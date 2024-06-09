校園美食力 銅板價好料特搜

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee】

校園周圍總有一些不起眼但「俗擱大碗」的好料，是學子們日常生活中的一部分，承載了許多青春回憶與共鳴。這些銅板美食不僅價格親民，更是味蕾享受，瀰漫的香氣能勾起學生時代特有的滋味。本期特別盤點高雄校園附近的美味小店，探尋經得起時間考驗的好味道。

好蝦！金螯蝦麵鮮香暴襲

接近用餐時間，鄰近高雄醫學院的熱河街一角溢散淡淡蝦香，循香走進「金螯蝦麵」店內，爐台上冒著白煙的湯汁赤紅誘人，瞬間啟動飢餓開關，被捲入深不見底的鮮蝦漩渦。

老闆吳俊諺每日熬煮一大鍋原味蝦湯，以此為基底，發展出加入叁巴辣醬的檳城蝦麵，以及加入檸檬葉和香茅等香料的冬蔭蝦麵。(攝影/Cindy Lee)

蝦麵源於早期移居新、馬的福建人，又稱為福建麵，是新加坡和馬來西亞常見的小吃。相傳1940年代二戰時期當地華人只能將漁獲販售給日本人，漁民只好用剩餘的蝦殼和蝦頭熬湯搭配黃麵，沒想到湯頭意外鮮美，逐漸成為新、馬地區代表美食。金螯蝦麵的老闆吳俊諺曾赴馬來西亞檳城工作，難忘蝦麵滋味，因此決定以少見的蝦麵在臺創業，讓高雄人有機會品嚐馬來西亞的原汁原味。

蝦麵的靈魂是高湯，吳俊諺使用大量蝦頭和蝦殼，加入洋蔥、蝦米及多種東南亞香料拌炒爆香，炒出蝦汁後再熬煮2至3小時，飽含蝦子精華的高湯爆發濃濃蝦味，嚐一口滿腔鮮甜，麵條混合油麵與米粉的雙重口感，擺上已剝殼的鮮蝦，再加上空心菜、豬肉片和水煮蛋，營養均衡又美味飽足。

若是對蝦子過敏，可選擇雞湯系列，雞白湯搭配嫩雞腿肉絲，撒上油蔥酥增添層次。許多來高醫探病的家屬，都會順路外帶一碗營養清爽的原味雞麵。(攝影/Cindy Lee)

學生們總是三五成群前來，為了讓對蝦子過敏的同學有其他選項，還研發出雞麵系列，大量雞骨和雞腳經長時間熬煮，成就濃郁爽口、富含膠質的雞白湯，再以此基底，變化出川味雞、花雕雞、剝皮辣椒雞等口味。

每到用餐時間，店內總坐滿學生、醫護人員和附近居民。(攝影/Cindy Lee)

「這邊很多高醫學生，我們擔心學生吃不飽，所以加麵不加價。」老闆娘親切地說。開業近六年，這碗掏出零錢就能享用的美味湯頭，累積不少忠實鐵粉，伴隨高醫人從求學時期一路吃到社會新鮮人。

• 金螯蝦麵

地址：高雄市三民區熱河一街406號

電話：（07）322-1881

臉書：金螯蝦麵

阿珠姐與先生一起經營二十餘年，依然樂在工作，她笑著說：「我喜歡煮菜、喜歡變化，做自己喜歡的事就很高興。」(攝影/Cindy Lee)

學生的集體回憶 阿珠的店

鼓山渡輪站前是哈瑪星地區餐飲一級戰場，濱海一路的店家不知已換過幾輪，「阿珠的店」卻始終屹立不搖，靠的是老闆娘阿珠姐的好手藝，以及體貼學生的平實價格，二十多年來滿足無數中山大學學生的胃和觀光客的挑剔味蕾。

炒香後勾芡的肉片和蔬菜鋪滿白飯表面，最後加一顆香煎荷包蛋，招牌特燒飯營養均衡又有飽足感。(攝影/Cindy Lee)

第一次翻開滿滿兩大頁的菜單，每個人都會陷入選擇障礙，從炒飯、特燒、鍋燒，沙茶類、滑蛋類、到異國風味的蓋飯，咖哩、義大利麵、韓式泡菜鍋，再到鹹酥雞和炸物等等，豐富選擇令人眼花撩亂。而在萬物齊漲的年代，阿珠的店依然維持佛心銅板價，65元起就能飽餐一頓，對中山大學的學生來說，即使天天報到也不膩，飽足又不心疼荷包。

「青醬小卷義大利麵」是近期很受歡迎的新菜色。阿珠姐定期到前鎮漁港採買海鮮，兩隻肉質彈牙的小卷搭配濃郁的自製青醬，大學生的小奢華，價格依然很親民。(攝影/Cindy Lee)

餐點平價親民，用料可不隨便敷衍，阿珠姐自信地表示，店內使用的醬汁並非來路與成分不明的低成本食品醬料，大多親自調製。特燒系列以自製黑胡椒醬勾芡，口味溫和不死鹹；小卷義大利麵的青醬使用大量新鮮九層塔打碎熬煮，九層塔清香緊密包裹軟硬適中的麵條，組成接地氣的台式風味，小卷肉質新鮮Ｑ彈，豪邁地搶盡鋒頭，彷彿在齒縫間跳動的音符。店內常常出現熟面孔，阿珠姐笑著說，看到臉就知道對方要點什麼，還有住在旗津的客人，每週固定搭渡輪來品嚐，並外帶一份回家。

無論何時，店內都有用餐的學生，此外，因鄰近渡船頭，也有不少外國遊客光顧。牆上貼滿餐點照片，簡單清楚，動動手指就能點餐。(攝影/Cindy Lee)

「店裡休假時，我喜歡到處吃，遇到好吃的就想回家做做看，再調整成我們自己的味道。」對阿珠姐來說，做菜和研發新菜色是很快樂的事，從無限擴張的菜單可看出她樂此不疲。直到採訪最後，她依然興奮地分享最近試做的海鮮湯飯，看來，學生們即將有嚐鮮的口福了！

• 阿珠的店

地址：高雄市鼓山區濱海一路64號

電話：（07）5514213

臉書：阿珠的店