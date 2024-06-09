南臺灣最大動漫基地推手 ACG產業職人燃燒心中小宇宙

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Cartar】

月讀館TUKUYOMI創辦人鄭傑中 打造同好療癒空間

「純粹是因為不服輸！高雄人也可以辦到。」創立女僕火鍋「萌鍋貓又」的鄭傑中，一身低調黑衣，說起話來慢條斯理，談起十多年來的創業歷程，忽然一改溫文儒雅的模樣，語氣裡帶著衝勁，伴隨臉上漾出的笑意，眼前沉穩的大人，彷彿變回一個天真單純的小男孩。

鄭傑中是知名動漫餐飲公司「月讀館TUKUYOMI」創辦人，在台灣及日本都有店點。(攝影/Cartar)

那是一種專注與相信，朝目標前進的單純，而現在的他亦依然如此堅持著。鄭傑中是知名動漫餐飲公司「月讀館TUKUYOMI」創辦人，以傳遞女僕文化及舉辦各式ACG（動畫Anime、漫畫Comics及遊戲Games）活動為職志，不僅在臺灣打響名號，更將品牌拓展到海外市場。「萌鍋貓又」是公司旗下女僕火鍋品牌，於去（2023）年進駐捷運高雄車站（R11）墨凡商場「高雄駅一番街」，成為南臺灣動漫同好交流的小天地。

「萌鍋貓又」為月讀女僕咖啡廳的新品牌，店內主打火鍋餐點，氣氛輕鬆又療癒。(攝影/Cartar)

談起打造月讀餐飲體系的過程，時間回到2005年，鄭傑中在高雄火車站附近的長明街，創辦了第一間月讀女僕咖啡廳。本意為動漫愛好者提供一個交流聚會的空間，沒想到人氣超乎預期，月讀女僕咖啡廳從高雄起家，到現在臺北、臺中、臺南都設有店點，更跨足海外，在東京秋葉原開店，受到日本ACG同好熱烈好評，成為另類臺灣之光，甚至有日本粉絲特地到臺灣沿店踩點，這些出乎意料之外的發展，是鄭傑中最初未曾想過的。

「萌鍋貓又」不只餐點美味，從餐廳空間、店員服飾到食材都融入超萌貓耳元素。(攝影/Cartar)

「早期大家對動漫都有一些刻板印象，因為對產業不了解，總是容易形成負面標籤，當時動漫的同好很難找到場所可以安心分享，女僕咖啡廳就是為此而存在。」鄭傑中說。實際來到萌鍋貓又，店內從餐廳空間、餐點造型到服務人員造型設計等，都可見到超萌的貓耳元素，「餐廳提供一個療癒的場所，讓同好在這裡取暖、交流，提供一個可以來用餐，又能聊興趣的場所。」鄭傑中表示。

隨著資訊流通快速，高雄ACG同好的小眾力量逐漸集結，鄭傑中說，目前相關店家大多分散各地，較為可惜，他期盼各界人才合作結盟，未來有機會形成高雄動漫產業聚落，一起維護珍貴的動漫文化。

除了靜態的漫畫、玩具商品，地下街還有日本遊戲機種。(攝影/Cartar)

讓快樂與青春永駐 墨凡「高雄駅一番街」動漫聖地

在高雄捷運與墨凡有限公司規劃下，高雄車站捷運地下商場於去（2023）年變身超人氣的「高雄駅一番街」，成為南部首座以ACG為主題的商店街。高雄駅一番街分為B2美食街和B3動漫主題街，集結餐飲、動漫主題選物、盲盒、遊戲、扭蛋等多元店家，占地超過千坪，加上結合臺鐵、捷運的軌道經濟，帶動ACG產業聚集，成為南臺灣具代表性的地下街遊樂天堂。

專營英國戰鎚商品的「Dr. Hammer Hobby Shop」受到玩家熱烈歡迎，店家假日有開設組裝著色課程，時常座無虛席。(攝影/Cartar)

步入高雄駅一番街，各個店家人潮絡繹不絕，包括日本最大漫畫遊戲連鎖店「安利美特」、女僕火鍋餐廳「萌鍋貓又」、專營英國戰鎚商品的「Dr. Hammer Hobby Shop」、歐洲人玩具店、楽玩多、萊瑟熊熊玩具店及格玩小舖等店相繼進駐，同時還有日本原汁原味的遊戲機種，可以打太鼓、跟隨音樂跳舞闖關，成功吸引動漫迷慕名前來。

