歌響起，畢業典禮這天終於到來，面對這棵蔥鬱大樹，同學們早已克服恐懼，穿戴好安全裝備，蓄勢待發準備迎接校長頒發的畢業證書。

　　「我覺得最困難的是要下來時，要把繩結往下推才能下降，可是太快的話會俯衝，太慢又不會動；很少有機會站在樹枝上，如果可以我想在上面停留久一點。」看著孩子們你一言我一語的討論著，蔡翠萍校長欣慰地說，看著他們從對攀樹技巧生疏到熟練，想必練習時下足不少苦功，希望未來求學之路也能持續關心環境和互助精神，蓄滿能量勇於面對挑戰，「加油！你們都是最棒的孩子。」這是學校給予這群畢業生最深切的祝福。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.06】

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