尋覓跨時代的記憶 日光照相館

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee】

在相機和手機尚未普及的年代，每個杉林人家中可能都有「日光照相館」出品的照片。青春洋溢的沙龍照、畢業照、證件照、結婚照、甚至人生最後一張畢業照，幾乎都由老闆張仁葵掌鏡。雖然相館早在25年前歇業，二女兒張春香仍妥善地保存當年父親及祖父張連有拍攝的老相片，數百張珍貴的黑白影像，紀錄早年旗美地區發展；也紀錄著許多人從懵懂到白髮的人生重要時刻。

張春香與父親張仁葵的肖像合照。肖像照約拍攝於民國40年，張仁葵從源興照相館學成準備返鄉，當時流行在照片上題座右銘。(攝影/Cindy Lee)

杉林第一間照相館 日光照相館

張仁葵的祖父在日治時期是地方的望族，父親張連有1938年赴廣州，擔任日本軍方機關報紙《廣東迅報》的攝影記者，1942年隨軍投入馬來戰場，1945年二戰結束後失蹤未歸，居住於杉林上平的張家亦逐漸沒落。

張春香非常珍惜父親張仁葵留下的攝影器材和老照片，每一張照片的背後都有一個故事。(攝影/Cindy Lee)

母親早逝，少年時期的張仁葵就一肩扛起照顧弟妹的責任，以伐木維生。民國40年，當時23歲的張仁葵想習得一技之長，或許是父親熱愛攝影的形象刻印於童年記憶中，讓他決定走上攝影之路。張春香回憶父親口述的故事：「那時很窮，他沒有錢坐車，跟村裡的人借了一輛腳踏車，從杉林騎到左營，自己去左營源興照相館接洽當學徒。」

張仁葵先生演奏小提琴。此照片為張仁葵自己上的人工彩色照片，當時臺灣尚未有彩色照片。(翻拍/Cindy Lee)

以前的學徒都得從打雜做起，少說要三年多才有資格掌鏡，張仁葵憑藉自身努力以及老闆的特別關照，三個月就出師，他自願接下其他人的工作，晚上師兄弟外出看電影，他獨自留在相館練習修底片。認真的態度獲得源興照相館老闆的賞識，希望他入贅當女婿，但張仁葵沒有接受，選擇回到張家伙房，開設杉林首間照相館。當時杉林尚未有電，只能利用伙房天井的自然光拍照，「日光照相館」之名由此而來。

後來同住伙房的叔公於天井築起圍籬，分隔兩家人的使用空間，好友適時熱心提供自家光線充足的天井，張仁葵於是短暫搬到朋友家拍照。當年旗山圓潭一帶有數個軍營，人口聚集的地方對照相的需求也較大，張仁葵轉而到圓潭發展，就在派出所對面租下一間小店面營業。圓潭的相館沒經營太久，民國45年左右，杉林已有電力供應，張仁葵返鄉，與兄弟分家後，搬到曾祖父留下的瓦房老店鋪，在上平村大街掛起日光照相館招牌。

民國44年拍攝於張春香的二姑媽結婚後，當時結婚照都是請攝影師前往新人家中，為全家族的人拍攝合照留念。照片中可見當年美濃客家婦女的服飾，仍以穿傳統客家藍衫、梳簡易的髮髻為主。(翻拍/Cindy Lee)

鏡頭下的吉光片羽

民國四、五十年代，照相器材尚未普及，上相館拍照是生活中的大事，除了證件照、結婚當天的紀念照，過年時許多家庭會特別梳妝打扮，到日光照相館拍下全家福照。張春香印象最深刻的是，有天店裡來了一位鼻青臉腫的客人，臉上還沾著醬油和調味料，原來是剛剛與人打架衝突，在那個連警察局都沒有照相設備的年代，拍照存證也是張仁葵的工作之一。

張春香的童年記憶裡，父親工作的身影認真嚴謹，「他修底片的鉛筆很長很尖跟針一樣，修底片時要很安靜，如果忽然有聲音嚇到他，稍不注意筆尖就會斷掉，我爸工作時很嚴肅，我們都不敢吵他。」日光照相館的品質和技術受到肯定，鄰近地區的人也會特地來上平找張仁葵拍照，當時相館營收比夫妻任職老師的雙薪家庭還高一些。

一系列機車出遊的照片，勾勒出張仁葵的時髦生活態度。50年代初，師範學校畢業新上任的小學教師月薪僅700多元，當時的張仁葵已經捨得買下昂貴拉風的偉士牌機車。(攝影/Cindy Lee) 民國48年，張仁葵與妻共遊左營春秋閣。(翻拍/Cindy Lee)

除了在相館內幫客人拍照，閒暇之餘，張仁葵喜歡背著相機、騎著心愛的摩托車出遊，為自己和家人留下無數生活寫真。張春香翻閱著老照片，娓娓道來說不完的故事，照片裡年輕帥氣的張仁葵拉小提琴、與好友嬉鬧打獵、擁有村子裡第一輛機踏車、騎拉風的偉士牌出遊，而人物背景可見土角厝和水井、日治時期的亭仔腳店鋪、三桃山風景區、蓮池潭畔春秋閣、當時東南亞第一的月眉吊橋⋯⋯黑白影像凝結張家人幸福的日常點數滴，也間接紀錄許多杉林、甲仙、美濃、旗山的街道樣貌與生活文化。

旗美社區大學校長張正揚校長推動舉辦「穿越時空的快門，杉林日光照相館—張連有、張仁葵父子攝影回顧展」，於旗山生活文化園區展出40多張老照片。(攝影/Cindy Lee)

地方文史資料庫

103年，杉林圖書館舉辦老照片展，聯繫張春香商借照片，開啟她整理家中老照片的契機。108年高雄市歷史博物館及客委會委託美濃愛鄉協進會搜集老照片，做為地方文史資料收藏，當時美濃愛鄉協進會進行多次田調訪談，讓老照片中的時空背景更加清晰立體。

不同時期的日光照相館照片，以及張仁葵拍照常用的相機。(攝影/Cindy Lee)

日光照相館珍藏的杉林記憶和旗美故事，在2024年5月中剛結束的「穿越時空的快門，杉林日光照相館—張連有、張仁葵父子攝影回顧展」完整呈現。展覽由旗美社區大學主辦，在旗山生活文化園區展出53張老照片，邀請張春香錄下語音導覽，透過解說讓民眾彷彿搭上影像時光機，重溫旗美地區發展的歲月故事。

旗美社區大學張正揚校長分享：「我在美濃長大，從不知道美濃湖以前有遊船活動，看到這張照片才認識美濃湖的前世。如果沒有這些老照片，我們很難想像過去的面貌。」因此，當社大團隊進行杉林新庄村史寫作計畫的田調訪查，認識已結束營業的日光照相館，猶如發現寶山，興起辦影像展的念頭。張正揚校長進一步表示，未來計畫將老照片集結成冊，「我們要跟時間賽跑，如果不趕快進行老照片的專業數位保存，很快就會損毀。」

老照片中時常可見張仁葵與好友出遊的照片，也常常架以腳架自拍。這兩張照片攝於民國40年代，分別是美濃湖畔的美湖遊船場及美濃湖畔划船合影。(翻拍/Cindy Lee)

陪伴杉林人成長的日光照相館雖然不再營業，但張仁葵的攝影作品，為旗美地區的時代風景按下了永恆停止鍵，留住在每個人心中鮮活顯影。未來張春香也規劃在日光照相館舊址，繼續展出祖父張連有和父親張仁葵拍攝的老照片，讓更多人認識杉林旗美地區的前世，並打造出杉林的地方特色。