達人帶你逛！自由黃昏市場採買燃起主婦魂

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻】

太陽逐漸偏斜，左營區自由三路上的黃昏市場，叫賣聲此起彼落，接了孩子下課的家長、剛下班的上班族，推著菜籃車採買蔬果、魚蝦等生鮮食材。熟食攤則排起長龍，新鮮出爐的中西美食與現做料理，每一樣都讓人食指大動。左營自由黃昏市場各類料理食材與小吃美食雲集，是三寶媽王巧溱及許多高雄人的採買基地，也是饕客們吃飽喝足的好去處。

在市場購物可以直接面對販售者，傳遞有別於超市的人情味，和攤商聊天還能知道產地訊息。(攝影/李瑰嫻 )

占地寬廣 食衣住行應有盡有

「很多上班族媽媽都會說，自由黃昏市場就是傳統的貴婦市場。」王巧溱說：「雖然價錢有時候比其他市場貴一點，但販賣的商品五花八門、從在地到進口食材、醃漬類等，甚至食衣住行都有。」

左營的自由黃昏市場，占地寬廣攤位眾多。(攝影/李瑰嫻 )

身兼主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室講師，同時也是3個小孩的母親，王巧溱和許多女性一樣總覺得時間不夠用。把握接孩子放學的空檔，王巧溱常到自由黃昏市場採買晚餐食材，她表示黃昏市場比早晨營業的傳統市場方便，可以讓主婦在白天送小孩上課後，回家先處理家庭瑣事或休息，等到下午接小孩放學時再順便採買食材，「買晚餐和放學點心一次搞定。」王巧溱說。

到自由市場除了買菜，買點心也很適合。(攝影/李瑰嫻 ) 自由黃昏市場占地寬廣，挑高敞亮的空間內，蔬果、肉類、魚蝦等攤位按類別規劃，十分好採買，也減少走逛時的潮濕悶熱感覺。攤位前燈火通明，當季鮮筍、飽滿多汁的水果，還有從海港直送的海鮮和魚類等煥發光澤，新鮮看得見。王巧溱指出自由黃昏市場格外「貴氣」的特色，這裡的雞、豬、牛肉，大多放在冷藏櫃中販售，肉質新鮮度掛保證，同時又有傳統肉攤挑斤論兩，以及客製化切肉服務等優點。

市場內的肉類放在冷藏庫販售，確保新鮮度與品質，平台式陳列方便顧客親自挑選夾取。(攝影/李瑰嫻 )

專攻南部黃昏市場，擁有眾多加盟店的尚青蔬果批發，標榜每日進行農藥檢驗，讓消費者能安心購買。所有能想到的蔬菜幾乎一應俱全，店內還準備推車方便民眾選購，不少人乾脆推著菜籃車逛市場，買菜就像在逛超市。

從生鮮到熟食，自由黃昏市場樣樣俱全。(攝影/李瑰嫻 )

私房菜、當令食材 市場人情味最是美味

黃昏市場另一主力客群為上班族，許多攤販為此會幫顧客先搭配好食材，像是海瓜子與九層塔配套賣，買回家就能馬上料理。「逛傳統市場的好處，就是食材新鮮選擇多樣，充滿變化，一些季節性蔬菜，像是可以炒臘肉的蒜苔、西瓜綿等，通常賣幾天就沒了。」王巧溱指出超市的品項較固定，一些當令食材只能在市場看到，還有許多熟食攤老闆的私房菜色，也是可遇不可求。「像是這家阿桂師，我常跟老闆買麻辣鴨血和熟肉，回去排一下就是一道菜。」她指著滷牛肉、粉肝等熟食料理的攤位，老闆娘還製作了滷牛腱、肚、筋三寶拼盤，小酌宴客都合適。

自由黃昏市場內熟食攤位眾多。(攝影/李瑰嫻 )

來到產地直送專賣西瓜與鳳梨的攤位，老闆二話不說送上一大片西瓜讓顧客試吃，說：「新鮮最好吃。」經過「現殺」虱目魚攤、「代客剝蝦」的海鮮攤，還有專賣各種醃漬食材的攤位，王巧溱總會跟老闆聊上幾句，如：新出了哪些季節食材、哪些又受氣候影響尺寸變化以及價格漲跌等等。「傳統市場東西看得到、摸得到，老闆還會講些產地和食材的故事。」王巧溱強調說：「而且很有人情味，老闆會幫熟客留菜、半加工，有VIP的感覺。」

和老闆聊聊食材與產地的故事，體驗傳統市場獨有的人情味。(攝影/李瑰嫻 )

晚餐時刻，自由黃昏市場的熟食攤不容錯過，王巧溱說：「市場內有許多排隊名店，晚餐要是懶得煮，也可以在這裡解決。」熟食攤種類五花八門，從傳統的手工油飯、碗粿、蔬菜炸，到年輕老闆創業的厚煎玉子燒、網路人氣六角爆乳包、羅馬豬肉捲等，儼然是小型的美食聯合國，而香氣四溢的沙威瑪、加入近10種配料的潤餅捲，還有開業一甲子的現炒肉鬆等，每個攤位都是大排長龍，太晚來可能就吃不到了。

許多年輕老闆進駐黃昏市場創業，推出蒜香逼人的六角爆乳包，現場製作的厚玉子燒，以及羅馬豬肉捲等多國美食。(攝影/李瑰嫻 ) 在繁忙的一天終結之際，人們匆忙地穿梭於攤位之間，享受著美食的香氣和熱鬧氛圍。熱情叫賣聲中、臉上掛著期待的排隊人龍裡，人們彼此聚集、交流，分享的不僅是美食，還有濃濃的人情味，是好逛好買的黃昏市場魅力所在。

• 高雄自由黃昏市場

地點：高雄市左營區自由三路261號

時間：約14：00～21：00，依各攤位而定