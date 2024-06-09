休日小確幸 Day Off耍廢時光

「立農之水」散步別具靜謐閒逸。(攝影/Cindy Lee) 【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee ◎圖片提供/小人類市集】

結束一週忙碌工作，休假日就該好好犒賞自己。到高雄港邊逛逛手作市集、飲茶觀展感受生活藝術；或在美濃水圳旁悠閒漫步、沈浸書香喝一杯氣質加分的咖啡。一趟說走就走的小旅行，理直氣壯地耍廢、放慢腳步體驗高雄美好！

月白色取自日本色票，結合白灰和淺藍色調。挑高的展覽空間以月白色為主軸，大玻璃窗引進天光，讓人感受氣候、四季與光影流動。(攝影/Cindy Lee)

城市系：手作藝術採集 生活裡的文青調

沒有靈感的休日午後，朝駁二藝術特區前進，總能遇到迷人的空間和有趣的活動。 在大義倉庫區一角，「泊·月白moonmist」是一處結合古茶具、生活藝術與茶席體驗的空間。

「月白」描繪月亮升起前、沾染淡淡薄青的灰白天色；「泊」代表短暫停留，也是負責人Kai Ting為空間註解的「映波粼粼，泊往來兮」意象。呼應店名，空間以月白、灰階與青藍為主調，提供一個無框架平臺，每月更換主題展覽，邀請國內、外工藝家帶來獨一無二的手作器物，呈現傳統工藝在現代生活的美學實踐。

「泊·月白moonmist」揉合中、日式的飲茶體驗，以開放空間打破傳統日式茶席的隱密感，在具生活感的中式茶飲中帶入日本茶道的待客精神，以及對細節的嚴謹追求等文化。(攝影/Cindy Lee)

二樓規劃為日式榻榻米的茶席空間，午後預約一場茶事體驗，品嚐侍茶師專業的手刷抹茶，而呈上裝和菓子的半透明礦石質地小皿，正是日本玻璃藝術家佐藤幸惠的當期展覽作品。店長思瑾表示：「我們希望透過茶席拉近生活與藝術的距離。」

和菓子由Kai Ting和Jin發想親製，靈感汲取自時節觸動，或依循展覽及茶事主題發想。搭配日本玻璃藝術家佐藤幸惠的展覽，以青草味辛口琴酒創作出有海洋及青藍色風味想像的菓子。(攝影/Cindy Lee) 策展以符合「月白」調性的工藝作品為主，每月更換不同的主題展覽。不同於一般藝廊中展品的距離感，藝術家的創作有時也會成為吧臺上侍茶的主角。(攝影/Cindy Lee)

Kai Ting在每一季的主題品茶、茶具器物及和菓子加入季節元素，夏天以玻璃材質帶來清爽，冬季換上溫暖的陶瓷。氤氳茶香為忙碌的生活按下暫停鍵，感知四季與時間的流動，似乎離美好生活更靠近了一些。

悠閒地逛逛市集，在琳瑯滿目的攤位間尋寶，休假日就該沒有計畫、沒有目的地耍廢殺時間。(圖片提供/小人類市集)

每到週末，駁二藝術特區都有好玩好逛的市集。由小人類行銷工作室規劃，自6月第1、第4及第5週的六、日，將帶來夏日藝術派對，分別在駁二蓬萊區戶外廣場和大義區紅磚廊道舉辦以「涼」、「繪」、「時」為主題的市集。從消解暑氣的冰品甜飲到古物古著，從清新的插畫到多彩的似顏繪，每週都有不同類型的攤商、活動和值得蒐集的周邊設計小物。

遊人熙來攘往，接連不斷的手作攤位讓人逛到眼花撩亂，駐足可愛的插畫商品前，聽職人分享創作理念，參加DIY體驗活動，做一份專屬紀念品，直到美食攤車傳來陣陣香氣，肚子發出抗議聲提醒，才發現天色已暗。串燈亮起點點黃光，海風舒爽宜人，街頭藝人的歌聲飄散空氣中，但別急著離開，熱鬧的仲夏夜祭典才正要展開。

• 泊·月白moonmist

地址：高雄市鹽埕區大義街2-2號（駁二藝術特區 大義倉庫 C8-12）

電話：（07）521-6473

FB：泊・月白 moonmist

IG：泊・月白 moonmist

• 小人類市集

FB：小人類市集（市集活動詳情請查詢臉書頁面）

美濃溪散步。(攝影/Cindy Lee)

