休日小確幸 Day Off耍廢時光
【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee ◎圖片提供/小人類市集】
結束一週忙碌工作，休假日就該好好犒賞自己。到高雄港邊逛逛手作市集、飲茶觀展感受生活藝術；或在美濃水圳旁悠閒漫步、沈浸書香喝一杯氣質加分的咖啡。一趟說走就走的小旅行，理直氣壯地耍廢、放慢腳步體驗高雄美好！
城市系：手作藝術採集 生活裡的文青調
沒有靈感的休日午後，朝駁二藝術特區前進，總能遇到迷人的空間和有趣的活動。 在大義倉庫區一角，「泊·月白moonmist」是一處結合古茶具、生活藝術與茶席體驗的空間。
「月白」描繪月亮升起前、沾染淡淡薄青的灰白天色；「泊」代表短暫停留，也是負責人Kai Ting為空間註解的「映波粼粼，泊往來兮」意象。呼應店名，空間以月白、灰階與青藍為主調，提供一個無框架平臺，每月更換主題展覽，邀請國內、外工藝家帶來獨一無二的手作器物，呈現傳統工藝在現代生活的美學實踐。
二樓規劃為日式榻榻米的茶席空間，午後預約一場茶事體驗，品嚐侍茶師專業的手刷抹茶，而呈上裝和菓子的半透明礦石質地小皿，正是日本玻璃藝術家佐藤幸惠的當期展覽作品。店長思瑾表示：「我們希望透過茶席拉近生活與藝術的距離。」
Kai Ting在每一季的主題品茶、茶具器物及和菓子加入季節元素，夏天以玻璃材質帶來清爽，冬季換上溫暖的陶瓷。氤氳茶香為忙碌的生活按下暫停鍵，感知四季與時間的流動，似乎離美好生活更靠近了一些。
每到週末，駁二藝術特區都有好玩好逛的市集。由小人類行銷工作室規劃，自6月第1、第4及第5週的六、日，將帶來夏日藝術派對，分別在駁二蓬萊區戶外廣場和大義區紅磚廊道舉辦以「涼」、「繪」、「時」為主題的市集。從消解暑氣的冰品甜飲到古物古著，從清新的插畫到多彩的似顏繪，每週都有不同類型的攤商、活動和值得蒐集的周邊設計小物。
遊人熙來攘往，接連不斷的手作攤位讓人逛到眼花撩亂，駐足可愛的插畫商品前，聽職人分享創作理念，參加DIY體驗活動，做一份專屬紀念品，直到美食攤車傳來陣陣香氣，肚子發出抗議聲提醒，才發現天色已暗。串燈亮起點點黃光，海風舒爽宜人，街頭藝人的歌聲飄散空氣中，但別急著離開，熱鬧的仲夏夜祭典才正要展開。
• 泊·月白moonmist
地址：高雄市鹽埕區大義街2-2號（駁二藝術特區 大義倉庫 C8-12）
電話：（07）521-6473
FB：泊・月白 moonmist
IG：泊・月白 moonmist
• 小人類市集
FB：小人類市集（市集活動詳情請查詢臉書頁面）
山城系：美濃深呼吸 水圳溪畔緩緩行
渴望逃離城市的休日，跟隨「柚仔林合和學堂書店」負責人大福的腳步，帶上慢板的詩意，沿著美濃溪和獅子頭水圳漫步，探索美濃小鎮迷人的前世今生。第一站從見證瀰濃（美濃舊名）開庄的「東門樓」出發。瀰濃於清乾隆時期開庄，聚落四周設置柵門，僅永安路東邊建一座高大門樓。東門樓歷經戰爭損毀、戰後重建、結構老化而整修等過程，早已不復當年樣貌，但對美濃人來說，依然是美濃的知名地標。
永安路是美濃開庄第一街，東門樓旁有一座保佑墾殖順利的「庄頭伯公」。客家「伯公」即是土地公信仰，早期客家人習慣以伯公為地界，庄頭庄尾、田地旁、渡船頭等，到處都有伯公壇，美濃紀錄在冊的約有三百多座。「庄頭伯公」如同附近居民的慈祥長輩，凡家中有孩子出生、求學、嫁娶等，都會一一向伯公報備，老榕樹下是大人們乘涼話家常的地方，也是孩子們的遊樂場。
沿河岸堤道往西散步，不久後即遇見溪畔的阿彌陀伯公，這裡就是「南柵門渡船口」。大福比劃著水泥堤岸解釋：「從前美濃溪是重要的水路交通，上游農產品運到這裡集貨，東港開上來的船也停靠南柵門渡船口，漁獲直接運送至岸邊的傳統市場，所以美濃雖然靠山，卻能買到海產。」
來到位於美濃最熱鬧的中心，建於1928年的美濃警察分駐所，搖身一變，由財團法人薛伯輝基金會受委託經營「美濃文創中心」，並進駐「搖籃咖啡 x 惠如小屋」，為百年老屋續寫故事。
推開木門，主題選書和濃郁咖啡香撲鼻而來，中央大廳是從前的警察事務室，左右兩側對稱配置，一邊布置成適合親子的空間，優質繪本提供跨越年齡的陪伴；另一邊不定期規劃主題展覽，適合長輩休憩與閱讀。貫穿整體空間的是木樑桁架淡淡檜木香、灑落木地板的陽光及只想放空的浮生半日閒。
「希望進來這裡的人，都感受到搖籃陪伴的力量。」薛伯輝基金會執行長鍾蔡瑛珠溫柔而堅定地說。搖籃咖啡以招待飲品鼓勵子女帶75歲以上的長者到訪，主動與社區關懷據點合作，帶爺爺奶奶們來店慶生。陪伴不限長者，搖籃咖啡也致力於陪伴學習障礙生共融於社會，陪伴自閉症青年創作原生藝術等。
短暫休息，感受咖啡、閱讀與藝術的溫暖陪伴後，再出發往「立農之水」前行。
「立農之水」為獅子頭水圳的分支，百年前日本人從荖濃溪造渠引水至月光山山腳，涓涓渠水滋潤土地作物，串連市街稻田，猶如美濃的命脈。轉身踏上「穿水橋」，腳下美濃溪潺潺奔流，月光山吹來涼風習習，斜陽燦燦，為假日閒適畫上完美休止符。
• 搖籃咖啡x惠如小屋
地址：高雄市美濃區永安路212號
電話：（07）681-9265
FB：搖籃咖啡x惠如小屋
【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.06】
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