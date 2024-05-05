高雄「美」一刻

聯合新聞網／ 高雄畫刊
充滿愛的藝術裝置，一起來手比愛心。(攝影/Carter)
充滿愛的藝術裝置，一起來手比愛心。(攝影/Carter)

　　故事，開啟於認真專注的每一刻。高雄的24小時，從破曉到黑夜極美綻放。

　　天微光，山上的菜園、各地果園已經開始工作，早餐店裡香氣四溢，為大家預備一天的活力。穿梭各地的公車駕駛長，巡檢車輛後開著巴士出車，守護著大家通勤的平安；美濃傳承古法、印刻地方滋味的手工柴燒的豆皮飄香；鹽埕一針一線製作的繡花鞋，則乘著時代風華走來。

　　日落時分，人們在黃昏市場熱情的叫賣聲中採買，隨之城市燈火亮起，夜景璀璨，全國第一個開放夜間遊客參觀的高雄燈塔，守著港邊，與大海星辰相伴，引導船舶歸岸。

　　而有些人事物更是不分日夜，在城市中默默守望。比如說燈塔，比如說母親，也比如晝夜投入夢想的頭家。全年無休，他們在現實與夢想間穿梭，恪守崗位，照亮了我們前方的天空。

　　5月是母親的節日，也是向「女力」致敬的時節。我們一起為這城市中，認真過每一刻的人物致敬，也一起來用心感受，高雄的「美」一刻。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.05】

延伸閱讀

信驊、Skymizer南進高雄 陳其邁：半導體產業鏈如虎添翼

改造父親留下模擬槍 高雄多元計程車司機持槍、毒被逮

高雄聯結車撞拖板車 賓士車無端受損

北市推勞工「離線權」高雄會跟進？ 勞工局：可試辦

相關新聞

高雄「美」一刻

故事，開啟於認真專注的每一刻。高雄的24小時，從破曉到黑夜極美綻放。

深耕80年的養鱸世家 鱸好家品牌創辦人葉芳

高雄彌陀區以水產養殖著名，當地可見一池池相連的魚塭，彷彿澄澈晶瑩的珍珠。嫁入養鱸世家的葉芳，與先生許懷聰攜手打拚，夫妻倆對創業一路堅持，從歧見到分工合作，細膩勾勒他們從魚塘到市場的心路歷程，也詮釋出夫妻相處與家庭生活的精彩故事。

型農女力林琇棉 用芭樂開啟綠色新世界

晨曦縈繞，露水沾濕了林琇棉的雨衣。正當眾人還在酣睡中，她已展開芭樂園的農事工作。清晨果園氤氳著微光，與正午的熾熱截然不同。這微弱的曙光映照在芭樂的透明套袋上，讓林琇棉能夠細膩地審視每顆果實，分辨它們是否可以採收。淡淡晨光中，芭樂散發出冰冰涼涼觸感，使人不禁感受到一絲絲自然的清新。

港都客運駕駛長劉莉薪 與乘客溫暖互動每一天

天才矇矇亮，整座城市尚未甦醒，劉莉薪的身影已出現在高雄公車加昌站一角。她是港都客運的駕駛長，清晨就加入出車行列。坐上駕駛座位，開著巴士靠站、離站，向乘客道早安，也不忘提醒他們小心上、下車，這樣的用心溫暖，是劉莉薪工作的常態。

Hayley's Pilates 海莉皮拉提斯以愛與關懷綻放的創業之路

「好優美的運動！」原本於醫院擔任物理治療師的海莉，偶然接觸到同樣能改善身形、提升肌肉張力的「皮拉提斯」運動後，決定辭去職務、轉換跑道，全心投入皮拉提斯事業。在學習進程中她也經歷了生產，體會當媽媽的辛苦，她秉持「創造能讓女性放鬆運動的空間」的初衷，打造了讓媽媽也能帶孩子一起運動的「Hayley's Pilates 海莉皮拉提斯」。

街頭巷尾早餐店 開啟活力美好一天

清晨陽光升起，高雄早餐店已湧入許多民眾，以新鮮現做美食開啟美好一天。無論是飽足飄香的肉燥飯，還是外酥內軟的現烤燒餅油條，在街頭巷尾屹立多年，融合高雄的美食特色，也匯集在地文化與人情味。跟著高雄人走入巷仔內的人氣早餐店，感受活力十足的美味風景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。