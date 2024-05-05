街頭巷尾早餐店 開啟活力美好一天

聯合新聞網／ 高雄畫刊
肉燥飯搭配油豆腐、貢丸和滷蛋「滷三寶」及虱目魚頭或魚肚，是最經典的招牌組合。(攝影/李瑰嫻)
肉燥飯搭配油豆腐、貢丸和滷蛋「滷三寶」及虱目魚頭或魚肚，是最經典的招牌組合。(攝影/李瑰嫻)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻】

　　清晨陽光升起，高雄早餐店已湧入許多民眾，以新鮮現做美食開啟美好一天。無論是飽足飄香的肉燥飯，還是外酥內軟的現烤燒餅油條，在街頭巷尾屹立多年，融合高雄的美食特色，也匯集在地文化與人情味。跟著高雄人走入巷仔內的人氣早餐店，感受活力十足的美味風景。

錦田肉燥飯創業至今40年，吸引不少熟客每日光顧，店面人潮總是絡繹不絕。(攝影/李瑰嫻)
錦田肉燥飯創業至今40年，吸引不少熟客每日光顧，店面人潮總是絡繹不絕。(攝影/李瑰嫻)

中正市場錦田肉燥飯 清晨4:30的滷肉香氣

　　一大清早天還未亮，新興區中正市場旁的錦田肉燥飯就開始忙碌起來，大鍋內倒入滿滿溫體豬肉，400斤的豬肉先炒出血水，再以小火慢慢逼油炒上兩小時，最後加入蒜頭酥、古早味醬油等調味料入鍋慢滷，濃郁醇香的肉燥味頓時瀰漫整條巷子。

第二代老闆李宗勳自豪地說，每碗白飯只要淋上我們自製肉燥，純香濃郁一下就吃到碗底朝天。(攝影/李瑰嫻)
第二代老闆李宗勳自豪地說，每碗白飯只要淋上我們自製肉燥，純香濃郁一下就吃到碗底朝天。(攝影/李瑰嫻)

　　從凌晨4點半賣到午餐時段，錦田肉燥飯只要一開門營業，人潮就沒有中斷過。「我們挑選肥三分、瘦七分的豬大腿和頸肉，手工切塊製作，這樣才會彈牙有口感。」第二代老闆李宗勳分享。招牌肉燥飯香傳40年的秘訣，手切豬肉大塊分明有嚼勁，搭配白飯軟Q適口，淋上長時間熬煮的老滷汁純香濃郁，讓人一下就吃到碗底朝天。

老滷汁滷出的虱目魚肚，搭配芥末醬或薑絲提鮮風味更佳，煎虱目魚腸香氣十足帶有嚼感。(攝影/李瑰嫻)
老滷汁滷出的虱目魚肚，搭配芥末醬或薑絲提鮮風味更佳，煎虱目魚腸香氣十足帶有嚼感。(攝影/李瑰嫻)

　　「從小，爸爸就會帶我來這裡吃，每樣菜都很好吃。」張先生說。儘管已經長大離家，偶而還是會來錦田點一份招牌的肉燥飯、滷三寶、滷魚肚等，懷念從小吃到大的好味道。

　　錦田自創業起，始終秉持真材實料，從最初只賣6、7種菜色，到現在新增炒青菜等品項。許多熟客數十年如一日，天天來店裡光顧，點上滷得軟嫩香鮮的虱目魚肚和魚頭，還有甜中帶甘的豆腐味噌湯，或者煎盤虱目魚腸與肉燥飯搭配，堅持傳統的古早味，不需任何花俏行銷，就能滿足顧客味蕾，為一天工作注入滿滿活力。

蛋餅油條加上燒餅的全套組合，搭配鹹豆漿更是美味加倍。(攝影/李瑰嫻)
蛋餅油條加上燒餅的全套組合，搭配鹹豆漿更是美味加倍。(攝影/李瑰嫻)

老莊豆漿店 名廚私房推薦

　　清晨6點半，正當眾人還在睡夢中，四維二路靠近廣州一街的老莊豆漿店早已人聲鼎沸、排滿人潮，狹小店內擠著近10名員工，手不停地舀豆漿、擀麵皮、炸油條，同時把擀好的燒餅皮，用長鐵鏟放入從開店用到現在的烙烤爐，把招牌燒餅、甜酥餅烤得外皮蓬鬆、焦香又酥脆。

老莊豆漿店創業至今35年，使用創業當初的骨董燒餅爐，全憑師傅經驗判斷，才能烤出外酥內嫩的口感。(攝影/李瑰嫻)
老莊豆漿店創業至今35年，使用創業當初的骨董燒餅爐，全憑師傅經驗判斷，才能烤出外酥內嫩的口感。(攝影/李瑰嫻)
第二代與第三代已接手店務，繼續傳承現點現做真材實料的道地滋味。(攝影/李瑰嫻)
第二代與第三代已接手店務，繼續傳承現點現做真材實料的道地滋味。(攝影/李瑰嫻)

　　「我們每樣都是現點現做，所以到客人手中都是熱騰騰的。」老闆莊既維說，老莊豆漿店創立於1989年，從媽媽頂下自宅樓下老兵開的燒餅豆漿店起，如今已傳承到第三代，35年來堅持傳統配方，製作出真材實料的爐火燒餅和手工蛋餅，不僅贏得在地好口碑，連知名主廚江振誠也讚不絕口，特別在亞洲米其林宣傳影片〈與主廚同行：高雄〉中推薦老莊豆漿。

灑滿芝麻的酥脆燒餅，口感香脆有嚼勁，吸引不少顧客慕名而來。(攝影/李瑰嫻)
灑滿芝麻的酥脆燒餅，口感香脆有嚼勁，吸引不少顧客慕名而來。(攝影/李瑰嫻)

　　「這裡的東西很新鮮好吃。」熟客莊小姐說只要經過，就會帶一份燒餅油條與甜酥餅回家。現烤燒餅外皮一咬即碎，夾入剛炸好的油條香氣十足，難得的是燒餅雖然層層香酥脆，內部卻濕潤不油，取而代之的是越嚼越Q彈的口感。

沒有多餘油份的蛋餅、油條與燒餅三件組，口感格外清爽。(攝影/李瑰嫻)
沒有多餘油份的蛋餅、油條與燒餅三件組，口感格外清爽。(攝影/李瑰嫻)
金黃酥脆油條不論想單吃或夾燒餅都很美味。(攝影/李瑰嫻)
金黃酥脆油條不論想單吃或夾燒餅都很美味。(攝影/李瑰嫻)

　　「老闆一份全套，一碗鹹豆漿！」熟客口中的「全套」宛如通關密語般，不需過多解釋老闆一聽就懂，依顧客需求製作蛋餅、油條與燒餅三件組。經鐵盤上烙熟的蛋餅，沒有多餘油份，口感格外清爽，和燒餅油條一口咬下，餅香、蛋香、酥烤香在口中唱起三重奏，不用加任何醬料就很美味，再搭配一碗鹹豆漿，無論是忙碌的一天開始，還是悠閒的週末早晨，都讓人感到幸福滿足。

• 錦田肉燥飯

電話：(07)226-4877

地點：高雄市新興區渤海街102號

FB：錦田肉燥飯

• 老莊豆漿店

電話：(07)715-3881

地點：高雄市苓雅區四維二路187號

FB：老莊豆漿店

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.05】

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