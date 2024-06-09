寵物長照 用愛陪伴毛孩變老

【◎文/蔡蜜綺 ◎圖片提供/宏力動物醫院】

動物就跟人類一樣，隨著年齡增長，身體機能也會漸漸老化，如何正確照顧年邁寵物成為飼主們甜蜜的負擔。不妨一起認識新興行業「寵物長照」，用正確的態度及方法，陪伴毛孩安心度過晚年。

位於三民區的宏力動物醫院，不僅是高雄24小時動物急診的醫療機構，也設立「寵物長照中心」，提供日間照護與喘息服務等，讓飼主能放心託付。

長照提升毛孩老年生活品質

「寵物跟人一樣，年老時生活會漸漸無法自理，可能沒辦法自由行走甚至癱瘓，身為毛爸毛媽，一定要做到不離不棄，如果有一些醫療院所可以成為長照的支柱，將可讓毛小孩獲得更好的照護資源，也讓飼主獲得喘息的空間。」宏力動物醫院院長馮宗宏說。

宏力動物醫院馮宗宏院長一心投入臨床獸醫領域，曾獲得獸醫界傑出貢獻獎。(圖片提供/宏力動物醫院)

馮宗宏院長身兼社團法人高雄市獸醫師公會理事長，他自國立屏東科技大學獸醫系取得學、碩士後，一心投入臨床獸醫及教育領域，致力提升毛孩生活品質。

面對年邁動物生理機能退化及引發的健康問題，馮院長建議飼主每年至少帶家中寵物進行一次全面健康檢查，若步入老年則每3至6個月定期健檢，再視評估結果交由專業的長照中心協助照護，給予適當治療和預防措施。馮院長說，人的老化情形因人而異，寵物也是，因此飲食上的營養攝取、體重控制、體能狀況都要個別評估，才能提供差異化照顧，確保寵物老年的生活品質。

水中走路機是利用水的浮力減少寵物體重，有效鍛鍊全身肌肉、延緩退化。(圖片提供/宏力動物醫院) 他以宏力動物醫院為例，院方整合復健醫學，引進水療機、高壓氧艙等設備，並結合中、西醫治療，延緩寵物生理退化與減輕傷病疼痛。馮院長提到犬貓老年的關節退化，透過徒手按摩及中醫的針灸治療，能幫助減緩疼痛和改善行動力。外在天氣環境冷熱變化，也會造成關節不適，長照中心的溫控病房、體溫監控床墊等長照設備，也能提供舒適的生活空間。

寵物跟人一樣，年老後會漸漸無法自理，寵物長照成為飼主的有力支柱。(圖片提供/宏力動物醫院)

年邁毛孩不離不棄 長照成飼主強力支柱

隨著家中犬貓步入高齡，飼主面對失能、慢性疾病等問題，馮院長認為寵物長照需求已浮出檯面，需要透過藥物、物理治療或特殊飲食去制定合適的照顧計畫。

回顧過往長照案例，醫院曾照護過一隻從高樓墜落的布偶貓，因傷勢嚴重，經過治療後肢仍癱瘓，長照期間透過針灸、復健訓練，貓咪最終能靠著輔具自行活動，安心地回到飼主身邊。另外，一隻誤食農藥的米克斯犬在面臨急性腎衰竭、艾廸森氏症等嚴重疾病時，也是在長照期間得到醫院及時救治，最終成功康復。長照服務不僅大幅提升飼主與毛孩的生活品質，也為人與動物間的情誼注入一絲暖意。

馮院長建議，老年動物最好每3～6個月做一次健康檢查，以便提早發現問題，給予適度治療。(圖片提供/宏力動物醫院) Ｑ1：如何照顧年邁毛孩？聽聽專業醫師怎麼說：

馮院長就如何照顧高齡毛孩提供了寶貴建議，他指出以下幾點：

觀察犬貓外觀變化，包括毛色變淡、感官器官退化等，是瞭解其老化程度的重要指標。在飲食方面，最好選擇適合的食物、規律餵食以及給予益生菌；環境方面，提供止滑墊、減壓床等設備，並維持傢俱擺放位置，有助於老狗的舒適度。

規律的散步、運動，則能延緩關節退化，並提早發現健康問題。馮院長強調，定期健康檢查亦是關鍵，每3～6個月做一次，能夠及早發現問題。這些貼心建議，不僅能延遲寵物的退化，更讓牠們擁有尊嚴與幸福的晚年生活。

愛心、耐心及專業知識，是投入寵物長照不可或缺的條件。(圖片提供/宏力動物醫院) Ｑ2：我也想踏入寵物長照產業！專業醫師這樣建議：

對於未來想踏入寵物長照產業的人，馮院長建議：「學習專業知識」、「培養良好溝通能力與耐心」以及「取得動物醫事助理證照」都是必要條件。

長照工作多靠助理第一線的觀察與反應，才能確保寵物得到最適切的照護。馮院長說，這是一個充滿敬業與愛心的工作，也是給予毛孩家人最溫暖的陪伴。