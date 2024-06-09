KO-IN與DAKUO-高雄科技創業最佳孵化器

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高谷科技、誠研創新】

位於高雄市中心的KO-IN智高點與DAKUO數位內容創意中心(以下稱DAKUO數創中心)是高雄市政府經發局直營的創新創業園區，自成立以來已成功孵化上百家新創公司，現在仍是各家新創搶著進駐的熱點，園區育成的成功案例很多，像是進駐DAKUO數創中心的軟體新創公司「高谷科技」即是其中的代表。需要去診所看病但不耐現場久候的民眾，都會嘗試以手機先在「診所通APP」掛號，再從手機得知看診進度，省去候診時間，相當方便。「診所通APP」於今（2024）年五月突破14萬用戶，這個熱門產品就是由「高谷科技」團隊所開發與營運，更是DAKUO數創中心發展「線上線下虛實整合」的關鍵團隊之一。

高谷科技自行研發的診所通APP已擁有超過14萬的用戶肯定，友善的使用介面與令人滿意的用戶體驗，是產品成功的關鍵，未來將持續與解決民眾需求為優化目標，讓更多的合作診所與產業價值鏈加入診所通生態系。(圖片提供/高谷科技)

高谷科技執行長劉信政說，疫情後民眾改變看診習慣，高谷科技看好診所線上預約看診的趨勢與商機，致力開發自有品牌APP「診所通」，初期目標對象為診所，但受限診所本身後台系統及醫師使用者，下載量並不高。在多次的內部腦力激盪後拋出「你的目標客戶如果不是診所，那會是誰？」的思考後，團隊重新調整，不再以說服診所加入再找消費者的方式發展，轉而以消費者需求串接診所的路徑來思考，讓「診所通APP」流量下載數呈現指數型成長，功能項目也從全臺診所線上預約、看診進度到快速搜尋診所地圖等，陸續加入打造個人化首頁、開放個人健康管理等服務。劉信政表示，「而這樣的商業模式轉型與觀念開竅，要特別感謝園區營運輔導單位「誠研創新」的專業引導與熱情感染，加快我們自信轉身，擁抱商機。」

KO-IN智高點與DAKUO數創中心提供完整的創業育成輔導服務，從空間與人才資源、技術驗證、經管輔導、市場行銷到資本引入等項目，共同發展國際化的創新產業聚落。(攝影/Carter)

負責營運兩處新創基地的誠研創新營運總監曾韋婷補充指出，診所通APP的服務模式就是線上線下整合導流的智慧商務，使線上的數位身份與線下的實體身份可以互相呼應並為用戶作出更意想不到的價值感受，讓用戶快速為你的創新創意買單，這就是我們在園區內所追求的育成目標。曾韋婷解釋「新創輔導育成的方法和策略其實都差異不大，我們更強調的是落實。」DAKUO數創中心於101年成立迄今，已邁入第13個年頭，不同於其它新創基地以技術為前提，DAKUO數創中心以數位內容為基底，鼓勵新創團隊品牌創業、商業模式創新，朝線上線下虛實的智慧商務整合發展邁進，期待打造微笑曲線的兩端。

當台積電的先進半導體製程以及鴻海的電動車共研平台紛紛來到高雄後，勢必要同步發展在地化產業鏈，力拚最短時間完成核心軟硬體技術的在地研發與商轉，這樣才能發揮以大帶小的最大投資效益，帶動創新產業的蓬勃發展。然而，創新技術的研發成功之道，莫過於更多的創新人才與更好的創業環境，KO-IN智高點即是扮演創新科技事業孵化器角色，透過企業出題，新創解題模式共同在KO-IN園區激盪創新解決方案並完成技術驗證爭取市場商機。

KO-IN智高點於112年底設置「數位孿生實驗室」，讓出題的中大型企業融合實驗室共研的高雄新創及中小企業，共同爭取以市場需求為導向的技術研發機會，進一步合作接單成為其產業供應鏈，並對接更多國際市場創新商機。 (圖片提供/誠研創新)

KO-IN智高點新創公司「鑫雲科技」核心產品「AIoT智慧刀把」及其CNC精密加工智慧解決方案，即透過與國立高雄科技大學、東台精機以及磐儀科技等學研單位與產業大廠共同合作研發成功的成功案例，預計今年度將正式銷售於企業客戶。另一家園區新創公司「連奕科技」擅長軟硬體系統整合以及AIoT物聯網產品研發，去年亦透過數位孿生實驗室共研模式與美商洛克威爾合作，導入CMMS(電腦化維修管理系統)平台產品「Fiix」來加值本身的核心產品「導引式智慧標籤系統」，連奕科技除了積極耕耘各大醫學中心的智慧藥櫃系統，也透過KO-IN園區協助來鏈結其他產業的應用需求，預期團隊在今年也將迎來業務大幅增長的機會。

連奕科技於數位孿生實驗室展示智慧標籤於取藥應用場景，透過手持掃描器掃描電子標籤，可快速正確於醫院資訊管理系統回報取藥數量。(攝影/Carter)

高雄市政府經發局說明，KO-IN智高點、DAKUO數創中心以及去年甫開幕招商的大港創艦基地，都是鼓勵技術創新與落地創業的最佳孵化平台，目前已具備從0到1以及從1到IPO的完整輔導模式與各項必要資源介接，歡迎在地與國內外新創團隊選擇高雄作為創業起點並以此邁向全球市場。

• DAKUO數位內容創意中心