日本最大漫畫遊戲連鎖店「安利美特」進駐高雄駅一番街。(攝影/Cartar) 安利美特獨家販售與蜜柑站長的聯名商品。(攝影/Cartar)

「其實動漫店家非常團結，得知有一個場域能把大家聚集起來，成為動漫同好的相聚處可以說令人期待。」墨凡商場營運部經理何欣蓓表示，她回憶成長階段，總是跟著哥哥偷偷去書局翻漫畫，如今親手經營ACG主題商場，彷彿把收藏在心底的那段美好小時光，又再次延續下去。

商場通道牆邊的塗鴉牆，有著滿滿的圖畫與留言，成為一幅獨特的共同創作。(攝影/Cartar) 高雄駅一番街集結動漫、玩具、盲盒、遊戲、扭蛋等店家。(攝影/Cartar)

高雄火車站周邊有補習班、電腦街，向來是學生族群聚集之處，隨著「高雄駅一番街」出現，也吸引更多學生來到這兒，隨處都有青春、歡笑的聲音。商場樓層的通道牆邊，還特別設計塗鴉牆，讓來這的人可以恣意圖畫，寫下心語，何欣蓓說：「就像以前去泡沫紅茶店，喜歡在店家牆壁上寫下片語留言。」整面留言牆滿載青澀回憶。

墨凡商場營運部行銷專員應佳容也提到，自高雄駅一番街開始營運後，看著店家一間間進駐，商場逐漸熱鬧起來，她對高雄ACG產業發展充滿期待。加上高雄捷運原創IP角色蜜柑站長、輕軌少女隊等，搭配暑假舉辦夏戀高捷動漫季，讓高雄成為南臺灣動漫迷的聖地。應佳容表示，「高雄駅一番街」將持續舉辦相關主題活動，希望對ACG有興趣的新手，能有多一點接觸瞭解的機會，擴展更多發展可能。

「萌鍋貓又」店內處處是可愛貓耳元素，成為動漫同好交流的療癒空間。(攝影/Cartar)

來高雄駅一番街逛店、找盲盒、追最新的漫畫，走累了還能到商場餐飲服務區休息，這裡不僅有在地飲食店家，也能約吃「萌鍋貓又」火鍋或到「金田不二家」點份動漫主題套餐，或到店內挖寶二手玩具公仔，一站式完成娛樂消費與餐飲服務。

除了動漫畫、玩具店家，商場內還設有多家美食餐廳，顧客逛街後有個地方可休息、分享玩樂心得，一站式滿足需求。(攝影/Cartar)

「我有觀察到喔！」何欣蓓像個小女孩似地分享：「放學後學生們會開始來到這裡，找玩具啦、喝杯飲料啦，這裡宛如學生們放學後的好去處。」以前到書局偷翻漫畫書，而今能自由地在ACG主題商場裡閒晃、消費，也讓ACG產業有了新興希望。

「在文字之前，我們看繪本，漫畫也是圖像語言，是許多人童年的共同記憶。」鄭傑中樂觀地期待著，他認為高雄ACG產業擁有絕佳優勢，只要官方與民間共同營造優質環境，孕育出未來更好成果是指日可待的。

• 高雄駅一番街

地址：高雄車站捷運商場（高雄車站地下二、三層）

• 萌鍋貓又

地址：高雄市三民區建國二路320號B3（高雄駅一番街｜墨凡捷運高雄車站商場）

FB：萌鍋貓又

IG：nekomata2943

• ACG相關工作者介紹

月讀女僕咖啡廳創辦人鄭傑中。(攝影/Cartar) ▲ 月讀館TUKUYOMI創辦人／鄭傑中

擔任AKIBA觀光協議會顧問

最喜歡的動漫作品：黑鐵

墨凡商場營運部經理何欣蓓。(攝影/Cartar) ▲ 墨凡商場營運部經理／何欣蓓

最喜歡的動漫作品：龍貓

收藏公仔小物：原子小金剛

墨凡商場營運部行銷專員應佳容。(攝影/Cartar) ▲ 墨凡商場營運部行銷專員／應佳容

啟蒙的動漫作品：庫洛魔法使