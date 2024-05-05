深耕80年的養鱸世家 鱸好家品牌創辦人葉芳

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/葉芳】

高雄彌陀區以水產養殖著名，當地可見一池池相連的魚塭，彷彿澄澈晶瑩的珍珠。嫁入養鱸世家的葉芳，與先生許懷聰攜手打拚，夫妻倆對創業一路堅持，從歧見到分工合作，細膩勾勒他們從魚塘到市場的心路歷程，也詮釋出夫妻相處與家庭生活的精彩故事。

許懷聰的家族從阿公那一輩開始，從事養殖業已有80年，先後養殖鱸魚、石斑、龍膽、虱目魚、白蝦等各種水產，其中又以鱸魚最為悠久。葉芳表示，因鱸魚對鹽度適應範圍較廣、成長迅速且肉質細膩，因此成為家族養殖的傳統項目，也是目前唯一主力。

從許懷聰阿公那輩開始，從事養殖業已有80年，鱸魚養殖更是家族傳統項目，也是目前唯一主力。(圖片提供/葉芳)

談及養殖甘苦，許懷聰坦言 20年前有機養殖尚未普及，魚塭常面臨魚病困擾。後來採用類生態友善環境養殖方式，嘗試以益生菌提升魚體免疫力，讓牠們體質強健，不需倚賴抗生素與動物用藥。這項嘗試因需墊高養殖成本，一度讓夫妻倆遭受長輩們質疑與反對而倍感挫折。

問起主要負責行銷的葉芳，為什麼會想到要投入鱸魚產品開發呢？「一開始為了幫老公賣魚，中途則為了賺錢，人家要什麼我就賣什麼，成了人人可許願的生鮮雜貨店。」葉芳意識到與初衷背道而馳，於是砍掉重練，摒棄牛肉、雞肉、水果、肉粽、烤肉組、年菜等種種雜貨，回頭專注於自家的鱸魚產品。

加熱即食的舒肥鱸魚料理共有薑絲鹽焗、破布子、越式酸辣及泰式檸檬等4種口味，是零廚藝的好幫手。(攝影/Carter) 全魚精煉的鱸魚精，方便好吸收，是補充體力首選。(圖片提供/葉芳)

2020年「鱸好家」品牌正式成立，葉芳在創業過程中，不斷調整心境，並積極汲取市場的反饋和需求，調整產品結構和經營策略。她說：「我很喜歡對客人講解、介紹，更積極參展、比賽。」在第一線獲取顧客意見後，不管正、負面，她都會提出來與家族養殖成員共同討論、評估可行性，再調整以因應市場期待與變化。

即便分工明確，但當老公忙於魚塭工作時，葉芳也會主動幫忙。(攝影/Carter) 獲選為第五屆百大青農的葉芳，所開發的鱸魚產品也多次得獎。(攝影/Carter)

意識到養殖產業升級需要朝多元方向去改善質與量，因此若有大型或重要展覽，葉芳也常邀老公一起去獲取新知。「賣魚不是只能賣整條鮮魚，也可以開發加工品，例如快速上桌的鱸魚料理、滴滴精純的鱸魚精，及去刺的切塊魚排等。」這些產品都是葉芳參展或看展後所激發的靈感，觀察消費者與供應商的需求，再進一步嘗試新品開發。從以往單純賣給魚販，到現在大部分魚產已能由自己販售或加工，從擴大銷售通路到逐步提升營收，結果證明葉芳所選的這條路是對的。

知足快樂的養鱸人生，為葉芳創業之路開拓一片光景。(攝影/Carter)

談起創業之路如何在工作與家庭間取得平衡。葉芳說，一開始也常和老公理念不合吵架，她坦承當初一心想創業，拉著他四處上行銷課程，但他很難放下漁塭的工作到處趴趴走。經過溝通，我們決定分工，「老公負責生產，把魚塭顧好，目標是不能斷貨；我負責行銷，包括客服、跑展售，目標是把魚賣光光。」至於家裡的事，誰有空就誰去做，不去區隔什麼時間該工作、什麼時間該生活，「有時我們送小孩上學後，就手牽手去散步約會。這件事很重要，每天再忙也要撥出一小時給另一半，不只聯繫情感，也能維持雙向溝通。」

對一家人的向心力感到自豪又欣慰的葉芳，每當直播賣魚時，3個小孩就跟著爺爺奶奶，全家在現場組成包裝生產線，小朋友都不以為苦，反而人人樂在其中，使整個家庭充滿了生機和活力。「我們養的是生命，必須懷著開朗、感恩的心。」知足快樂的養鱸人生，為葉芳創業之路開拓一片光景。

• 鱸好家：三代傳承的養鱸世家

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