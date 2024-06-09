新興關鍵綠領職業崛起 碳管理查驗員

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/黃敬文 ◎圖片提供/台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司、項俊傑】

淨零當道 一窺「碳管理查證」世界

全球暖化對人類生存和發展帶來威脅，世界各國積極推動減碳行動因應，如：對高碳排產品課稅、鼓勵企業採取減碳措施並設定淨零排放目標等。因此企業的碳管理日趨重要，其中，近期崛起的關鍵職業「碳管理查驗員」究竟工作內容是在做甚麼呢？我們訪問了環境部許可查驗機構「台灣德國萊因技術監護股份有限公司」，年資達19年且為公司內部碳管理查核團隊一員的項俊傑副總經理，實際帶大家一窺「碳管理查證」的世界。

「台灣德國萊因技術監護股份有限公司」項俊傑副總經理，亦為公司內部碳管理查核團隊成員。(圖片提供/項俊傑)

項俊傑生動地以「卡路里」（calorie，cal）來解釋「碳足跡」（Carbon Footprint）的概念，他說：以一個便當的卡路里來說，不管你吃的是米、菜還是雞排，想知道攝取多少熱量，先將便當裡各種菜色的碳水化合物、蛋白質及脂肪等換算成卡路里，再加總後就能得知。把「卡路里」轉換成是「碳排放量」的概念，就能明白碳足跡的計算方式。以製作一支筆為例，需要用到塑膠筆管、筆芯、使用機器進行加工等，每個過程中消耗的能源和原料，會產生不同碳排放量，將個別的碳排放量累加起來，就得到了這支筆的「碳足跡」。簡而言之，在生產或服務過程當中，只要有「花到錢、管得到」的部分，應該都要納入盤查。

因應全球暖化，各國積極動減碳行動。(攝影/黃敬文) 接著項俊傑談到「碳排放盤查」（Greenhouse Gas Emissions Inventory），他指出通常不外乎是「產品碳足跡」或「組織型碳盤查」，幫企業做碳排放量的計算。其中最受企業關注的是ISO 14067，這項標準提供產品碳足跡的量化規範和標準。另一方面，ISO 14064-1則針對組織或企業活動所產生的溫室氣體，制定了一致性的碳盤查原則和量化標準。 項副總再以飲料工廠為例，解釋了這二者區別：前者盤點產品（一瓶汽水）生命週期(即從產品的出生至生命終期)的溫室氣體排放量，而後者則是計算工廠（組織）的總碳排量。

碳管理查驗員必須親臨現場，並與客戶討論活動數據及確認排放源。(圖片提供/台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司)

碳管理查驗員確保碳盤查數據合理準確

「碳管理查驗員」的工作，便是協助企業或組織查證相關數據的準確性和合理性。查證依據標準即是前述提及到的ISO 14067和ISO 14064-1。通常企業端會先使用專業碳排放計算軟體，進行碳盤查、碳足跡計算，到現場查證時，則依據其計算過程中使用的活動數據、排放係數、計算式及排放源範圍等，並以合適的保證等級進行抽樣，以確認數據準確性。如果發現數據引用錯誤或登載誤植，查驗員將要求該企業在一定時間內進行修正，以符合ISO標準的要求。基礎碳盤查流程包含5大面向，口訣是「邊、源、算、報、查」，當企業確定啟動盤查時，必須安排召開起始會議、成立內部盤查小組，再按照國際標準規範進行盤查作業。

在查證現場與客戶討論排放量清冊，同時確認排放量的計算過程。(圖片提供/台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司)

ISO 14067和ISO 14064-1也對碳排計算方式有明確規範，企業端將收集的數據（例如發票、電費單等）套入計算公式後，即可得出二氧化碳當量。那為何還要委託碳管理查驗員進行盤查呢？項副總表示，如此可以確保報告透明度和準確性，不僅更符合法律和政策要求，同時也提升監管機構、品牌商、消費者或其他利害相關者的信任感。

項副總還指出，查驗員所面對的是百工百業，可能今天是百貨流通業，明天就換成不銹鋼製造廠。查驗員需要融入企業端的專業領域，快速熟悉其製程或服務，才能確保盤查準確性，並迅速發現可能出現失誤的地方進而加以修正。他比喻道：「我們的工作有點像會計師事務所的查帳員，為客戶盤查的數據就是碳的會計帳。」

對於有興趣投入這一行的人，項俊傑提到自家公司歡迎對環境、環保、永續發展相關議題有興趣的人士，不要求特定學科背景，擁有行業經驗的的專業人士都可以參與。入行後，除了公司內部的培訓外，同時也需要完成監管機關開設的課程，獲得核發的合格證書方可正式執業。

項俊傑強調，專業知識和技術固然重要，但溝通能力更為關鍵。他坦言，社會新鮮人從事查驗員可能有些吃力，因為具有豐富社會經驗的查證員相對容易獲得企業端的信任合作，進而更有效率地完成工作。

• 根據我國環境部定義，碳足跡係指商品由原料取得、 製造、配送銷售、使用及廢棄處理等生命週期各階段；或服務由原料取得、服務及廢棄處理等生命週期各階段產生之溫室氣體排放量，經換算為二氧化碳當量之總和。