靜謐好時光 城市燈火夢幻夜景
【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter、黃敬文】
夜幕低垂、華燈升起，趁著初夏邀約三五好友一同夜訪高雄大崗山風景區，感受山間沁涼氣爽，再沏上一盞溫暖的茶，遠眺萬家燈火閃爍，讓靜謐夜色褪去白日喧囂。
觀風聽月美食相伴 夜色璀璨美景當前
高雄幅員遼闊，市區港灣、溪流景致外，位於近郊橫跨岡山、燕巢、阿蓮及田寮的大崗山，層巒疊嶂、綠嶺綿延，石灰岩地質形成怪石嶙峋、景色多變，而有「岡山樹色」美名，是清代鳳山八景之一，現為臺灣小百岳之一，以豐富的原始景觀與自然生態成為熱門登山步道。
來到大崗山，腳程不能略過位於阿蓮區的超峰寺，佛寺目前有新、舊之分，前者位在海拔260公尺高的半山腰、後者則位在山麓的崗山村中，建寺歷史若從1731年草庵奉佛開基起算，已逾290年，被列入二級古蹟，主奉觀世音菩薩，另祀西方三聖、達摩祖師和地藏菩薩。由於地處山巔之上，可以俯瞰阿蓮平原及臺灣海峽，每到傍晚時分，萬家燈火閃耀奪目的絕佳景色，也是遊客們口耳相傳的賞景秘境。
沿著高13-1道路，土雞城與景觀餐廳林立，美食佳餚任遊客選擇，其中在超峰寺附近的一棟歐式庭園別墅格外醒目，這間「觀風聽月」在地經營已13年，是大崗山景觀餐廳的老字號，建築華麗、空間敞亮，戶外露天座位區坐享夜景第一排，享受美食同時，能觀賞到燈火輝煌如繁星璀璨、安靜而美好的優美景致。
「其實我爺爺是養蜂人家，我父親則是經營土雞城20年。」觀風聽月老闆盧貴華說。摒棄接地氣的土雞城，盧貴華的父母毅然決然將餐廳轉型，融入儀式氛圍感，講求精緻化，改提供小火鍋及簡餐，並以小農食材和自產自銷的龍眼花蜂蜜入菜。不僅如此，觀風聽月的養顏蜂王乳飲、秘釀水果醋，都是內行人才知道的在地好味道。
夢幻夜景藏身中寮山 蓮花亭觀景台
屬於玉山山脈餘脈的中寮山，地處田寮與旗山兩區之間，由於四周沒有其他高峰阻礙視線，所以天氣好的時候，白天可遠眺大小崗山、月世界泥火山和阿公店水庫景色，吸引許多攝影愛好者來美拍。
其中前往中寮山山頂途中必經的蓮花亭觀景台，遊客們能在這裡稍做休息，盡情觀賞山區周遭美景。最讓拍攝玩家津津樂道的是，車輛沿國道3號穿過中寮隧道S型前進，能拍攝出流線型的螢光車軌。經過實地勘查，想拍出美照務必掌握幾點小技巧，像是架腳架提升穩定度，並用B快門或是長時間曝光模式，ISO值也建議往上拉高，就能將山景、夜景同時捕捉。
若是遇到雲霧繚繞，城市燈光還會映出環環燈暈，因此折射成如夢似幻的七彩琉璃光，讓人彷彿置身仙境。是否也想一探令人醉心的繽紛夜色了呢？現在就拿起相機，出發一遊吧。
• 觀風聽月
地址：高雄市阿蓮區崗山里菩提二路555號
電話：（07）633-2605、633-2119
• 中寮山觀景台蓮花亭
地址：高雄市田寮區七星里中寮二路
【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.05】
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