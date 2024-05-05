港都客運駕駛長劉莉薪 與乘客溫暖互動每一天

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/劉莉薪】

天才矇矇亮，整座城市尚未甦醒，劉莉薪的身影已出現在高雄公車加昌站一角。她是港都客運的駕駛長，清晨就加入出車行列。坐上駕駛座位，開著巴士靠站、離站，向乘客道早安，也不忘提醒他們小心上、下車，這樣的用心溫暖，是劉莉薪工作的常態。

取出油尺檢查機油的油量，是每天例行的車輛巡檢動作。(攝影/Carter)

「不只開車，我們還要照料乘客的安全與舒適。」劉莉薪出車前必定仔細巡查責管車輛，看看機油、冷卻水、皮帶、輪胎等有無異常之處，習慣提早做好檢查的她說，「若遇到突發狀況，也比較有足夠時間可以應變。」

「說也奇怪，我對車子頗感興趣，記得小時候的玩具都是小車車，似乎沒有過洋娃娃。」從兒時記憶到現在的駕駛長人生，劉莉薪表示，她起初在孩子就讀的幼兒園當才藝媽媽，並在園長邀請下擔任助教工作，之後碰上娃娃車司機退休，園長便詢問她是否有意願接任，從此與駕駛一職有了不解之緣。然而，隨著意識到少子化趨勢，她明白自己需要尋找新的出路。

劉莉薪喜歡自學，除了小客、大客職業駕照，這幾年還陸續考取了聯結車駕照、汽車教練證等。(攝影/Carter)

機會是留給有準備的人，劉莉薪思考著，既然已有職業小客車駕照，不然再去考職業大客車駕照吧！就是因為手握這張駕照，開始了駕駛長生涯，甚至一度成為車體廠的試車員，種種經驗讓她對車輛有了更深的認識，也在自我成長上獲得滿足。

如今，劉莉薪是港都客運現役駕駛長，對她來說，每天最大的滿足來自於與乘客的互動。她特別關注長輩的安全，時常提醒他們小心上下車。這樣的細心與關懷，讓她贏得乘客的好感與友誼。曾經有一位年長的常客，擔心劉莉薪開車時肚子餓，特地騎著腳踏車送食物給她，這份心意讓她感動不已；另一位乘客則是時常將自己種的菜送給她，這些小小的溫暖，為她的平凡日常增添了色彩，也讓她對駕駛這份職業更加熱愛。

四個寶貝的超級媽咪 抓緊時間親自下廚

對於一位擁有4個孩子的母親來說，平衡工作與家庭生活是一項挑戰。在孩子尚未獨立前，她只能利用中退休息短暫幾個小時，趕回家弄個飯菜或整理家務，盡可能地照顧家庭。劉莉薪表示，她雖然在外工作一整天，仍希望孩子們能夠吃到她親手煮的飯。如今小孩都大了，對媽媽的職業也更加理解與支持，這讓她可以專注、無後顧之憂地做好每一天的駕駛工作。

她時常提醒乘客，當車輛尚未完全停穩時，絕對不要急著站起來。(攝影/Carter) 對於有意進入駕駛領域的人，劉莉薪給出了自己的建議，除了專業技能外，她認為更重要的是熱忱與耐心。搭公車的人群中有很多老弱，特別需要關愛與照顧，而作為一名駕駛，應該要有足夠的耐心與服務熱忱，同理、用心關懷每一位乘客。

展望未來，劉莉薪希望能持續在駕駛長的崗位上發光發熱，將溫暖與用心傳遞給更多人。她深信，在這個快速變遷的社會中，每一份溫暖的交流都能為他人的生活增添一絲光亮，期許自己能夠不斷地在專業領域成長與進步，帶著滿滿熱情與期待成就更好的自己。