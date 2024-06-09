姐妹淘部落客—漂流美 社群行銷創業專家伴你圓夢

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府青年局】

「我該如何增加曝光創造流量？」本名林玉玲的百萬人氣部落客「漂流美」說，這是多數創業者在諮詢時最常提問的。擅長社群媒體行銷的她，除了是各大媒體駐站部落客，也受高雄市政府青年局力邀延攬擔任創業輔導顧問，分享從空服員轉職當起部落客的創業歷程，期待青年朋友創業之路，在未來能夠更加發光。

姐妹淘部落客發揮所長成立了行銷公司，涵蓋KOL行銷、部落格文章、商業攝影到網路行銷等服務。(攝影/Carter)

卸下空姐光環踏上創業之路

「我覺得自己很幸運，在大三時就能清楚自己未來規劃。」從應用外語系畢業的漂流美說，在校時曾寫過一份描繪自己未來的報告，相較別人洋洋灑灑列出一堆人生清單，而我只有依個性寫出幾個未來發展方向，如偏愛美的事物、重視人際溝通能力等，綜合這些條件，我第一個想到的是當專櫃人員，沒想到這也成為我出社會後的第一份工作。

為開拓人生更多可能，轉職考上了空服員，與4個志同道合的朋友，一起創立「姐妹淘部落格」經營副業，不僅分享在國外的所見所聞，也發掘全臺各地美食及旅遊情報，而「漂流美」名字就是這時候發想的。但後來因媽媽健康因素，讓出身單親家庭又是獨生女的她，毅然決然卸下空姐光環，提早面對長照的生命課題，也走上創業之路。

透過數位行銷漏斗的概念，讓社群行銷影響力帶動實際業績成長。(攝影/Carter)

掌握社群行銷流量跟風學習

挾著百萬人氣部落客知名度，漂流美從接業配到後來成立姐妹淘團隊，並創立淘主意股份有限公司，跳脫一般部落客寫文按件計酬的方式，把自身提升成為匯聚整合的力量，增加品牌曝光度與客流量。

「我懂在創業中迷航的感覺！」漂流美提起自己在創業過程並非一帆風順，其中遭遇不少挫折與瓶頸，回想當時若有創業資源協助，必定能減少錯誤或沉澱成本的付出，於是起心動念加入高雄市政府青年局「創業O'STAR及諮詢輔導」創業顧問行列，透過經驗傳承與交流，分享自身行銷、自媒體與品牌設計經驗，想如同「導遊」般帶領創業家尋找出路，一起突破困境及解決問題。

漂流美透露，美業涵蓋範圍廣，例如美甲、整骨、頭皮理療SPA、越式洗髮等，也有許多創業機會。(攝影/Carter)

漂流美說，之前曾輔導一間居酒屋吃到飽餐廳，業主欲瞭解如何增加曝光度，討論後建議他可利用「漏斗式行銷」手法，先為商品找出亮點，並製作一支行銷短片，同步在社群平臺投放廣告、置入對應連結，有興趣的人即會點入瀏覽，觀看更完整圖文資訊，包含空間環境、菜色價格、會員折扣優惠碼等，吸引消費者加入會員並訂位，如此一來即可掌握客群屬性，例如：性別、年齡層、消費額度等，精準定位餐廳受眾及擬定行銷策略，實測結果發現業績大幅成長，甚至遠超過目標業績2倍以上。

漂流美說，現今社群媒體眾多，每種平臺特性及行銷手法也不盡相同，例如Facebook強調文案簡短有哏、Instagram則強調圖片故事感，到後來YouTuber崛起及短影音風行，漂流美認為對於創業自營品牌的人來說，掌握社群行銷流量密碼關鍵在於大量吸收近期時事動態，跟風是最簡單的操作，建議多觀看國外影音，起初從中模仿，進而培養經營社群的能力。

以「行動餐車」為例，漂流美說餐車除販賣美食外，為讓顧客更瞭解餐車發跡故事，大多店家也會設立粉絲專頁與顧客互動，但她建議不必太著墨於品牌故事，可找尋某個定位或亮點吸引粉絲注意，社群貼文或影音也不必然與餐車相關，如此一來不僅增加貼文豐富性、拓展客群，也可使業配感大幅降低，「當閱聽眾追蹤你時，其實是連同你的餐車一起看見了，我認為這樣就算是軟性的曝光。」

「創業O'STAR及諮詢輔導」以All-in-one教練式陪伴、有溫度的互動幫助青年解決創業面臨的疑難雜症。(圖片提供/高雄市政府青年局)

最後她也提到，若有創業問題想諮詢，歡迎透過「創業O'STAR及諮詢輔導」可按業主創業領域，媒合合適的創業顧問，針對不同行業別及營運現況，透過「All-in-one教練式陪伴」陪同蒐集資訊、研究趨勢，制訂目標、規劃時程、擬定策略、執行細節措施等，引領創業家擦亮自己的品牌，增加更多被看到的機會。

更多創業懶人包：

‧ 高雄市政府青年局「雄青資源」

‧ 經濟發展局「投資、創業」