山城系：美濃深呼吸 水圳溪畔緩緩行

渴望逃離城市的休日，跟隨「柚仔林合和學堂書店」負責人大福的腳步，帶上慢板的詩意，沿著美濃溪和獅子頭水圳漫步，探索美濃小鎮迷人的前世今生。第一站從見證瀰濃（美濃舊名）開庄的「東門樓」出發。瀰濃於清乾隆時期開庄，聚落四周設置柵門，僅永安路東邊建一座高大門樓。東門樓歷經戰爭損毀、戰後重建、結構老化而整修等過程，早已不復當年樣貌，但對美濃人來說，依然是美濃的知名地標。

「東門樓」位於永安路末端與美濃溪交會處，是美濃知名的地標。攀爬陡峭階梯登上門樓，可欣賞遠方一山又一山的景色，眺望美濃溪蜿蜒流淌。(攝影/Cindy Lee)

永安路是美濃開庄第一街，東門樓旁有一座保佑墾殖順利的「庄頭伯公」。客家「伯公」即是土地公信仰，早期客家人習慣以伯公為地界，庄頭庄尾、田地旁、渡船頭等，到處都有伯公壇，美濃紀錄在冊的約有三百多座。「庄頭伯公」如同附近居民的慈祥長輩，凡家中有孩子出生、求學、嫁娶等，都會一一向伯公報備，老榕樹下是大人們乘涼話家常的地方，也是孩子們的遊樂場。

南柵門渡船口是美濃溪流域重要的集貨地，舊橋尚未蓋好前，兩岸的居民以竹筏渡河，也是透過南柵門渡船口上岸。(攝影/Cindy Lee)

沿河岸堤道往西散步，不久後即遇見溪畔的阿彌陀伯公，這裡就是「南柵門渡船口」。大福比劃著水泥堤岸解釋：「從前美濃溪是重要的水路交通，上游農產品運到這裡集貨，東港開上來的船也停靠南柵門渡船口，漁獲直接運送至岸邊的傳統市場，所以美濃雖然靠山，卻能買到海產。」

「搖籃咖啡 x 惠如小屋」的前身為日治時期美濃警察分駐所，除了本體建築外，周邊設施還包含宿舍、防空洞、槍堡及入口大門。(攝影/Cindy Lee)

來到位於美濃最熱鬧的中心，建於1928年的美濃警察分駐所，搖身一變，由財團法人薛伯輝基金會受委託經營「美濃文創中心」，並進駐「搖籃咖啡 x 惠如小屋」，為百年老屋續寫故事。

薛伯輝基金會執行長鍾蔡瑛珠表示，搖籃咖啡不僅能享受難得的休日小確幸，更歡迎帶家中長輩來，共同沉浸靜謐的日式氛圍。(攝影/Cindy Lee) 搖籃咖啡不只是一間咖啡館，也是基金會和獨立書店，不定期舉辦藝術或文學類的主題展覽。(攝影/Cindy Lee)

推開木門，主題選書和濃郁咖啡香撲鼻而來，中央大廳是從前的警察事務室，左右兩側對稱配置，一邊布置成適合親子的空間，優質繪本提供跨越年齡的陪伴；另一邊不定期規劃主題展覽，適合長輩休憩與閱讀。貫穿整體空間的是木樑桁架淡淡檜木香、灑落木地板的陽光及只想放空的浮生半日閒。

搖籃咖啡提供咖啡、飲品、甜點和輕食，訴求「純粹」，無多餘的添加物和一次性的花俏裝飾。(攝影/Cindy Lee)

「希望進來這裡的人，都感受到搖籃陪伴的力量。」薛伯輝基金會執行長鍾蔡瑛珠溫柔而堅定地說。搖籃咖啡以招待飲品鼓勵子女帶75歲以上的長者到訪，主動與社區關懷據點合作，帶爺爺奶奶們來店慶生。陪伴不限長者，搖籃咖啡也致力於陪伴學習障礙生共融於社會，陪伴自閉症青年創作原生藝術等。

「穿水橋」上方供行人通行，橋梁內部為空心，作為水道引荖濃溪水過河，連接立農之水的水渠。(攝影/Cindy Lee)

短暫休息，感受咖啡、閱讀與藝術的溫暖陪伴後，再出發往「立農之水」前行。

「立農之水」為獅子頭水圳的分支，百年前日本人從荖濃溪造渠引水至月光山山腳，涓涓渠水滋潤土地作物，串連市街稻田，猶如美濃的命脈。轉身踏上「穿水橋」，腳下美濃溪潺潺奔流，月光山吹來涼風習習，斜陽燦燦，為假日閒適畫上完美休止符。

• 搖籃咖啡x惠如小屋

地址：高雄市美濃區永安路212號

電話：（07）681-9265

FB：搖籃咖啡x惠如小屋