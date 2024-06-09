打造友善職場 職務再設計工作好助力

【◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/李瑰嫻】

「年紀大了，每次搬重物腰椎真的很吃力；螢幕字體太小看不清楚，如果有大螢幕，那該有多好！」為解決中高齡及身心障礙者職場上可能面臨的疑難雜症，高雄市政府勞工局配合勞動部「推動職務再設計服務計畫」，提供就業輔具，透過科技輔助改善工作流程，打造高效率且友善的職場環境。

職務再設計 讓中高齡及高齡者工作幸福有感

「我們公司最年長的員工78歲，每天還是照常上班！」安稼企業股份有限公司總經理蔡東伯笑著說，公司位於仁武區，創立至今已走過48個年頭，許多員工從草創期就共同打拚到現在，30多名員工中，45歲以上員工佔比超過6成，其中包含4位超過65歲的員工，仍活躍於工作崗位，體力不輸年輕人。

安稼企業股份有限公司45歲以上員工佔比超過6成，透過職務再設計計畫申請補助，打造中高齡及高齡者友善的作業環境。(攝影/李瑰嫻) 「退休在家也是看電視，還不如來公司看電腦。」72歲的蔡大姐說，她擔任出納工作已20多年，公司為她申請24吋大螢幕，加購背靠墊、文鎮型放大尺，董事長更以Excel設計函數，讓薪資計算快速又便利。來到工廠生產線，專案申請補助的「真空搬運機」具有真空吸取功能，減輕員工搬動重達2、30公斤物品的體能負擔，搭配手提式打包機，整天作業下來不再腰酸背痛。

「廠房要大清掃的時候，用這臺機器可以省力很多。」78歲的郭大哥手持吹地機，迅速清理地面殘屑與廢料。屆齡退休後再重返職場的他，以多年工作經驗，協助公司解決從清掃到維修等各類問題，公司所申請的吹地機、電動拖板車等器材，讓他在上工時不需過度勞動。

真空搬運機(上)與吹地機(下)、電動拖板車等器材，幫助員工節省體力，也可減少職業傷害。(攝影/李瑰嫻)

「工廠缺工，年輕人較無意願應徵，另一方面工廠也仰賴老員工的經驗和智慧。」蔡東伯表示，透過職務再設計不僅改善工作環境及作業流程，也提升員工工作效率，降低職業傷害可能性，能輔助員工延續職場生命，對企業和勞工來說都是雙贏。

協助身心障礙者就業 有效運用人力

除協助中高齡及高齡勞工克服工作障礙並增進效能外，「職務再設計服務計畫」對象也包含身心障礙者，像勞工局就聘用視力障礙勞工，負責市民朋友電話的諮詢與中轉。

在勞工局擔任電服員的林小姐，利用大曲面螢幕以及電子放大輔具，可幫助查找資料更加便利。(攝影/李瑰嫻)

「勞工局您好，有什麼需要為您服務的嗎？」流暢的對答展現高度專業，視障電服員林小姐和謝先生在勞工局工作約半年，比起其他電服員，視障者需要花更多時間記憶各科室的資訊與相關回答，因此更仰賴輔具協助。

「我們透過計畫，為他們申請大曲面螢幕，內建放大軟體讓字幕看得更清楚。並安裝螢幕報讀軟體、申請聽書機，以方便將通話內容直接轉為文字紀錄。」勞工局說，申請這些設備後，當民眾詢問五花八門的勞工問題時，就能迅速查找資料並轉介相關單位。

各種電子工作輔具成為視障員工的眼睛，協助提升效能並排除工作障礙。(攝影/李瑰嫻)

為鼓勵及照顧身心障礙及中高齡、高齡勞工朋友續留或重返職場，雇主可透過「推動職務再設計服務計畫」依個案需求提出補助申請，改善工作設備或提供就業輔具，協助個案排除工作障礙，共同營造友善職場環境。

高雄市政府「推動職務再設計服務計畫」洽詢單位：

• 身心障礙者

主管機關：高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

聯絡電話：（07）321-4033

• 中高齡及高齡者

主管機關：高雄市政府勞工局訓練就業中心

聯絡電話：（07）733-0823