遊戲教育引導師林家宇 穿越遊戲的啟迪之旅

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/林家宇】

你聽過遊戲教育引導師嗎？他們以遊戲為媒介，引導他人探索自我、認識內心，這項新興行業相當罕見，而林家宇就是其中一位。他藉由桌遊、遊戲、牌卡與學員互動、溝通，探索他們內心深處的想法跟情感，從而幫助學員更瞭解自己。

桌遊近幾年受到喜愛，部分學校或家扶、伊甸等基金會，會用來與社區民眾或孩子互動。 (攝影/Carter)

林家宇主修資訊工程，由於在高中時就修習完所有課程，因此在大學時期，他更熱衷於參與服務性社團，經常前往山區和海邊，為偏鄉的孩子們舉辦各種營隊活動。這些活動並非以康樂性為目的，而是將遊戲融入教育元素。林家宇也在營隊的策劃和執行過程中，積累了豐富的經驗，從中不斷學習成長。

近幾年林家宇的工具增加了牌卡，牌卡和塔羅牌很相似，只是不是用來占卜，而是用於牌卡諮詢與探索。 (攝影/Carter)

畢業後，林家宇經歷了兩年的工程師生涯，最終決定追求夢想。他花費大量時間閱讀心理諮商、社工等書籍，並參加桌上遊戲專業推廣師資認證、阿德勒式正向教養家長認證等專業課程，提升自己的能力。林家宇說，他的工作跨越多項領域，包括社工專業、心理諮商及遊戲體驗教育，他也將這些元素加以結合，創造出一個獨特又具意義的工作。

林家宇會視年齡層或活動需要來選擇桌遊產品，比如以人際為主題，便挑選能夠互動或溝通的桌遊。 (攝影/Carter)

林家宇也有感而發，「父母對於我的選擇也曾感到困惑，直到去年我邀請他們參與我舉辦的工作坊，過程中他們終於理解我在做什麼，並對我表達了認同。這一刻，對我而言真的是意義非凡。」論遊戲的重要性，林家宇有著自己獨到的見解。在他看來，遊戲是人類學習最自然的方式，從小孩到大人，都在遊戲中獲取技能與知識。遊戲不僅帶來快樂，更能夠讓人從中成長，學會面對挑戰、接受失敗。對林家宇來說，遊戲不僅是娛樂，更是一種探索、學習的方式。透過遊戲，人們可以卸下心防，展現最真實的自我，他也能藉機觀察學員的行為、反應，並適時提出建議與討論。

桌遊紓壓工作坊學員互動熱絡。(圖片提供/林家宇 ) 人際關係探索牌卡。(圖片提供/林家宇 )

林家宇說，他的目標並非指導技巧或傳授知識，而是幫助學員認識到自身的價值和天賦，這才是最為可貴的地方。他也分享了一個難忘的案例，曾經有名自閉症及智能障礙的小五學員，在課程中常常表現出不穩定的情緒，容易和其他人起衝突。但透過林家宇的溝通與引導，孩子逐漸融入團體，也學會表達自己的喜好與情感。這樣的轉變讓林家宇很感動，他深信只要給予適當的引導與陪伴，每個人都擁有發展的潛力。

未來，林家宇期望能夠持續進修，考取諮商心理研究所的學位，將更多的理論知識與實踐結合，為更多人提供幫助與支援。他認為入行的關鍵，是樂於學習、擁有敏銳的觀察力以及客觀的態度。因為在這個領域中，需要不斷地成長與探索，惟有保持好奇心與開放心態，才能不斷向前進步。

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