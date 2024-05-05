Hayley's Pilates 海莉皮拉提斯以愛與關懷綻放的創業之路

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/海莉皮拉提斯】

「好優美的運動！」原本於醫院擔任物理治療師的海莉，偶然接觸到同樣能改善身形、提升肌肉張力的「皮拉提斯」運動後，決定辭去職務、轉換跑道，全心投入皮拉提斯事業。在學習進程中她也經歷了生產，體會當媽媽的辛苦，她秉持「創造能讓女性放鬆運動的空間」的初衷，打造了讓媽媽也能帶孩子一起運動的「Hayley's Pilates 海莉皮拉提斯」。

先生是空間規劃的重要推手，依照海莉的需求，再由先生執行讓想像成真。(攝影/Carter)

「很多媽媽都希望能運動，但會遇到沒人能帶孩子就無法來上課的情況。」海莉說，「在這裡，孩子可以在教室盡情地坐臥翻滾，等媽媽下課。」溫馨空間裡不僅有專業的器械，設計上更考量孩童安全，減少不必要的凸出物，讓媽媽和孩子都非常喜愛。

「皮拉提斯是在學習控制身體，讓大腦專注於自己的身體。」海莉自己曾經因在醫院長時間工作，身體出現問題而住院。她觀察到許多人在工作時因為重複動作、不留意而讓身體處於不對的姿勢，而練習皮拉提斯能幫助身體調回中立位置、學習活動身體多元的方式，「比方駝背的人，其實你的脊椎是可以直起來、甚至旋轉、往後伸的」。她結合運動科學，運用墊上、器械等方式，進行一對一教學，幫助學生們放鬆、享受專業的指導。

媽媽運動時，幼兒可以在教室內安全舒適的區域遊玩。(圖片提供/海莉皮拉提斯)

正如身體姿勢需要練習調整，生活要達到平衡，也需要某些取捨。身兼媽媽及創業者，海莉認為陪伴孩子比任何事情都重要，鼓勵追求自我成長的媽媽們不要著急：「我們想做的事情，不會因為小孩而停止！只是先按下暫停，等到孩子長大一點，再按下Play繼續前進」。

外觀小巧的穩定椅，主要用於訓練身體延展技巧及協調性。(攝影/Carter) 墊上皮拉提斯以地板動作為主，強調核心訓練，可以矯正不良姿勢。(攝影/Carter)

「我帶著小孩，又自己創業，忙碌是一定的，這一路以來，我很感謝先生的幫忙。」海莉的丈夫是她事業上的神助攻，不僅包辦了這個愛與關懷空間的設計，更在她教課時接送孩子、陪伴孩子，成為她創業路上的重要力量。另外，高雄的青創貸款也是助力之一，在她創業過程中，銀行針對每個階段需求給予協助，讓她可以全力衝刺事業，在從小到大生長的高雄，綻放自己的夢想。

緩解痠痛的動作分享

媽媽們由於需要頻繁彎腰，所以在下背處、肩頸、胸椎、肩胛骨等部位會容易產生酸痛，海莉老師特別和大家分享幾個能稍微緩解的動作。

• A.Breathing Flexed Forward

在瑜伽墊上坐直身體，雙膝彎曲踩地，雙手輕輕扶在小腿前側。鼻子吸氣時感覺脊椎延伸拉長，嘴巴吐氣的同時從頭逐節往下活動脊椎直到額頭靠近膝蓋，維持此姿勢用鼻子深吸一口氣，感受後側肋骨架的擴張，再緩緩用嘴吐氣，由尾椎開始逐節活動脊椎，將身體回到直立開始的樣子。（肩頸是放鬆的、不聳肩）

A.Breathing Flexed Forward。(圖片提供/海莉皮拉提斯)

• B.Breast stroke preps

身體呈現趴姿在瑜伽墊上肚子微微收緊，手肘彎曲、手掌在肩膀旁邊貼地，雙腿平行延伸拉長（如果可以腳背貼在墊子上，若無法則可以墊毛巾在腳背下），吸氣預備、吐氣時慢慢從胸椎伸直、頸椎延伸拉長，慢慢把脊椎伸展，手掌輕推墊子，肩胛保持穩定停留一個吸氣的時間，感覺頭頂往天花板延伸更多（注意下巴不抬高，視線平視前方，手肘保持彎曲），吐氣時再慢慢從胸椎往下貼平，回到起始位置。

B.Breast stroke preps。(圖片提供/海莉皮拉提斯)

這個動作可以練到上背及中背的肌肉，也能伸展胸椎及練習穩定肩胛骨，適合需要長期抱小孩或是需要低頭照顧孩子的媽媽們。