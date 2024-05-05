尻海風吃海味 浪漫夕照潮旅行

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

走進高雄臨海漁村，體驗當地生活文化，徜徉在多樣化地形與溼地生態間，伴隨海風吹拂，夕陽低垂映照出柔美餘暉，交織成夢幻的海線潮旅行。

一邊盪鞦韆、一邊看海，感覺無比療癒。(攝影/Carter)

永安新港鑽石沙灣 盪鞦韆看海超療癒

時序進入五月立夏，落日輕灑海平面，晚霞將天空暈染成一片金黃，隨著時間深淺變換。漫步在去（2023）年底，永安剛翻新鋪設完成的「石斑路」人行步道上，微風輕撩拂面，感受濱海漁鄉祕境海灘得天獨厚的天成美景。

永安石斑路人行步道翻新後，更適合來漫步海堤賞夕陽。(攝影/Carter)

高雄永安蘊藏豐富漁業及生態文化資源，以石斑魚養殖著名，當地全長3.5公里的「石斑路」，為永新漁港運輸魚貨的海堤道路，更是遊客遠離塵囂的最佳去處。沿海邊獨步，在海風陪伴下，陽光不再炎熱難耐，少了絡繹不絕的車流人潮，倒是多了些幽靜愜意。

石斑路往北銜接烏林投步道，兩旁濱海植物濃蔭夾道，沿途還能至觀景平台小憩，抵擋專屬南台灣的夏日熱情。不僅如此，在當地人的指路下，意外收穫「隱藏版平安泡麵」，步道旁的烏林投玄德宮提供多種泡麵與參拜的信徒結緣，望著海景大口吃麵，讓平凡麵食似乎變得格外美味，也體會到漁村人家樸實又古意的廟埕生活寫照。

不趕時間不妨就在烏林投步道觀景平台多停留片刻，輕鬆看海吹海風。(攝影/Carter)

打破漁港傳統印象，永新漁港充滿休閒度假氣息，鑽石沙灣上的純白鞦韆是網美景點新寵兒，隨意按下快門就有明信片般優美景致。透過農村再生及當地居民自發參與、齊心協力淨灘，發揮創意將消波塊改造成海鳥造型外，還利用漂流木及廢棄漁船，打造出漂流木迷宮、戲沙場，讓原本雜草叢生的沙灣，搖身一變成孩子們的遊憩樂園。

消波塊彩繪出形形色色的水鳥藝術裝置，實在太可愛了。(攝影/Carter) 彩繪廢棄漁船，搖身一變成為有意思的藝術裝置。(攝影/Carter) 充滿愛的藝術裝置，一起來手比愛心。(攝影/Carter)

茄萣幸福海岸 來騎單車吹海風

騎著YouBike隨性停下，坐在茄萣海岸公園堤岸上遠眺海的廣闊無垠，黃昏時刻，紅日在雲層間時隱時現，海風鹹味撲面而來，耳邊是浪花拍打堤岸的樂章，在細碎的霞光中，世界彷彿都靜了下來，令人沉醉。

快來發揮你的創意借位拍照吧！(攝影/Carter)

台17線上的茄萣海岸公園擁有南北綿延5.8公里的蔚藍海岸線，107年海岸復育及景觀改善後，向來是南臺灣超高人氣的濱海休憩勝地。遊客不必遠行，就能逃離都市叢林，獲得一段偷得浮生閒的愜意時光，當地居民也會利用閒暇來此騎單車、健走運動。

騎著鐵馬一路暢行，茄萣海岸整治結合綠色工法，兼具河海防護、生態復育、景觀風貌、休閒遊憩等多樣化功能，不僅整齊美觀，明亮的堤岸空間也更容易親近。此外，當地設置多座以環保塑料建造而成的休憩涼亭，低調設計與自然景觀相互融合，營造出協調的悠閒雅趣。

茄萣濕地是南臺灣大型候鳥據點，可觀察候鳥生態及珍貴的紅樹林。(攝影/Carter)

來到茄萣除了獨享幸福海岸風光外，茄萣濕地公園更是南臺灣知名候鳥據點。每年冬天都有逾百種嬌客來訪避冬，其中主要為黑面琵鷺，豐富生態讓賞鳥民眾守在以樹屋、桶間寮造形設計的賞鳥亭，只為記錄下候鳥的珍貴身影。

茄萣濕地公園有豐富的生態，也是遊客不可錯過的觀光景點。(攝影/Carter) 豐富生態讓賞鳥民眾守在賞鳥亭，只為了記錄下候鳥的珍貴身影。(攝影/Carter)

來到海線旅行尾聲，大啖新鮮海產是絕對不能沒有的行程，可以安排前往興達港觀光魚市體驗「海港人的豪爽」。市場嘈雜的叫賣聲，伴隨不斷遞到手邊的試吃，各式美食香氣竄入鼻腔，剛出爐的炸花枝丸有些燙口，冰鎮的現煮海鮮鮮甜彈牙，各式海味祭飽五臟廟同時，也讓身心靈在旅途中獲得了全方位的滿足。