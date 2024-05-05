故事，開啟於認真專注的每一刻。高雄的24小時，從破曉到黑夜極美綻放。

天微光，山上的菜園、各地果園已經開始工作，早餐店裡香氣四溢，為大家預備一天的活力。穿梭各地的公車駕駛長，巡檢車輛後開著巴士出車，守護著大家通勤的平安；美濃傳承古法、印刻地方滋味的手工柴燒的豆皮飄香；鹽埕一針一線製作的繡花鞋，則乘著時代風華走來。

日落時分，人們在黃昏市場熱情的叫賣聲中採買，隨之城市燈火亮起，夜景璀璨，全國第一個開放夜間遊客參觀的高雄燈塔，守著港邊，與大海星辰相伴，引導船舶歸岸。

而有些人事物更是不分日夜，在城市中默默守望。比如說燈塔，比如說母親，也比如晝夜投入夢想的頭家。全年無休，他們在現實與夢想間穿梭，恪守崗位，照亮了我們前方的天空。

5月是母親的節日，也是向「女力」致敬的時節。我們一起為這城市中，認真過每一刻的人物致敬，也一起來用心感受，高雄的「美」一刻。