高雄愛河端午國際龍舟嘉年華 夜間龍舟×文創市集×親子體驗嗨翻夏日

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府運動發展局、日月光龍舟代表隊】

結合龍舟飆速、美食娛樂與親子體驗的「高雄愛河端午國際龍舟嘉年華」，將於6月8日至6月10日在愛河水域舉行。連續三天不僅有傳統、競技龍舟400米直道競賽，讓孩子們盡情放電親子龍舟、SUP體驗和街頭表演，河西路也同步推出文創市集。而最Chill的夜間龍舟也睽違4年再度舉辦。璀燦燈影輝映歡樂龍舟盛會，邀請海內外朋友提前享樂最熱血的高雄夏日。

啦啦隊女神安芝儇成為「高雄愛河端午國際龍舟嘉年華」最強外援，邀請大家到高雄體驗港都獨有熱情。(圖片提供/高雄市政府運動發展局)

今年端午龍舟盛會特別邀請啦啦隊女神安芝儇為活動推廣人，與陳其邁市長共同出席點睛祭儀，吸引不少粉絲現場追星。而賽事三天北中南6支職業球團啦啦隊，也會親臨現場為選手加油吶喊。

龍舟練習不僅講究划船技巧，更強調爆發力與基本體能，對企業而言還能培養團隊合作默契。(攝影/Carter)

志在必得！龍舟強隊備戰幕後 團結拚奪冠

「預備！1、2、3、4…」龍舟隊好手齊聲吆喝，掄起船槳配合節奏奮力向前划，如此揮汗熱血的龍舟練習，場景卻不在戶外，而是在日月光高雄廠的室內，這裡是日月光龍舟隊的訓練基地，有特別打造用來進行划槳訓練的盪槳池，還備有全套健身器材，支持隊員備戰一年一度的高雄愛河端午龍舟比賽。

高雄企業日月光連續10年參與高雄愛河龍舟賽，參賽選手是從在蓮池潭舉辦的「日月光盃龍舟錦標賽」中海選而來。(圖片提供/日月光龍舟代表隊)

「在備賽期間龍舟隊每週三次體能訓練，一次蓮池潭的實船練習。」日月光龍舟隊隊長，也是元老級成員甘客山說。封測大廠日月光自2007年開始組隊參加高雄愛河龍舟賽，這群由工程師、行政、會計等員工組成的隊伍，是每年「日月光盃龍舟錦標賽」中，從各部門海選來的菁英，隊員利用工作之餘集合練習，不僅從團隊練划中培養團隊默契，重訓增加肌耐力和體力等基本功更是不可少。

日月光資深副總洪松井(上圖)分享，日月光去年拿下高雄愛河龍舟賽企業組第一名、龍舟拔河混合組第一名，以及競技龍舟公開組第三名佳績，今年以三金為目標積極備戰。(攝影/Carter)

「一開始是參加公司活動覺得好玩，投入後練出熱忱，尤其是龍舟運動不能只靠一個人，而要整艘船一起努力。」隊員黃小姐說。日月光龍舟隊為男女混合，在各廠房內鮮有機會認識的部門成員，在龍舟賽事上同心協力，奮力挑戰衝刺速度和體能極限。「支持龍舟、慢跑等運動賽事，是日月光的企業文化。」日月光資深副總洪松井說：「尤其是龍舟是將眾人集合起來，如果有一個人划槳頻率不同，整艘船都會慢下來，但如果頻率一致就能順利前進，就像工作中有許多任務需要跨部門合作，而龍舟就是培養團隊合作很好的方式。

「高雄愛河端午國際龍舟嘉年華」總獎金共120萬元、傳統民俗龍舟組最高獎金30萬元，其中夜間龍舟、龍舟拔河為高雄特色。(圖片提供/高雄市政府運動發展局)

愛河夜間龍舟 睽違四年高雄重現

隨著龍舟賽日期逐漸靠近，愛河畔也出現不同的氣氛，來實地練習的龍舟一艘接一艘，還有許多市民會到河邊看龍舟，為選手們加油打氣。提起愛河龍舟賽的特殊之處，甘客山分享經驗：「愛河水域流速變化多，競技時不僅需要好賽道的抽籤運，也考驗平日的體能訓練。」他補充說：「另外今年競賽是夜間舉辦，晚上河岸與橋梁打上燈光後，景色特別地優美。」

不僅日月光，許多大專院校、公私部門甚至外國好手，每年固定在愛河龍舟賽報到，在河道上創造「速度奇蹟」。今年最受矚目的賽事，傳統龍舟賽睽違4年將於夜間舉行，有別於白天競技龍舟、龍舟拔河等賽事，呈現從白天到夜晚的不同風情。

國際隊伍與在地勁旅的龍爭虎鬥，是本屆賽事不可錯過的必看亮點。(圖片提供/高雄市政府運動發展局)

此外，今年高雄龍舟賽事更加國際化，包括16個高雄姊妹市、友好城市及駐臺機構也熱情參戰，高雄的四個駐臺機構更是首次全數報名龍舟競賽，包括：美國在台協會高雄分處將由張子霖處長領軍，結合高雄美國學校成員參賽；日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長率領日本人會及高雄日僑學校，以兩隊大陣仗參賽，隊名「絆」充分展現臺日深刻情誼；馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處也受邀組隊參加。

今年賽事標語為「GO! TOGETHER一起上!」，期待全國各大專院校、企業團體、國際隊伍等組隊一起到高雄過節拿獎金。(圖片提供/高雄市政府運動發展局)

國際隊伍與在地勁旅的龍爭虎鬥，是不可錯過的必看亮點，還有場外熱情洋溢的加油團，都成為高雄愛河龍舟賽的精彩看點。

今年特別注重家庭參與，不僅規劃大小朋友喜愛的紙風車劇團演出，還有親子龍舟、SUP體驗、河西路文創市集、街頭藝人表演等。現場還有陸域龍舟打卡點、海域龍舟賽事和空域佛光山贊助的飛龍燈等三龍共舞的活動。歡迎連假期間來愛河為選手加油助攻，在熱血沸騰的擊鼓聲中，見證精彩的龍舟競速PK大賽，感受傳統節慶與高雄水域的熱情活力。

• 高雄愛河端午嘉年華暨龍舟錦標賽

時間：6月8日（六）〜6月10日（一）13：00〜21：00

會場：愛河水域（二二八公園）

網址：高雄愛河端午國際龍舟嘉年華

FB：高雄愛河端午嘉年華暨龍舟錦標賽